Me Naiset on nyt entistä vahvemmin mukana naisten arjessa – joko seuraat meitä kaikissa kanavissa?

Me Naiset kertoo kiinnostavimmista ihmisistä, ilmiöistä ja puheenaiheista nyt useassa eri kanavassa: printissä, verkossa, radiossa ja somessa. Tule mukaan seuraamaan!

Me Naiset on Suomen kiinnostavin naisten puheenaihemedia – aina kartalla naisia kiinnostavimmista ilmiöistä ja kuumista aiheista. Se viihdyttää ja auttaa nauttimaan elämästä tarjoten uusia näkökulmia ja oivalluksia. Mimmien kanssa on helppo hyväksyä itsensä ja muut sellaisena kuin on.

Olemme jatkossa entistäkin vahvemmin mukana naisten arjessa. Viikon lehti tarjoaa omaa aikaa ja koukuttavat tarinat ja tuoreet näkökulmat joka keskiviikko yksissä kansissa, netin tarjotessa uusia puheenaiheita ja ajanvietettä päivittäin. Uutiskirje niputtaa viikon olennaisimmat ja radio pitää seuraa sekä nauraa mukana. Sosiaalinen media puolestaan antaa vertaistukea ja on yhteisösi, jossa voit olla juuri sinä.

Yksi perinne ei petä – keskiviikkona kolahtaa jatkossakin

Asioilla on luonteva tapa muuttua, mutta joidenkin ei vain tarvitse. Printtilehti kädessä ja kiinnostava henkilökuva silmien edessä nautittu kuppi kuumaa. Koskettavan elämäntarinan parissa sohvanpohjalla vieritetty kyynel. Sunnuntaiaamun silmäkarkkihetki ihanien tyylijuttujen ja herkullisten reseptivinkkien parissa.

Kun tilaat Me Naiset painettuna lehtenä, saat kerran viikossa kotiovelle kannettuna kaverin ja elämyksen, jonka kanssa rentoutua, syventyä ja viettää omaa aika juuri silloin kun haluat.

Tilaa sinäkin Me Naiset kotiin tästä!

Mikä on verkkosivumme sydän? Jutut, jotka tuntuvat

Me Naisten verkkosisältöjen kotiin oletkin jo löytänyt tiesi. Hieno juttu! Tänne olet aina sydämellisesti tervetullut viihtymään pitkin päivää, löydät toinen toistaan päräyttävämpiä juttuja ihan joka makuun.

Meillä on aina jotain uutta kerrottavaa kiinnostavimmista ihmisistä ja ilmiöistä, skarppeja oivalluksia niin ihmissuhteista kuin työstä ja rahasta sekä vinkkejä jokaisen tyylin ja hyvinvointiin. Supersuosittuja testejämme unohtamatta. Juuri sitä sisältöä, josta riittää puhuttavaa aamiaispöydästä jatkojen jatkoille.

Parhaita juttujamme juuri nyt:

Löydät meidät myös IS-sovelluksesta

Luetko juttujamme mieluiten puhelimen ruudulta? Siinä tapauksessa suosittelemme lataamaan IS-mobiilisovelluksen, jossa on nyt mukana myös Me Naiset.

Näin meidän kesken

Me Naiset Radio on kiinnostunut samoista asioista kuin kuuntelijansa ja se puhuu niistä suoraan ja vilpittömästi, niin kuin nyt ystävien kesken puhutaan. Se ymmärtää kuuntelijoidensa elämää ja pitää heidän puoliaan. Aina. Siksi sen kanssa on on helppo olla samalla taajuudella – Me Naiset Radio on kuin paras ystävä.

Me Naiset Radion aamussa suoraa puhetta kahvipöytiin tarjoavat 20-30-40-podcastista tutut Alina Kangasluoma ja Ida-Liina Huurtela. Iltapäivää vuorostaan juontaa Jenni Alexandrova. Kanavan musiikki on energistä pop-musiikkia modernilla painotuksella. Se on hyvän mielen musaa, joka on varmasti myös monen miehen mieleen.

Oletko jo kuunnellut? Me Naiset Radio löytyy myös Suplasta.

Oma yhteisösi

Liity joukkoomme myös Instagramissa ja Facebookissa, joiden kautta löydät parhaat juttumme asiasta ja asian vierestä.

Me Naisten Instagram

Me Naisten Facebook

Viikon olennaisimmat

Me Naisten uutiskirjeessä tarjoamme olennaisimmat puheenaiheet kätevästi suoraan sähköpostiisi joka viikko. Tilaa uutiskirje tästä.