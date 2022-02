Moni unohtaa arjessa yksinkertaisen teon, jolla voisi hoitaa ahdistusta tehokkaasti joka päivä – psykologi kertoo tavan, joka vie alle minuutin

Me Naiset

Säännöllinen ruokarytmi, uni ja liikunta ovat tärkeitä sekä ahdistuksen ehkäisemisessä että sen säätelyssä. On myös hyvä oppia tunnistamaan ahdistuksen taustalla olevat tunteet.

"Sain niin rajun hengenahdistus- ja tykytyskohtauksen aika yllättäen, että luulin kuolevani. Lääkärissä se paljastui paniikkikohtaukseksi. Viime vuosina elämäni on ollut kiireistä, ja minulle on tapahtunut paljon asioita nopeasti: ero, rakastuminen, lapsen syntymä, uusi koti ja työ. Koska elin 'unelmaelämääni', romahdus tuntui isolta epäonnistumiselta. Miten saatoin olla niin sokea, etten tuntenut omaa mieltäni paremmin?"

Nainen, 42

Henki salpautuu. Huimaa, tärisyttää, sydän hakkaa. Tulee tunne, että sekoaa, ehkä jopa kuolee.

Moni kokee tällaisen paniikkikohtauksen elämänsä aikana. Satunnaiset kohtaukset ovat melko yleisiä, sanoo psykologi Salla Saiho.

Sama pätee myös ahdistavaan oloon. Jokaista voi silloin tällöin ahdistaa, paljonkin. Jos kohtauksia alkaa tulla enemmän, murehtiminen täyttää mielen ja itsensä tuntee jatkuvasti huonoksi, kannattaa omaa tilannetta pohtia tarkemmin.

Pitkään jatkuneessa ahdistuksessa voi olla kyse ahdistuneisuushäiriöstä. Niitä on erilaisia: paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, julkisten paikkojen pelko ja sosiaalisten tilanteiden pelko.

– Ahdistushäiriöissä vaikeaan ahdistukseen liittyy myös muita oireita, kuten unihäiriöitä, sydämentykytyksiä, pahoinvointia tai vaikka vapinaa. Lisäksi mukana on välttämiskäyttäytymistä, Saiho sanoo.

Silloin ahdistus haittaa jo elämää, toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Se voi näyttäytyä esimerkiksi näin: jätät menemättä tiettyyn paikkaan, koska se ahdistaa. Välttelet siis asioita, jotka ovat aikaisemmin liittyneet jollakin tavalla ahdistavaan tunteeseen. Et saa nukuttua ja pelkäät, että oireet ovat merkki vakavasta fyysisestä sairaudesta.

Kiire ja stressi altistavat ahdistuneisuushäiriöille

Tilastojen valossa näyttää, että yhä useammat suomalaiset ovat korona-aikana hakeneet apua ahdistuneisuuteen, alakuloon tai muihin mielen ongelmiin. Ylipäänsä mielenterveysongelmat ovat selvästi yleistyneet parinkymmenen vuoden aikana, tai ainakin niitä on opittu tunnistamaan paremmin.

Yhtenä taustatekijänä voi Saihon mukaan olla nykyinen elämäntapa.

– Onhan elämäntyyli hektistä. Elämme yhteiskunnassa, jossa tietoa tulee jatkuvasti eri kanavista. Laitteiden, sovellusten ja somen liiallinen käyttö pitää meidät koko ajan valppaina. Aivomme prosessoivat kaikenlaista jatkuvasti, jos emme muista myös vain olla ja levähtää.

” Tee joka päivä sellaisia asioita, joista tulee hyvä mieli ja joissa olet läsnä.

Kiire ja stressi ovat Saihon mukaan ahdistuneisuushäiriöille altistavia tekijöitä. Silloin elimistö on jatkuvasti hälytystilassa. Aivan tavalliset asiat, kuten säännöllinen ruokarytmi, uni ja liikunta, ovat tärkeitä sekä ahdistuksen ehkäisemisessä että sen säätelyssä.

– Jos on paljon haavoittuvuustekijöitä, eli käytät päihteitä, nukut huonosti tai et huolehdi syömisestä ja liikkumisesta, elimistö on herkempi myös ahdistukselle.

Saiho antaa myös toisen yksinkertaiselta kuulostavan, mutta usein unohtuvan neuvon: tee joka päivä sellaisia asioita, joista tulee hyvä mieli ja joissa olet läsnä. Se voi olla itsensä kehittämistä työväenopiston kurssilla tai lounashetki parvekkeella.

– Kannattaa etsiä ja tehdä asioita, joita arvostaa elämässä. Se lisää hyvinvointia.

Unelmaelämääkin voi huomaamattaan elää suorittaen

Aina omat keinot eivät riitä, eikä tarvitsekaan.

– Jokainen voi sairastua jossain elämänsä vaiheessa. On ymmärrettävää, että tarvitsemme apua, jos niin tapahtuu.

Ahdistuneisuushäiriöön voi sairastua Saihon mukaan esimerkiksi silloin, jos muutokset tai kuormittavat asiat elämässä kasaantuvat. Työt ovat vähentyneet, on rahahuolia ja ongelmia parisuhteessa. Toisilla myös on luonnostaan suurempi taipumus murehtimiseen ja negatiivisiin ajatuksiin.

Vaikka eläisi niin sanottua unelmaelämää, on välillä hyvä pysähtyä kuuntelemaan omia tunteita ja sitä, missä itse asiassa menee. Jos unelmientäyteistä elämää elää suorittaen ja on kovin vaativa itseään kohtaan, voi törmätä seinään.

– Tunteilla on tehtävänsä, ja myös epämiellyttävät tunteet usein viestivät meille jotain tärkeää. Ehkä jokin on elämässä toisin kuin haluaisi, tai ehkä mieli ja elimistö ovat jostain muusta syystä ylikuormittuneet.

Mikään tunne ei kestä ikuisesti

Saiho harjoittelee omalla vastaanotollaan ihmisten kanssa usein juuri tunteiden tunnistamista ja säätelemistä. Miltä suru, suuttumus tai vaikka pelko tuntuu? Mistä tunne on syntynyt, mitä se itselle viestii, ja miten siihen voi vaikuttaa?

– Meidän on vaikea lähteä säätelemään ahdistusta, jos emme tunnista tunteita siellä alla, Saiho sanoo.

” Tärkeää on muistuttaa itselleen, että mikään tunne ei kestä ikuisesti.

Tunteiden säätely on todellakin taito, Saiho muistuttaa. Se tarkoittaa, että vaikka ahdistus tuntuisi isolta möykyltä, peli ei ole menetetty. Taitoja voi opetella ja kehittää koko elämän ajan. Ahdistuneisuutta voi siis oppia säätelemään.

Tärkeää on muistuttaa itselleen, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Vaikeisiin tunteisiin kannattaa suhtautua sallivasti.

– Tunteet ja olotilat, myös ahdistus, ovat aina ohimeneviä. Mikään tunne ei ole pysyvä, ei epämiellyttävä tunne eikä valitettavasti miellyttäväkään tunne. Ne menevät ohi.

Hillitse ahdistustasi näin

1. Kiinnitä huomio nykyhetkeen

Arjessa on paljon tilanteita, joissa ahdistaville ajatuksille ei olisi sijaa. Silloin on hyvä tietoisesti yrittää kääntää huomio takaisin siihen, mitä oli juuri tekemässä.

– Jos on töissä ja on ollut hirveä riita kotona aamulla, emme voi koko ajan vain velloa ahdistuksessa ja miettiä ja murehtia riitaa. Meidän pitää pystyä suuntaamaan huomio siihen, että hoidetaan työpäivä, Salla Saiho sanoo.

Myöhemmin ahdistuksen syyhyn on kuitenkin tärkeä palata, jotta vaikeita tilanteita ja tunteita ei ala vältellä.

2. Mieti, voitko ratkaista tilanteen

Hahmota ongelma kirjoittamalla se paperille ja kirjaa sitten tavoite. Haluanko, että riita puolison kanssa ratkaistaisiin? Tai että pomo huomaisi, etten selviä kasaantuneista töistä?

Keksi mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa. Valitse sitten paras ja tee suunnitelma: huomenna laitan pomolle sähköpostia tai aloitan keskustelun puolisoni kanssa näillä sanoilla... Toteuta suunnitelma. Menetelmä auttaa myös huomaamaan, jos tilannetta ei voi itse ratkaista. Silloin voi keskittyä ottamaan tilanteen tunteineen vastaan.

3. Hengitä rauhaa

Omaa kehoa ja kehollisia ahdistuksen oireita voi lievittää tahdistetun hengityksen avulla. Hengitä sisään noin viisi sekuntia ja pidätä hengitystä kahden sekunnin ajan. Anna sitten uloshengityksen kestää seitsemän sekuntia ja toista.

