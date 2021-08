Mette, 30, muutti Australiaan vuodeksi, mutta yksi baarireissu muutti elämän ja sai jäämään pysyvästi – nyt hän pyörittää firmaa, joka ei kaatunut edes koronaan

Me Naiset

Mette Kortelainen rakastui Australiassa ja perusti Jamesin kanssa retkeilyalan yrityksen, jonka myymistä he nyt harkitsevat.

Mette on iloinen, että hänen pyörittämänsä matkailualan yritys on tällä hetkellä edes osittain auki.

Kun Mette Kortelainen, 30, lähti Australiaan 2014, hän ei aavistanut, että vuoden reissu tulisi venähtämään mahdollisesti loppuelämäksi. Pubikäynti Melbournessa muutti kaiken.

Mette päätyi juttelemaan entisen lumilauta-ammattilaisen kanssa suomalaisista lumilautailijoista. Ylpeänä Suomi-tietämystään esitellyt mies sulatti Meten sydämen.

– Olin saapunut Ausseihin melko hiljattain, enkä todellakaan ajatellut parisuhdetta, kunnes sitten tapasin Jamesin. Parin kuukauden päästä tästä olimmekin jo yhdessä.

Vastikään valokuvaajaksi valmistuneen Meten suunnitelmana oli alun perin viettää vuosi Australiassa ja palata sitten Suomeen tekemään töitä freelancer-kuvaajana. Päätös jäädä maahan syntyi melko nopeasti.

Nyt Mette on asunut Australiassa 6,5 vuotta. Pariskuntaa yhdistää intohimo luontoa ja retkeilyä kohtaan, ja idea omasta retkeilyalan yrityksestä syntyikin patikkareissulla.

– Moni paikallinen retkiä järjestävä firma vain kuskaa turistit bussilla kohteeseen. Me halusimme sen sijaan järjestää intiimimpiä, pienryhmille suunnattuja retkiä, joissa pääsee tutustumaan uusiin, saman tyylisiin ihmisiin – ikään kuin olisi road tripillä kavereiden kanssa.

Ei mennyt kuin yhdeksän kuukautta ja Hike & Seek oli jo pystyssä. Yritys tarjoaa opastettuja päiväretkiä luontoon muutaman tunnin ajomatkan päästä Melbournesta.

– Alkuun kuskasimme asiakkaita vanhalla Volkswagenin hippibussilla, jonka nimesimme Oliviaksi. Kun liiketoiminta alkoi rullata, lisäsimme retkikohteiden määrää ja ostimme parempia autoja.

” Muistan, kun James sanoi minulle, että we made it.

Vuoteen 2020 mennessä sana oli levinnyt jo niin, että varauksia tuli jopa satoja päivässä ja asiakkaat soittelivat peruutuspaikkojen perään. Autot olivat joka päivä tupaten täynnä ja parhaimmillaan viikkoon mahtui 21 reissua.

– Muistan, kun James sanoi minulle eräänä iltana, että Mette, we made it. Nyt business kukoistaa.

Sitten meni pari viikkoa ja kaikki kaatui. Australian rajat menivät kiinni ja peruutuksia alkoi tulla. Rajojen sulun vuoksi etenkin turismi on kärsinyt, ja Meten mukaan paikalliset asiakkaat ovatkin olleet suuri pelastus pandemia-aikana.

– Ero vuoden 2020 alkuun on huomattava. Olemme auki kaksi päivää viikossa ja vedämme enintään kolme retkeä viikossa muutaman ihmisen kokoonpanolla. Aiemmin meillä oli 12 työntekijää, mutta olemme joutuneet luopumaan kymmenestä.

Koronan vuoksi Hike & Seek on menettänyt tuloja noin 1,5 miljoonan dollarin edestä. Onkin ollut onnenpotku, että Metelle tarjottiin vakityötä valokuvaajana vain muutama kuukausi ennen koronaa. Pariskunta on silti harkinnut yrityksensä myymistä ja vireillä on jo alustava suunnitelma eri toimialan yrityksestä.

” Minulla ei ole huolta, ettemmekö pärjäisi.

Tarkoituksena on kuitenkin odottaa ensin, että elämä palautuu normaaliksi ja katsoa, miten käy. Kukaan ei tiedä, koska se tapahtuu.

– Vaikeissa hetkissä auttaa se, että näimme jo vilauksen siitä, millaista liiketoimintamme voi parhaimmillaan olla. Jos Hike & Seek kaatuu, ei minulla ole huolta, ettemmekö pärjäisi. Tiedän, että mitä ikinä tulevaisuudessa päätämmekään, tulemme onnistumaan.