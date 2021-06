”Vuoraa vessanpönttö paperilla” ja 10 muuta vanhempien antamaa elämänohjetta, jotka osoittautuivat hölynpölyksi

Me Naiset

Me Naiset

Tai vähintäänkin kyseenalaisiksi.

Ei saa istua kylmällä kivellä. Tai maalla. Tai ylipäätään millään kylmällä alustalla. Tämän neuvon on luultavasti jokainen kuullut lapsena vanhemmiltaan.

Ja saattaa neuvo putkahtaa vielä aikuisenakin mieleen, kun on istahtamassa vihreälle nurmelle puistojuomalle. Ihmismieli kun on sellainen, että lapsena opitut asiat pysyvät muistissa vuosikaudet. Mutta joskus vanhempien antamia neuvoja tulee kyseenalaistettua – voiko virtsatulehduksen tosiaan saada pelkästään kylmällä istumisesta?

No ei voi. Näin on sanonut esimerkiksi lääkäri Toni Vänni, joka on kumonnut virtsatietulehdukseen liittyvän urbaanilegendan Ilta-Sanomien haastattelussa.

Mutta ei virtsisvinkki ole ainoa asia, jonka äitimme ja isämme ovat meille avuliaasti jakaneet lapsuudessamme tai nuoruudessamme.

Kysyimme nyt jo aikuisiksi kasvaneilta naisilta, millaisia vinkkejä, elämänohjeita tai näkemyksiä he ovat vanhemmiltaan kuulleet, mutta huomanneet sittemmin ne hyödyttömiksi tai vähintäänkin kyseenalaisiksi.

Tällaisia vastauksia saimme:

Tatuointia ei missään nimessä kannata ottaa, koska se on ikuinen. Menet sen kanssa hautaan asti. ”Isäni ei ehkä ollut kuullut laseroinnista tai siitä, että tatuoinnin voi peittää toisella tatuoinnilla.” Ei se vaihtamalla parane. ”Todellakin parani!” Pytyn reunukselle täytyy laittaa vessapaperia julkisissa vessoissa. ”Höpö höpö. Eikä tarvitse, ei siitä reunukselta mitään tartu – ja jos tarttuu, tarttuu reisiin. Miten paljon paperia ja aikaa olisinkaan säästänyt nuorena, kun olisin keskittynyt vain siihen käsienpesuun.” Ei saa mennä märillä hiuksilla nukkumaan. ”Ehkä äitini pointti oli se, että bakteerit viihtyvät kosteassa tyynyssä, mutta itse olen vielä nelikymppisenäkin hengissä, vaikka olen toistuvasti mennyt märillä hiuksilla nukkumaan.” Ennen reissuun lähtöä pitää siivota koti tip top -kuntoon. ”Reissuun lähtö aiheuttaa aina kauhean hässäkän, joten miksi turhaan ottaa harteilleen tuplastressiä.” Alapää pitää pestä kahdesti päivässä. ”Itselläni on riittänyt ihan yksikin kerta.” Myöskään asiantuntijoiden mukaan liikapesu ei ole hyvästä . Jos intiimialueitaan suihkuttelee monta kertaa päivässä, tulee helposti poistaneeksi emätintä suojaavia bakteereja. Se taas altistaa kutinalle, kirvelylle ja tulehduksille. Toki hikiliikunnan ja seksin jälkeen pieni huuhtaisu on paikallaan. Työelämässä millään muulla kuin palkalla ei ole merkitystä. ”Ai kauhea, millaista kapitalistista ajattelua minulle onkaan pakkosyötetty.” Kesätöitä saa, kun vain marssii sisään kauppaan tai kahvilaan ja kysyy, olisiko töitä. ”Ehkä vanhempieni nuoruudessa näin olikin, mutta ei enää 2000-luvulla. Kertaakaan en saanut marssimisesta huolimatta.” Opiskelijan pitää asua solussa, koska se on halvin asumismuoto. ”Miten paljolta olisikaan säästynyt, jos en olisi muuttanut soluun tuntemattomien kanssa.” Lentokentällä täytyy olla vähintään neljä tuntia ennen lentoa. ”Sittemmin olen todennut, että joku raja neuroottisuudellekin pitäisi asettaa.” Leipää ei saa laittaa ylösalaisin. ”Tämä vanhan kansan neuvo on höpönlöpöä. Silti itselläni tekee vieläkin hieman pahaa nähdä limppu selällään.”

Lue myös:

Muistatko nämä 18 asiaa, joita saimme tehdä lapsena – ja joita nyt paheksutaan

Ketä tv-sarjojen legendaarista naista äitisi muistuttaa? Vastaa 10 kysymykseen ja testi kertoo totuuden

Jos äidin kanssa on hankalaa, se vaikuttaa muihinkin ihmissuhteisiin – näin vedät rajat, kun äiti terrorisoi