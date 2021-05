Me Naiset

90-luvun teinitähti Janita etsi koko elämänsä parisuhdetta, jossa olisi kipinää ja tulta – kertoo nyt, miten löysi Blaken New Yorkista

Laulaja Janitan parisuhde kipinöi 11 vuoden jälkeenkin. – Sähkö tulee siitä, että pitää kissan koko ajan pöydällä.

Janita on asunut New Yorkissa 17-vuotiaasta lähtien.

Laulaja Janita kuvailee itseään intohimoiseksi luonteeksi. Se on ajanut häntä myös rakkauselämässä: parisuhteista Janita kertoo aina etsineensä erityistä sähköä. Sitä löytyi viimein, kun hän yli kymmenen vuotta sitten tapasi kotikaupungissaan New Yorkissa hyväntekeväisyysillallisilla muusikko Blake Morganin.

Janita ja Blake alkoivat tehdä työtä yhdessä Blaken omistaman levy-yhtiön kautta. Kipinää oli parin välillä alusta asti, Janita muistelee, mutta sen annettiin kasvaa roihuun hyvin varovasti. Kumpikaan ei halunnut sotkea toisen elämää tai työtä.

– Sen alkuhuuman keskellä osasimme pysähtyä ja ajatella tarkkaan ennen kuin syöksyimme pää kolmantena jalkana kiinni toisiimme. Tiesimme että tämä on se tärkeä suhde, ja tämä täytyy ottaa hissukseen.

Nyt seurustelua on takana 11 vuotta ja yhdessä asumista neljä. Blake on tuottanut myös Janitan uusimman levyn, ja he tekevät keikkoja sekä yhdessä että erikseen. Parin elämä pyörii pitkälti musiikin tekemisen ympärillä, ja se pitää heidät liikkeessä.

– Olen etsinyt kipinää ja tulta suhteistani koko elämäni. Nykyisessä suhteessani on vihdoin se tavoittelemani kahden tasavertaisen ihmisen kipinä ja tuli. Haluamme kurkottaa aina vähän pidemmälle, ja alusta saakka se on luonut välillemme vetovoimaa, Janita sanoo.

– Keskustelemme usein siitä, kuinka innoissamme olemme, että saamme viettää tulevat vuosikymmenet yhdessä. Mieletön juttu, että on löytänyt sielunkumppaninsa.

Janitan mukaan heidän suhteensa ei ole noudattanut sitä perinteistä kaavaa, jossa on sekä hyviä että vaikeampia vaiheita. Yksi syy siihen on, ettei esiin nousevia ongelmia sivuuteta.

– Suhde voi muuttua näennäisesti helpoksi, jollei jatkuvasti käsittele eteen tulevia asioita. Minusta se sähkö tulee kuitenkin juuri siitä, ettei lakaise kismittäviä asioita maton alle, vaan pitää kissan koko ajan pöydällä, Janita pohtii.

Mikä Janitan yllätti nykyisessä kumppanissa? Mikä on hulluin teko, mitä hän on rakastuneena tehnyt? Entä miten hän muistelee nuoruuden suhdettaan 17 vuotta vanhempaan tuottaja-manageriinsa?