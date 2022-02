Tältä näyttää twerk-tähti Tinzen hulppea ullakkohuoneisto: 7 metrin huonekorkeus, tähtitaivas ja seinillä pakarataidetta

Me Naiset

Me Naiset

Uniikki keskustakoti on twerk-tanssija Tinzelle paitsi inspiroiva turvasatama myös todistus ennakkoluuloja ja epäilijöitä vastaan. ”Tamperelaisesta lähiöstä on pitkä matka Helsingin Punavuoreen”, hän pohtii.

Haaveista totta

”Asuin aiemmin vuokralla Annankadulla, jossa minulla oli ihana, kaksikerroksinen koti. Siksi halusin, että myös ensimmäisessä omistusasunnossani olisi kaksi kerrosta ja jotain uniikkia. Helsingin Punavuoresta oli kuitenkin vaikeaa löytää kaksikerroksisia asuntoja, joten etsin sopivaa kotia pitkään. Kun lopulta puolitoista vuotta sitten näin tämän asunnon, oli päätös saman tien selvä.

Ylimmässä kerroksessa saa olla omassa rauhassa. Edes kadun äänet eivät juuri kuulu sisään, vaikka koti on aivan Helsingin ytimessä.

Tila on saneerattu ullakosta asunnoksi vuonna 2000, ja rakastuin kodin kaari-ikkunoihin, tiiliseinään sekä lähes seitsemään metriin ulottuvaan huonekorkeuteen. En seuraa sisustustrendejä vaan viihdyn tiloissa, joissa on lämmin ja kodikas fiilis. Pidän bohotyylistä ja itämaisista vaikutteista.

Tähän elämänvaiheeseen tämä koti on täydellinen, koska saan elää aivan kaupungin ytimessä. Tulevaisuudessa haaveilen siitä, että minulla olisi myös joku paikka luonnon keskellä, jossa voisin ladata akkuja.”

”Tiiliseinä oli rapattu valkoiseksi, mutta halusin saada sen esille. Sitä nikkaroitiin esille toista viikkoa, mutta se oli sen arvoista”, Tinze sanoo. Peili on isomummon peruja.

Kuin kommuunissa

”Olen hyvin perhekeskeinen, ja kodissani on useita yksityiskohtia, jotka muistuttavat läheisistäni. Monet tavaroistani ovat kulkeneet mukana pitkään, osan olen saanut sukulaisiltani ja osa on matkamuistoja reissuilta. Yläkerran vanha kiikkutuoli on edesmenneen vaarini vanha, ja keittiössä olevan Tupla Kupla -valaisimen sain 30-vuotislahjaksi isältäni.

Vaikka asun itsekseni kissojen kanssa, luonani käy ystäviä kylässä koko ajan. Kokoonnumme tänne isolla porukalla ja teemme yhdessä ruokaa. Haluan, että kotini on inspiroiva turvasatama, jonne ystäväni ovat tervetulleita. Välillä tunnelma on kuin kommuunissa – täällä on tilaa kaikille.”

”Opetan tanssia ympäri maailmaa, esimerkiksi Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa, ja valtaosa faneistani on ulkomailta”, Tinze kertoo. Riippukeinua muistuttava tuoli on muisto ensimmäiseltä Meksikon-kiertueelta. Tinze ihmettelee edelleen, että sai sen kuljetettua lentokoneessa käsimatkatavarana.

Pakarataidetta

”Minulla on tanssistudiot Helsingissä ja Tampereella, mutta koreografiat suunnittelen usein kotona. Siksi kodissani pitää olla tilaa tanssia. Lajini on twerk, jonka juuret ovat afrikkalaisissa heimotansseissa. Siitä muistuttavat kotini pienet yksityiskohdat, kuten Etelä-Afrikasta peräisin oleva kirahvi, joka on paikallisen naisten tanssikommuunin käsityötä.

Kodistani löytyy tietysti myös parit pakarat: ystävältäni saatu pakaramaljakko sekä taulu, johon on painettu omat pakarani. Teimme tauluja yhtenä iltana ystäväporukalla ja yksi niistä myytiin huutokaupassa, jonka tuotot lahjoitin naisten ja tyttöjen perheväkivaltaa ehkäisevään työhön.”

Pakarataulu syntyi ystäväporukan hauskan illanvieton seurauksena. ”Haluan, että kotini on luova ja rakkaudentäyteinen paikka, jonne ystävät ovat aina tervetulleita.”

Takkatulta ja auringonlaskuja

”Kotini mukautuu ihanasti vuodenaikojen mukaan ja paljastaa itsestään uusia piirteitä. Kesällä vietän paljon aikaa parvekkeella, josta näkee myös upeasti auringonlaskut. Talvella parveke puolestaan täyttyy lumesta. Olen täysin kesäihminen, mutta nykyään olen alkanut pitää syksystä ja talvesta, koska täällä on silloin niin tunnelmallista.

On tosi spesiaalia, että yläkerrasta löytyy takka. Sen edessä on talviaikaan ihana joogata tai lueskella. Toinen kotini erikoisuus on, että seitsemään metriin kohoavaan kattoon on upotettu kymmenittäin spottivaloja, jotka muodostavat pimeän aikaan upean tähtitaivaan.”

Makuunurkkaus rajautuu omaksi tilakseen verholla, ja sängyn yläpuolella olevasta kattoikkunasta voi katsella taivasta.

Eroon ennakkoluuloista

”Jotkut luulevat, että olen saanut tämän kodin ja menestyksen kultalautasella, mutta se on kaukana totuudesta. Tulen Tampereen Annalasta, lähiökohdista, joista on tosi pitkä matka Helsingin Punavuoreen. En olisi ikipäivänä osannut haaveillakaan tällaisesta kodista tai siitä, että voin tanssia ammatikseni. Koska olen nuori nainen, teen töitä vartalollani ja olen sinut naiseuteni kanssa, kohtaan edelleen paljon ennakkoluuloja.

Kylpyhuoneen alkuperäiset puuparrut muistuttavat asunnon historiasta ullakkona.

Moni pitää työtäni puuhasteluna ja yllättyy siitä, että elätän tällä itseni. Tämän kodin asuntonäytössäkään kukaan ei edes huomioinut minua, koska minua ei ulkonäön perusteella pidetty potentiaalisena ostajana.

On mahtavaa olla näyttämässä tietä aikakaudella, jossa naiset voivat itse menestyä omalla taiteellaan. Nainen voi olla samaan aikaan kaunis, viisas, seksikäs ja menestynyt. Tämä koti edustaa minulle kaikkea sitä.”

Suurelta parvekkeelta aukeaa näkymä pitkälle Helsingin kattojen yli.

Juttu on julkaistu alun perin Glorian kodin numerossa 11/21.

Asukkaat: Twerk-tanssija ja artisti Tinze, eli Tiia-Maria Sokka, 31, sekä kissat Viivi ja Leevi. Koti: Ullakolle saneerattu kaksikerroksinen koti Helsingin Punavuoressa.

Videon editointi ja kuvaus Anna Huovinen, toimittaja Venla Ruoppila.