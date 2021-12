Main ContentPlaceholder

Pelätty hiustyyli on jälleen täällä – pottatukka teki paluun, eikä se näytä lainkaan siltä kuin ysärillä ja nollarilla

Totta se on: pottatukka on jälleen in – ja oikeastaan se näyttää aika hyvältä.

Espanjalaisen muotitalo Loewen ensi kesän näytöksessä otettiin pottatukasta kaikki irti.