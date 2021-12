Saitko tämän emojin deittikumppaniltasi? Sinuna huolestuisin – listasimme hieman hymyilevän emojin todelliset merkitykset

Me Naiset

Hieman hymyilevä emoji on väärinymmärretty emojien moniottelija. Sillä on vähintään viisi erilaista tarkoitusta, joista yksikään ei erityisemmin mairittele.

Emojeita on yhteensä huimat 3 663 kappaletta. Niistä yksi on paljon monimutkaisempi kuin luulisi.

Kerroimme viime viikolla, mitä suositut emojit tarkoittavat nuorten keskuudessa. Niiden joukkoon mahtuu yksi väärinymmärretyimmistä emojeista.

Vuoden 2021 suosituimmat emojit listannut Unicode Consortium kertoo, että kyseinen emoji sijoittuu listalla sijalle 28. Se on melko hyvin ottaen huomioon, että emojeita on yhteensä ravisuttavat 3 663 kappaletta. (Eniten käytetty emoji on edelleen itkunauruemoji, mietit kuitenkin.)

Nyt puhutaan kuitenkin hieman hymyilevästä emojista. Se on erikoinen kuvaus ottaen huomioon, että emojilla ei ole mitään tekemistä hymyilyn kanssa: Sanon sitä itse passiivis-aggressiiviseksi ”juuh ei mitään...” -naamaksi. Repeller kutsui sitä muotoaan muuttavaksi kusipääksi, mikä on myös erittäin kuvaava ilmaisu.

Käytä harkiten.

Ymmärrän, miksi tätä hymynaamaa käytetään väärin: ensivilkaisulla se muistuttaa sitä kasvoille pingottuvaa puolihymyä, jonka väläytät refleksinomaisesti puolitutulle työkaverillesi toimiston käytävällä.

Joskus tämä emoji livahtaa vahingossa. Monet myös sekoittavat sen muihin, huomattavasti lämpimämmin hymyileviin emojipareihinsa.

Se on iso virhe. Mitä pidempään tätä sielutonta pikselikasaa tuijottaa, sitä pahemmin oma hymy hyytyy.

Miten tätä emojien kameleonttia tulisi oikein käyttää ja tulkita?

Hyvä, että kysyit! Käyttötarkoituksia nimittäin riittää:

1. Kärsivällisyys koetuksella

Hieman hymyilevä emoji sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa joku käyttää toistuvasti hyväksi kiltteyttäsi tai joustavuuttasi tuulesta temmatulla tekosyyllä.

Emoji tulee siis tarpeeseen muun muassa Facebookin kierrätysryhmissä ja deittisovelluksissa.

2. Salainen avunpyyntö

Unohda koodisanat: jos ystäväsi kuvailee sinulle treffien tunnelmaa hieman hymyilevällä emojilla, on aika vapauttaa kaveri kärsimyksestä.

3. Ghostaamisen alkusoitto

Tempauduitko kuvaamaan villiä Tiktok-tanssia ravintolassa kesken Tinder-treffien ja sait matchiltasi seuraavana aamuna hieman hymyilevän emojin? Olen pahoillani. Toisaalta, ansaitset jonkun, jolla on huumorintajua.

Onneksi olemme käsitelleet ghostaamista jutuissa aiemminkin.

4. This is fine eli epätoivoinen ”juuh ei tässä mitään”

Koira pissaa valkoiselle villamatolle, suosikkirintsikoiden sauma repeää ja kollega huomauttaa kesken vessareissun, että mikrofoni taisi jäädä vahingossa päälle.

Kun kaikki menee päin persposkia, hieman hymyilevälle emoji auttaa.

5. Huomaamattoman painostava suostutteluhymy

Tiedossa taloyhtiön kokous tai pikkujoulujen suunnittelupalaveri? Tiukkaan vääntöön tarvitsee tiukat aseet, eli hieman hymyilevän emojin.

Oma mielipide sujahtaa läpi mukisematta, kun viestin toimittaa taipumattoman ”eiköhän tämä ole tässä” -hymiön kera.

6. Ja lopuksi...

Hieman hymyilevän emojin voi yhdistää hieman hymyilevään ylösalaisin olevaan emojiin – ja rullata pois huonoista viboista.

