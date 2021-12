Nainen, oletko käynyt armeijan? Kerro meille kokemuksistasi kyselyssä

Me Naiset

Me Naiset

Vuonna 2021 vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki ennätysmäärä naisia. Millainen kokemus armeija oli sinulle? Vastaa kyselyyn, Me Naiset tekee aiheesta juttua.

Suomalaisten naisten kiinnostus vapaaehtoista asepalvelusta kohtaan on lisääntynyt.

Naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus vuodesta 1995. Tuolloin naisten saapuminen armeijaan herätti runsaasti keskustelua, kritiikkiä ja jopa kohua.

Viime vuosina armeijan harmaisiin hakevien naisten määrä on lähtenyt huomattavaan kasvuun. Vuonna 2021 vapaaehtoiseen asepalvelukseen pyrki 1 675 naista. Se on ennätysmäärä.

Me Naiset haluaa selvittää, millaista naisilla on armeijassa 2020-luvulla ja miksi sinne haetaan? Meitä kiinnostaa myös, millaisia kokemuksia ja muistoja asepalveluksesta sen suorittaneille on jäänyt vuosien varrella.

Tässä tarvitsemme sinun apuasi! Vastaa kyselyyn ja kerro aiheeseen liittyvistä ajatuksistasi – teemme aiheesta juttua.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.