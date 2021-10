Teemu Roivaisen lukiossa syttynyt suhde kesti 9 vuotta – viimeisin rakkaus iski kuin salama kirkkaalta taivaalta

Kun Teemu Roivainen tapasi nykyisen puolisonsa, hän tajusi heti, että jutusta voisi tulla jotain suurta. Rakkauteen ensisilmäyksellä hän ei silti usko. – Minulle rakkaus on sitä, että tutustuu toiseen kunnolla ja oppii, miten juuri hän haluaa tulla rakastetuksi.

Aina, ikuisesti.

Sen niminen rakkauslaulu löytyy Teemu Roivaisen uudelta levyltä. Kappale on kirjoitettu aviovaimolle, jonka kanssa Teemu on ollut yhdessä lähes vuosikymmenen. Kyseessä on ensimmäinen laulu, jonka Teemu on kirjoittanut suoraan rakastamalleen ihmiselle.

– Se on pidetty visusti salassa ja tulee olemaan hänelle täysi yllätys, mies sanoo myhäillen.

Laulu kertoo ikuisesta rakkaudesta. Sielunkumppanuudesta, joka kestää elämän loppuun saakka. Sellaisen hän tuntee nyt löytäneensä – ja sellaisesta hän on haaveillut oikeastaan koko ikänsä.

Teemun omat vanhemmat ovat olleet yhdessä teini-ikäisistä lähtien, joten hän on päässyt näkemään läheltä, mitä pitkä suhde antaa ja merkitsee.

– En ole tietoisesti tavoitellut vanhempieni mallia, mutta onhan heidän esimerkkinsä varmasti vaikuttanut siihen, mitä itse suhteeltani toivon.

Teemu ei koskaan ollut deittailija, vaan on ryhtynyt parisuhteisiin aina tosimielellä. Kun muut yläasteikäiset vaihtoivat poika- ja tyttöystävää kuin paitaa, Teemun teini-iän romanssi jatkui useita vuosia.

– Se oli perinteinen ensirakkaus, jossa saman kylän tyttö ja poika rakastuvat. Rakkaus hiipui luonnostaan siinä vaiheessa, kun lähdettiin eri paikkoihin opiskelemaan.

Ensimmäinen vakava parisuhde alkoi lähes heti perään, musiikkilukiossa. Teemu ihastui saman luokan tyttöön, joka teki vaikutuksen pirskahtelevan iloisella ja sosiaalisella luonteellaan. Tuo tyttö oli Saara Aalto.

Pariskunta seurusteli yhteensä yhdeksän vuotta ja teki koko tuon ajan myös töitä yhdessä. Teemu myöntää unelmoineensa siitä, että suhde kestäisi ikuisesti.

– Kasvoimme suhteen aikana aikuisiksi ja samalla erilleen. Eroon ei liittynyt mitään sen kummempaa dramatiikkaa, mutta totta kai se oli paha paikka.

Sittemmin ex-parin välille on kasvanut aito ystävyys. Se on Teemun mukaan seurausta siitä, että vaikeatkin asiat on saatu puhuttua läpi.

– Ensin piti antaa toiselle tilaa ja aikaa, mutta sen jälkeen olen koettanut olla kaikesta niin avoin kuin se on suomalaiselle miehelle mahdollista. Mitään ei ole hampaankolossa.

Teemulla ja hänen eksällään Saara Aallolla on nykyisin hyvät välit.

Nykyisen puolisonsa Teemu tapasi kymmenisen vuotta sitten. Hän kertoo tienneensä jo ensitapaamisella, että jutusta voisi tulla jotain suurta.

– Se iski kuin salama kirkkaalta taivaalta, ihan konkreettisesti. Muistan, että häntä ympäröi jokin ihmeellinen valo, kun näin hänet ensimmäistä kertaa.

Yhteisten vuosien aikana pari on mennyt naimisiin ja saanut yhteisen lapsen. Teemu sanoo, että rakkaus tuntuu nyt syvemmältä kuin koskaan ennen. Siitä tunteesta kumpusi halu kirjoittaa kappale puolisolle.

– Sanon kyllä päivittäin, että rakastan, mutta olen aina ollut parempi puhumaan tunteistani musiikin välityksellä. Biisin sanoma on selvä: toivon, että tämä kestää aina ja ikuisesti.

Mitä rakkaus tarkoittaa sinulle?

Se on kaikkea määrittävä tekijä ja eteenpäin vievä voima. Jos rakastaa jotakin, on valmis tekemään valtavasti sen eteen – olipa se sitten musiikkiura tai parisuhde. Rakkaus on pohjimmiltaan toisen kunnioittamista. Sitä, että ottaa toisen huomioon kaikessa, mitä tekee, ja kohtelee tätä hyvin.

Mitkä ovat isoimpia oppeja rakkaudessa?

Aiemmin olen elänyt pitkälti musiikkihomman ehdoilla. Se on ollut suunnannäyttäjä elämässäni ja määritellyt valintojani. Musiikki on vienyt suuren osan ajatuksistani.

Viimeisten vuosien aikana olen oppinut olemaan enemmän läsnä. Tajuan, että pelkkä paikalla oleminen ei riitä, vaan pitää olla aidosti läsnä rakkaimmilleen. Se liittyy varmasti ikääntymiseen ja siihen, että prioriteetit ovat muuttuneet. Enää musiikki ei ole ykkösasia, vaan perhe tulee ensin.

Millainen on täydellinen rakkaustarina?

Pitkäjänteinen. Olen rakastunut elämässäni kolme kertaa, ja suhteet ovat olleet pitkiä ja niin sanotusti vakavia. En usko rakkauteen ensisilmäyksellä, vaikka nykyiseen puolisooni ihastuinkin salamana.

Minulle rakkaudessa on aina kyse siitä, että tutustuu toiseen ihmiseen kunnolla ja oppii, miten juuri hän haluaa tulla rakastetuksi.

Millainen olet, kun ihastut?

Todella kiusoitteleva. Lähestyn ihastukseni kohdetta todennäköisesti huonolla puujalkavitsillä. Huumori on minulle kantava voima elämässä, joten huumorintajun on pakko kohdata kumppanin kanssa. Jos kiinnostukseni kohde ei syty vitsille, ei suhteella ole mahdollisuuksia.

Yhteistä huumoria on tarvittu varsinkin vauvavuoden aikana. Muistan, kun kerran olimme ostoskeskuksen parkkihallissa, ja vauvalle piti vaihtaa vaippa auton takapenkillä. Homma ei mennyt ihan putkeen, ja lopputuloksena sekä takapenkki että talvitakit olivat pesun tarpeessa. Siinä tilanteessa auttoi kummasti, kun molemmat pystyivät nauramaan tapahtuneelle.

Teemu osoittaa rakkauttaan olemalla huomaavainen perusarjessa. ”Jos avaan meille yhteisen vissypullon, annan aina toisen ottaa ensimmäisen hörpyn.”

Oletko romantikko?

Kappaleen kirjoittaminen puolisolleni on varmaankin romanttisin asia, mitä olen koskaan tehnyt. En ole suurien romanttisten eleiden mies. Tiedän ystäviä, jotka vievät puolisolleen kukkia joka viikko, mutta sellainen ei ole minun juttuni.

Osoitan rakkauttani olemalla huomaavainen perusarjessa. Olen herrasmies, joka kantaa aina naisen laukut ja avaa ovet. Jos avaan meille yhteisen vissypullon, annan aina toisen ottaa ensimmäisen hörpyn. Saatan yllättää puolison palaamalla kauppareissulta hänen lempikombuchansa kanssa.

Paras tapa viettää aikaa rakkaan kanssa on pitkä illallinen. Rakastan sitä, että istumme monen ruokalajin illallisella, juomme viiniä ja juttelemme kunnolla.

Mikä yhdistää rakastamiasi ihmisiä?

Kaksi ominaisuutta yli muiden: sosiaalisuus ja ystävällisyys. Minua viehättää eniten se, jos ihminen kohtelee toisia kunnioittavasti. Moikkaa esimerkiksi kaupankassaa ja on ystävällinen myös ventovieraille.

Miten käsittelet sydänsuruja?

Olen mielestäni vähintään keskiverto puhumaan tunteistani. Varmaan jos kysyttäisiin muilta, voisin olla vieläkin avoimempi. Oma kokemukseni on se, että naiset ovat paljon parempia sanallistamaan tunteitaan.

Minulla on yksi todella läheinen ystävä, jonka olen tuntenut 20 vuotta. Olen kirjoittanut hänen kanssaan myös kaikki biisini. Olemme puineet yhdessä kaikki elämän ilot ja surut ja hyödyntäneet kokemuksiamme musiikissa. Minulle musiikki on tapa käsitellä vaikeitakin tunteita.

Miten riitelet?

En pysty riitelemään enkä halua oppiakaan siihen. Se on minulle ihan punainen vaate, enkä halua käyttää sellaiseen aikaa. Olen mieluummin hiljaa kuin riitelen. Jos tunteet alkavat kuumeta, sanon, että nyt tehdään ruokaa, nostetaan verensokereita ja vedetään happea.

Jotkut sanovat, että onnellisessa suhteessa pitäisi aika ajoin puhdistaa ilmaa riitelemällä, mutta olen eri mieltä. Toki tietylle temperamentille riitely sopii, mutta minä en koe sitä tarpeellisena. Asiat voi selvittää ilman riitoja.

Miten olet viettänyt sinkkuaikoja?

En ole juurikaan ollut sinkkuna. En ole tietoisesti hakeutunut parisuhteesta toiseen, mutta niin siinä on vain luonnostaan käynyt. En koe, että olisin jäänyt paitsi mistään, kun takana ei ole railakasta sinkkuvaihetta. Olen onnellisimmillani, kun saan jakaa elämäni toisen kanssa. Yksinolo tuntuu jo ajatuksen tasolla vieraalta.

En ole koskaan menettänyt uskoani rakkauteen. Jotkut läheiset ystävät ovat erojen aikaan vannoneet, että ei ikinä enää. Itselläni ei ole koskaan ollut sitä fiilistä, vaikka olen käynyt läpi kipeitäkin eroja. Olen aina ajatellut, että löydän vielä sielunkumppanin.

”Isyys on tehnyt minusta paljon herkemmän.”

Miten isyys on muuttanut käsitystä rakkaudesta?

Vanhemmuus on tuonut rakkauteen kokonaan uuden palasen. Se on ehdotonta, sataprosenttista rakkautta. Sitä ei voi kuvailla eikä ymmärtää ennen kuin sen itse kokee.

Isyys on tehnyt minusta paljon herkemmän. Pari kertaa esiintyessä on käynyt se, että tytär on tullut mieleen ja kyyneleet ovat alkaneet nousta silmiin. Olen yrittänyt kaikin keinoin peittää silmien kostumisen. Takahuoneessa on sitten tullut ihan kunnon itku, kun on ollut niin ikävä. Se on ollut tosi hämmentävää, sillä en koskaan ole ollut kova itkemään.

Uskotko monogamiaan?

Tähän asti olen ollut niin kutsutusti yksiavioisissa suhteissa, mutta olen ehdoton vain siinä, että rakkaus säilyy suhteessa. En pystyisi kirjoittamaan loppuelämäksi suhteen sääntökirjaa, jota ei sitten saa muuttaa. Ihmiset muuttuvat ajan myötä, ja väistämättä parisuhdekin muuttuu. Ainoa asia, mikä ei saa muuttua, on se rakkaus. Kaikki muu on mielestäni neuvoteltavissa. Riittää, kun asioista ja tunteistaan pystyy puhumaan avoimesti.

Miten julkisuus on vaikuttanut suhteisiin?

Saaran kanssa emme edes osanneet ajatella, että yksityisyyttä pitäisi jotenkin vaalia. Teimme niin täysillä musajuttua, että se läpäisi myös yksityiselämän.

Nykyisessä suhteessa päätimme jo alkuvaiheessa, että puolisoni pysyy yksityishenkilönä. Ymmärrän nyt, kun minulla on oma perhe, kuinka valtavan arvokasta yksityisyys on. Perhe-elämä on jotain sellaista, jonka haluan pitää omanani.

Vaatiko suhde mielestäsi töitä?

Suhteessa pitää panostaa siihen, että romanttinen rakkaus ja intohimo pysyvät yllä. Toista ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Vaikka olisi oltu yhdessä pitkäänkin, toinen on kuitenkin aina erillinen ihminen, jonka ajatuksia ja tunteita ei voi täysin tietää. Avoimuus ja rehellisyys ovat kaiken perusta, jonka pohjalta toista voi rakastaa niin kuin hän haluaa tulla rakastetuksi.

Olemme panostaneet siihen, että vanhemmiksi tulemisen jälkeen pysymme myös kumppaneina. Lapsemme kummit asuvat aivan lähellä, ja tyttö on välillä heillä hoidossa. Silloin saamme kahdenkeskistä aikaa. Olen myös erittäin läheisyydenkaipuinen ihminen. Tarvitsen paljon halailua, pussailua ja kosketusta.

Fakta Teemu Roivainen Syntyi 9.7.1986 Oulussa.

Muusikko, laulaja ja lauluntekijä, vuoden 2014 tangokuningas. Soitti ennen soolouraansa Saara Aallon yhtyeessä ja tuotti hänelle albumeita.

Asuu pääkaupunkiseudulla aviopuolisonsa ja 2-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Levy Uusi alku julkaistaan 29.9.

