Katja Sipilä Me Naisten päätoimittajaksi

Katja Sipilä siirtyy tehtävään Annan toimituspäällikön paikalta. Sipilä aloittaa Me Naisten päätoimittajana 12.8.

FM Katja Sipilä on nimitetty Me Naisten päätoimittajaksi. Hän siirtyy tehtävään Annan toimituspäällikön paikalta. Sitä ennen Sipilä on työskennellyt myös aiemmin toimituspäällikkönä ja toimitussihteerinä Me Naisissa, toimitussihteerinä Ilta-Sanomissa sekä toimittajana uutismediassa. Hän aloittaa tehtävässä 12.8.

– Katja on perijuuriaan myöden naisille suunnatun journalismin ammattilainen ja kovan luokan analyyttinen ja kunnianhimoinen kehittäjä. Sen lisäksi hän on ihmislähtöinen ja osallistava johtaja. Katja tuntee Me Naiset ja me tunnemme hänet: olen todella iloinen, että Katja ottaa vetovastuun Me Naisten menestyksen seuraavissa askeleissa, Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti sanoo.

Me Naiset on monikanavainen kokonaisuus, joka sisältää Suomen suosituimman naistenlehden, verkon isoimman naisten puheenaihemedian sekä vuoden alussa aloittaneen radiokanavan.

– Me Naiset on ainutlaatuinen brändi. Se on aina kehittynyt näkemyksellisesti ja tiukasti ajassa kiinni, samalla kun sillä on pitkät perinteet ja hyvä arvopohja. On hienoa päästä jälleen osaksi Me Naisten huipputiimiä, Katja Sipilä sanoo.