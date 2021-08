Saiko elokuun saapuminen mielen haikeaksi? 17 ihanaa asiaa, joiden vuoksi loppukesää ei kannata hukata syksyn tuloa surren

Tekeekö ajatus kesän päättymisestä alakuloiseksi, vaikka syksyyn on vielä viikkoja? Kokosimme listan, joka auttaa nauttimaan loppukesästä.

Kun kalenterista kääntää elokuun esiin, haikeus hiipii hiljalleen mieleen. Päässä alkaa risteillä sellaisia ajatuksia kuin tässäkö tämä kesä oli? Ja ei tämä vielä saa olla ohi. Sekä pahimmillaan kohta tulee joulukin.

Vaikka tietää vallan mainiosti, että elokuu on vielä kesäkuukausi – vieläpä suorastaan erinomainen sellainen – ei voi itselleen mitään. Lähestyvä syksy nostaa melankolian pintaan ennen kuin on alkanutkaan.

Ilmiössä on paljon samaa kuin sunnuntaihaikeudessa (engl. Sunday blues). Siitä puhutaan silloin, kun sunnuntaina iskee epämääräisen haikea ja oudosti melankolinen olo, jolle ei välttämättä löydy sen kummempaa selitystä.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Marianna Virtanen on kertonut Me Naisille, että pohjimmiltaan sunnuntaihaikeudessa on kyse vapaa-ajan ja työn välisestä suhteesta. Jos haikeutta ei tunne, suhde on luultavasti tasapainossa ja ihminen palautuu kunnolla vapaa-ajallaan.

Sunnuntaihaikeus saattaa toisaalta iskeä myös ihan vain siksi, että ei haluaisi ihanan viikonlopun päättyvän. Siis aivan kuten elokuussa, kun syksy alkaa kolkutella ovella, ei haluaisi ihanan kesän päättyvän.

– Jos on juuri viettänyt todella mukavan kesän, voi sen loppuminen aiheuttaa surumielistä haikeutta, selitti työterveyspsykologi Ilona Parviainen Me Naisille vuonna 2019.

” Kielteisiin ajatuksiin ei kannata jäädä jumiin.

Mikä sitten neuvoksi, jos mielen valtaa melankolia, vaikka kesää olisi vielä viikkoja nautittavaksi?

– Tutkimusten mukaan ihmiselle tulee päivässä noin 60 000 ajatusta, joten niiden seassa on varmasti myös kielteisiä. Kielteisiin ajatuksiin ei kannata jäädä jumiin, eikä toisaalta käyttää voimia niiden positiiviseksi kääntämiseenkään. Ne voi vain hyväksyä sellaisinaan ja jatkaa päivää, kuuluu työterveyspsykologi Ilona Parviaisen neuvo.

Parviaisen mukaan alakulossa rypeminen ei kuitenkaan kannata. Siksi päätimme koota yhteen 17 ihanaa asiaa, joista voi nauttia nimenomaan elokuussa. Kenties näiden muistaminen auttaa sinuakin ottamaan ilon irti tästä mainiosta ajasta – vaikka välillä vähän apeuttaisikin.

Lämpöä riittää! Elokuu on vuoden toiseksi lämpimin kuukausi. Iltaisin on kuitenkin jo aavistuksen vilpoisempaa, mikä raikastaa mukavasti oloa lämminten päivien jälkeen – ja säästää lakanoita yöhikoilulta. Retkikohteissa on jo väljempää, kun moni on palannut töiden ja opintojen pariin. Vaikka arki kutsuisi jo itseäkin, reissun johonkin kivaan paikkaan kotikulmilla ehtii toteuttaa vaikka työpäivän jälkeen. Vedet ovat ehtineet lämmetä mukavan tuntuisiksi, joten viluisempikin uimari pääsee polskimaan. Illat alkavat hämärtyä. Se tarkoittaa, että pääsee tunnelmoimaan iltoja kynttilöiden valossa. Tai vaikka nautiskelemaan viinilasillista parvekkeella ulkovalojen kajossa. Se, että aurinko laskee mailleen aikaisemmin, tarkoittaa myös parempia yöunia! Enää ei tarvitse valvoa silmät ristissä, koska on liian valoisaa nukkua. Niin, ja pääsee pitkästä aikaa ihailemaan auringonlaskuja – ilman, että tarvitsee valvoa läpi yön. Luonto on edelleen upean vehreä ja kukkea, siis silkkaa silmänruokaa. Pääsee nauttimaan omasta – tai puutarhurikaverin – sadosta, kuten kesäkurpitsoista, perunoista ja tomaateista. Toki ihan kaupastakin saa ihania sesonkiherkkuja. Linnut eivät herätä mekastuksellaan aamuvarhaisella kuten keväällä ja alkukesästä. On hilpeiden rapujuhlien aika. Elokuu on rapusesongin kultainen kuukausi – helan går! Luonto on pullollaan herkullisia aarteita. Ei muuta kuin ämpäri matkaan ja marjoja ja sieniä poimimaan. Myös omenia alkaa saada – haukkaa vaikka suoraan puusta! Mitään ei tarvitse tehdä. Elokuussa Suomen kalenterissa ei ole yhden ainutta juhlapäivää. Kun juhannus on vietetty ja pakolliset sukuloinnit jo hoidettu, voi ihan vain olla. Käyntiin pyörähtää uusia tv-sarjoja – hyvästi loputtomat uusinnat! Niin ikään uusi kirjakausi alkaa elokuusta. Elokuussa on jotain selittämättömän mystista, mikä ruokkii etenkin romantikon mieltä.

Juttu on julkaistu aiemmin elokuussa 2020.