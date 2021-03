Kommentti: Uupuneet opiskelijat ovat äärirajoilla, eivätkä saa apua – Sanna Marinin latteudet eivät lämmitä, kun sukupolvi on jätetty oman onnensa nojaan

Kyse ei ole enää vain halusta päästä bileisiin, vaan massauupumisesta. Terveydenhuollon chat-palvelu suljettiin, sillä yhteydenottoja on tullut liikaa.

Pikkuveljeni haki viime syksynä opiskelemaan. Ei tullut valituksi. Ilman opiskelupaikkaa jääminen on yleensä pettymys, mutta lohtulauseiden sijaan totesin hänelle, että onneksi et päässyt.

En nimittäin haluaisi, että hän joutuisi kokemaan sen saman, mitä sadat tuhannet suomalaiset korkeakouluopiskelijat käyvät tällä hetkellä läpi.

Korkeakouluopiskelijat ovat uupuneita – se on tiedetty jo pitkään. Mutta etäopetus on vienyt opiskelijat äärirajoille. Jo 60 prosenttia Helsingin yliopiston opiskelijoista on tuntenut olevansa uupunut tai uupumisen partaalla. Motivaatio on kadoksissa, moni on yksinäinen uudessa opiskelukaupungissa, osa kärsii rahahuolista. Tutkimuksia on paljon.

Julkisessa keskustelussa on korostunut huoli toisen asteen opiskelijoista, mutta tilanne ei ole yhtään sen mairittelevampi korkeakouluissakaan. En kannata kärsimysolympialaisia, mutta opinnot ovat paitsi haastavia, suuri osa itsenäistyvistä opiskelijoista on jäänyt oman onnensa nojaan.

Fuksivuosi, opiskelijavaput, vaihto-opinnot, haalarielämä. Opiskelijat ovat jo menettäneet kohtuuttomasti, mutta kyse ei kuitenkaan ole enää vain halusta päästä bileisiin.

Kyse totaalisesta tuen puutteesta, uupumisesta ja yksin jäämisestä. Haastavistakin opinnoista on edelleen pakko suoriutua tavoiteajassa, jos mielii saada opintotukea tai opintolainahyvityksen. Opiskelijalla kun ei ole varaa saikuttaa, jos ei halua venyttää valmistumistaan.

Kamelinselkä katkesi, kun kirjastojen lukusalit lukittiin kolme kuukautta sitten, ja monelta katosivat viimeisetkin rutiinin rippeet opinnoista. Lukusalit, joissa istutaan hiljaa maskit naamalla. Moni on jäänyt loukkuun ahtaaseen yksiöön, eikä ulospääsyä ei ole näkyvissä vielä kuukausiin.

Siksi moni odottikin hallituksen tiistaista tiedotustilaisuutta opiskelijoille. Tarjolla oli kuitenkin vain latteuksia, kuten ”koettakaa jaksaa”.

Annika Saarikko neuvoi uupuneita opiskelijoita ”hakemaan apua”, vaikka opiskelijoiden terveydenhuolto YTHS räjäytettiin viime syksynä – ruuhkautuneesta palvelusta ei saa apua edes korvatulehdukseen, puhumattakaan mielenterveysongelmista. Terveydenhuollon chat-palvelu suljettiin, sillä yhteydenottoja on tullut liikaa.

”Rupeaa olemaan sellainen olo, että mieluummin kuolen tänne yksiööni, kun etäopiskelen enää päivääkään”, kuuluu jodlaus eräällä opiskelijakanavalla. Onko tämä se ”ainutlaatuinen kokemus”, mihin pääministeri Sanna Marin viittasi tsempatessaan etäopiskelijoita?

Tiukkoihin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia. Tässä kuitenkin muutama hot take, joita saa käyttää: YTHS:n resurssien lisääminen, terapiatakuu, opintolainahyvityksen tavoiteajan venyttäminen ja opintopistevaatimusten laskeminen. Rutiinien palauttaminen, eli lukusalien ovien avaaminen on ilmaista.

Helsingin yliopisto on jo kertonut jatkavansa ensi syksyn pääosin etänä. Niin varmasti toimivat myös muut oppilaitokset. Vaikuttaisi siltä, että etätutkinnosta on tulossa sukupolvikokemus, ja lähivuosina korkeakouluistamme valmistuu Zoom-kirjekurssilaisia.

Kommenttia täsmennetty 4.3.2021 klo 15.53. Opiskelija voi jäädä sairauslomalle, mutta tällöin hänen valmistumisensa saattaa siirtyä, mikäli jää pois vuosittain järjestettävältä kurssilta.