Analysoimme, miksi Ensitreffit alttarilla -kaudesta on ehkä kehkeytymässä pannukakku.

MTV:n Ensitreffit alttarilla -sarjan 7. kausi on saavuttanut puolivälinsä. Tällä kaudella ohjelmassa on seurattu neljän avioon astuneen parin taivalta: Jannen ja Katin, Emman ja Tuomaksen, Miran ja Matin sekä Juuditin ja Tommin.

Nyt se on kakistettava: kulunut kausi on ollut auttamattoman hidas. Kun kysyimme kauden alussa ohjelman tuottajalta, milloin oikein alkaa tapahtua, saimme lupauksen, että pariskuntien haasteita päästään kyllä seuraamaan jaksojen edetessä.

No, ei olla vielä päästy.

Tähän mennessä rakastettu tv-sarja on näyttänyt vain uhkaavia merkkejä floppaamisesta. Analysoimme kauden keskeisiä ongelmia.

1. Pareilla on aiempaa vähemmän ruutuaikaa

Aikaisemmilla kausilla ohjelmassa on ollut mukana kolme paria, mutta nyt tuotanto päätti antaa mahdollisuuden yhdelle lisäparille löytää elämänsä rakkaus.

Neljänteen pariin liittyy kuitenkin sudenkuoppa, joka näkyy katsojille jo nyt: jokaiselle parille on tarjolla entistä vähemmän ruutuaikaa.

Tämä on johtanut siihen, että katsojan on ollut vaikea päästä henkilöihin kiinni tunnetasolla. Katsaus suhteisiin on jäänyt pintapuoliseksi ja etäiseksi, vaikka jaksoja on tällä kaudella perinteisen 10 sijasta 14.

Tommi pääsi tutustumaan ensi kerran turkulaisen Juuditin kotiin.­

2. Missä kipinä?

Vaikuttaa siltä, että kenenkään parin välillä ei liiemmin kipinöi. Se masentaa! Luulisi, että neljä paria kasvattaisi mahdollisuuksia yhteen tai useampaan rakkaustarinaan.

Asiantuntijat korostivat kauden alussa, että kaudelle on valittu puolisoja, jotka eivät välttämättä ole ulkoisesti joidenkin osallistujien ”tyyppiä”. Oliko se virhe? Vesittääkö kemian ja seksuaalisen vetovoiman puuttuminen koko ohjelman?

Ei riitä, että arvot kohtaavat, vaan muutakin tarvitaan. Muuten esiin kaivetaan kaverikortti.

– Ei mitään pusukuvia. Mä nään jo Jannen ilmeestä, että se haluis ottaa pusukuvan, Kati töksäyttää juhannusjuhlissa kavereidensa edessä.

Janne selvästi kaipaisi kosketusta ja läheisyyttä, mutta Kati työntää häntä kauemmas vinoilevilla kommenteillaan. Jos toinen tuntee olonsa torjutuksi nyt, hellyydenosoitukset voivat olla pian kiven alla.

3. Suhde ei kehity ilman yhteistä aikaa

Emmalla ja Tuomaksella ei ole yhtään yhteistä aikaa, sillä Emma tekee vuorotyötä. Jopa juhannus vietettiin erillään ja sekös harmitti.

Rajallinen yhteinen aika on toki realismia monessa parisuhteessa, mutta tv-ohjelmassa, jossa pitäisi seurata parin tarinan kehitystä, tämä ei toimi. Osallistujilta pitäisi edellyttää tiivistä sitoutumista suhteen onnistumiselle.

Toisaalta ajan puuttuminen antaa oikean kuvan siitä, mitä yhteinen arki todellisuudessa olisi. Onko tämä juuri sitä, mitä he haluavat?

Tuomas ja Emma nauttivat Kolin upeista maisemista häämatkallaan. Sen jälkeen yhteistä aikaa ei ole juuri löytynyt.­

4. Sarja ei koukuta katsojaansa

Selvää on, että Ensitreffit alttarilla -sarjaa ei ole mahdollista käsikirjoittaa. Mutta tähän liittyy iso ongelma: jos kiinnostavia draamankäänteitä ei pian ala kuulua, katsoja kyllästyy.

Jaksoja on takana jo seitsemän, mutta parit ovat hädin tuskin tutustuneet toisiinsa. Monien parien kohdalla junnataan jaksosta toiseen samojen teemojen ympärillä: Mira ja Matti eivät vieläkään ole saaneet selvyyttä asumiskuvioon, kun taas Emman ja Tuomaksen sanailun aiheuttama paha mieli vaivaa edelleen.