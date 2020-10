Me Naiset

Äiti mukaan lemmenlomille? Iso virhe, muistelee muusikko Samu Haber elämäkerrassaan. Vastaa kyselyyn ja kerro, onko jompi kumpi kumppanisi vanhemmista tullut kolmanneksi pyöräksi parisuhteeseesi.

Sunrise Avenue -yhtyeestä tuttu muusikko Samu Haber, 44, on raottanut rakkauselämänsä käänteitä tuoreessa muistelmakirjassaan Forever Yours. Haberilla on ollut erityisen läheinen suhde äitiinsä – jopa niin läheinen, että se koetteli muusikon suhdetta ex-kumppaniin Vivianne Roundseppiin.

Tuomas Nyholmin kirjoittamassa teoksessa Haber kertoo pariskunnan yhteisistä lemmenlomista, jonne Haber otti usein mukaan äitinsä.

Samu Haberin suhde malli Vivianne Roundseppiin kesti seitsemän vuotta.­

Tilannetta pahensi entisestään se, että Haberin äiti nukkui usein samassa huoneistossa poikansa ja tämän puolison kanssa.

”Thaimaahan lähti minun ja Viviannen lisäksi äitini. Iso virhe. Vivianne oli matkan alusta saakka vähän käärmeissään ja mutsin pelisilmä jäi Helsinki-Vantaalle. Hän ei osannut antaa meille tilaa, vaan oli koko ajan sentin päässä. Juuri kuten ei ollut sovittu. Äiti oli sanonut, että tekee omia juttujaan. Ei tehnyt. Sisältäni ei löytynyt tarpeeksi miestä organisoidakseni asiat kaikkia tyydyttävällä tavalla”, Haber kertoo kirjassa.

Onko sinulla kokemusta siitä, että puolisosi napanuora äitiinsä ei olisi katkennut aivan toivotulla tavalla?

Vastaa kyselyyn ja kerro, kaihertaako appivanhempien liian lähelle tuleminen parisuhdettasi. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Jos kysely ei näy alla, voit vastata siihen myös täällä.