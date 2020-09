Me Naiset

Me Naiset |

Me Naiset | Me Naiset

ME NAISET | Tunnollinen kauris ja chihuahua ovat loistava pari. Aktiivinen oinas tarvitsee energisen koiran. Nyt on aika selvittää, mikä koirarotu sopii tähtimerkillesi.

Kalat (20.2.–20.3.)

Whippet sopii kaloille.­

Kalat on herkkä ja hellä ystävä, joka kaipaa rinnalleen samantyyppisen koiran. Hän ei voi sietää koirassa liiallista innokkuutta eikä esimerkiksi pomppimista, vaan karvakuonon pitää olla kaikin puolin lempeä. Annos uteliaisuutta ja virkeyttä sopii myös ihannekoiran luonteeseen.

Koskettelua kaipaava kalat haluaa ottaa koiransa syliin ja nukkua sen kanssa päiväunia. Pienikokoinen ja lyhytkarvainen koira on monen kalan lemppari.

Liikkuvainen kalat tykkää myös reippaista koirista, joiden kanssa voi käydä pitkillä kävelyillä ja ulkoilla muutenkin.

Sopivia rotuja ovat muun muassa australianpaimenkoira, whippet ja maltankoira.

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas ja shiba inu ovat täydellinen match.­

Oinas tunnetaan tähtikartan tulisieluna ja kokeilijana. Maailmassa on liikaa koirarotuja oinaan näkökulmasta, sillä hän haluaisi elää (lähes) kaikkien niiden kanssa.

Parhaiten oinaalle sopii energinen ja älykäs koira, jossa on ripaus haastetta. Hän kokeilee mieluusti kaikkia koiraharrastuksia, mutta aktiivisen luonteensa vuoksi hän harvoin kiinnittyy yhteen lajiin.

Oinas haluaa ennen kaikkea kouluttaa koiransa käyttäytymään kunnolla ja toimimaan oikein sosiaalisissa tilanteissa.

Tavallinen kotikoira riittää periaatteessa oinaalle, vaikka touhujensa välissä koira–oinas-parivaljakko tuskin oleilee kovinkaan paljoa kotona.

Sopivia rotuja ovat muun muassa bordercollie, shiba inu, vehnäterrieri.

Härkä (20.4.–20.5.)

Cavalier on sopiva kumppani härälle.­

Kauneutta rakastava härkä harkitsee koirarotua pitkään. Hän ei tee hätiköityjä päätöksiä. Koiran täytyy sopia härän kauneudenkaipuuseen; klassikkorotujakin härkä suosii.

Koirassaan härkä arvostaa leppoisuutta ja uskollisuutta – piirteitä, joista hän tykkää ihmisystävissäänkin.

Helpot ja hieman itsenäisetkin rodut ovat härän suosikkeja. Härkä vaalii mieluusti omaa aikaansa eikä välttämättä halua silloin helliä edes koiraansa – ellei hauva sovi vaikkapa viereen sohvannurkkaan.

Härät rakastavat lapsia ja perhe-elämää, joten koirasta täytyy löytyä myös annos leikkisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Sopivia rotuja ovat muun muassa afgaaninvinttikoira, cavalier kingcharlesinspanieli ja bokseri.

Kaksonen (21.5.–20.6.)

Welsh corgi pembroke hurmaa kaksosen.­

Pihalla istuva vahtikoira ei ole kaksosen ensimmäinen valinta. Kaksosen koira saa tulla sänkyyn ja moneen muuhun paikkaan. Arki rakentuu koiran ympärille. Kaksonen viihtyy hyvin koirapuistossa, jossa hänen lempipuuhaansa on koirien rapsuttaminen.

Itsenäiset, omanarvontuntoiset alkukantaiset rodut kiinnostavat, mutta suosikkeja taitavat olla paimenkoirat. Ne leimaantuvat ihmisiin ja oppivat mieluusti uutta – vähän kuten kaksonen itsekin tekee.

Kaksosen luonteelle sopii, että koiralla on huumorintajua. Koira saa heittäytyä jopa huomiota kaipaavaksi temppuilijaksi. Pääasia on, että omistajalla ja koiralla on hauskaa!

Sopivia rotuja ovat muun muassa labradorinnoutaja, parsonrussellinterrieri ja welsh corgi pembroke.

Rapu (21.6.–22.7.)

Pinseri ja rapu viihtyvät toistensa seurassa.­

Yksi ravun vahvuuksista on lempeys. Rapu viihtyy hyvin kotona ja rentoutuu kauniissa ympäristössä. Hän haluaa koiran, joka luo turvallisuutta etenkin kotona. Se voi olla suojeleva rottweiler tai leikkisä terrieri.

Rapuihmisen hoivavietti on suuri, ja se näkyy myös hänen koirasuhteessaan – vaikkakin ihmisten kanssa rapu saattaa joskus vaikuttaa jopa kylmältä ja vaikeasti lähestyttävältä.

Hän ihastuu helposti koiraan, joka osoittaa kiintymystä ja uskollisuutta. Tällaisesta karvakaverista hän kouluttaa helposti luotettavan vahtikoiran, josta tulee elämänpituinen kumppani.

Sopivia rotuja ovat muun muassa pinserit, mäyräkoirat ja englanninvinttikoira.

Leijona (23.7.–22.8.)

Villakoira sopii aktiiviselle leijonalle.­

Koira, joka päätyy leijonan hoiviin, on superonnekas! Leijona on yksi aktiivisimmista tähtimerkeistä, joka myös omistautuu lemmikilleen sataprosenttisesti. Hän osaa todella hemmotella lähellä oleviaan – niin ihmisiä kuin koiria – ja jaksaa puuhastella paksuturkkisenkin hauvan kanssa.

Viidakon valtiaana leijona rakastaa näyttäviä koiria, joilla saa olla myös omalaatuinen luonne: paljon itsevarmuutta ja rohkeutta sekä ripaus leikkisyyttä sopii leijonan koiralle.

Leijona touhuaa mieluusti koiransa kanssa ja voi olla myös erittäin kilpailuviettinen harrastuksissaan. Leijonan koiran ei tarvitse olla koskaan yksin, sillä tällä omistajalla on aikaa lemmikilleen 24/7.

Sopivia rotuja ovat muun muassa kiinan pystykorva, villakoirat ja pomerian.

Neitsyt (24.8.–23.9.)

Husky sopii neitsyen kotiin.­

Järjestelmällinen ja älykäs neitsyt vaatii koiraltaan samoja ominaisuuksia. Myös rauhallinen ja ystävällinen koira sopii tälle tähtimerkille, mutta pelkästään sylikoiraa ei neitsyt kaipaa.

Neitsyt on herkkä ja hän saa nopeasti yhteyden lempikoiraansa. Mutta ennen koiran hankintaa hän lukee kirjat ja nettisivut oppiakseen kaiken uudesta perheenjäsenestään.

Neitsyt rakastaa siistiä ja kaunista ympäristöä, joten hänen koiransa turkki saa olla mielellään helppohoitoinen ja lyhytkin. Neitsyt – jos kuka – on valmis suojaamaan koiransa turkin vaatteilla, joita voikin löytyä monta kappaletta naulakosta.

Sopivia rotuja ovat muun muassa espanjanvesikoira, siperianhusky ja pointteri.

Vaaka (24.9.–23.10.)

Vaaka osaa motivoida portugalinpodengon.­

Vaaka on todellinen koiraihminen. Rodulla ei ole välttämättä niin väliä: kaikki koirat ovat ihania ja rakastettavia. Se on perheenjäsen, joka lähtee mukaan mökille ja kahville.

Ihannekoira on luonteeltaan iloinen ja ystävällinen, joka viihtyy ihmisten seurassa – kuten vaikkapa paimenkoira tai terrieri.

Vaaka haluaa puuhailla ja tehdä pitkiä lenkkejä koiransa kanssa, mutta hän ei ole ensimmäisenä viemässä koiraansa näyttelyihin ja kilpailuihin. Koiralla saa olla luonnetta ja helppohoitoinen turkki, jonka saa siistiksi muutaman kerran vuodessa trimmaamalla.

Sopivia rotuja ovat muun muassa sekarotuiset koirat, terrierit ja portugalinpodengo.

Skorpioni (24.10.–22.11.)

Schipperken ja skorpionin luonteet mätsäävät!­

Skorpioni on suhteellisen lupsakka koiranomistaja. Hänellä ei ole suuria odotuksia koiria kohtaan. Hänelle riittää usein jo se, että koiran kanssa voi vaeltaa metsässä ja kaatua pitkän lenkin jälkeen yhdessä sohvalle.

Omistautuva, rohkea ja uskollinen skorpioni etsii koirarodun, jolla on näitä samoja piirteitä.

Hyperaktiivinen, tuntien leikittämistä vaativa koira ei välttämättä ole skorpionin juttu. Hän haluaa nauttia elämästään ja jopa nauraa koirakaverinsa kanssa. Hyvällä tavalla vekkuli, huomiotakin sopivasti kaipaava koira on täydellinen valinta!

Sopivia rotuja ovat muun muassa kultainennoutaja, cockerspanieli ja schipperke.

Jousimies (23.11.–21.12.)

Airedalenterrieri on jousimiehen valinta, vai onko?­

Jousimiehen kotona koiralla on lokoisat oltavat. Samaan aikaan jousimies on niin rauhallinen kotoilija kuin seikkailunhaluinen vaeltaja.

Koiran pitää olla tarpeeksi rohkea sopeutuakseen jousimiehen menevään tyyliin. Jos jousimiehen lemmikki ei siedä yksinoloa, sille saattaa helposti puhjeta eroahdistus. Tai sitten sen täytyy opetella liikkumaan siellä, missä jousimieskin menee.

Jousimies osaa kuitenkin suhtautua koiransa ongelmiin rennolla fiiliksellä – ja silti rakentavasti. Esimerkiksi rescue-koira on loistava kumppani jousimiehelle, sillä ne ovat usein tottuneet liikkumaan pitkiä matkoja sekä ovat superkiitollisia ihmisen huomiosta.

Sopivia rotuja ovat muun muassa lapinkoira, airedalenterrieri ja beagle.

Kauris (22.12.–20.1.)

Kauris ei voi vastustaa chihuahuaa.­

Kauris on tunnettu sinnikkyydestään ja omistautuneisuudestaan ihmissuhteissa – ja samanluontoinen koira sopii hänelle täydellisesti. Kauriin ja koiran välille muodostuu vaivattomasti tiivis suhde, joka tuo nautintoa molemmille.

Horoskooppimerkeistä kauris on kaikkein tunnollisin ja hänelle sopii haastavampikin koirarotu, joka vie ajatukset arjen suorittamisesta toisaalle. Kauris toivoo, että lemmikki kuitenkin ymmärtäisi levon merkityksen ja osaisi ottaa rennosti. Koiran ei tarvitse olla superälykkö, vaan se saa kauriin kanssa näyttää myös höntin puolensa – kunhan jaksaa liikkua luonnossa.

Sopivia rotuja ovat muun muassa chihuahua, snautserit ja belgianpaimenkoira.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Labradoodle ja vesimies muodostavat mainion kumppanuuden.­

Terapiakoira. Palveluskoira. Harrastuskoira. Vesimies tunnetaan erikoisena tyyppinä, joka haluaa erityisen koirankin. Hän rakastaa aktiviteettejä niin maalla kuin vedessä, mutta koira voi olla myös erityinen ulkonäöltään.

Ihmisten seurassa vesimies voi vaikuttaa jopa kylmältä; hän ymmärtää, että lemmikilläkin voi olla tämä ominaisuus, ja on valmis haastamaan itsensä koiranomistajana. Hän on todellinen koirakuiskaaja, joka haluaa voittaa koiran puolelleen.

Vastapainona vesimies kaipaa koiraltaan erityistä leppoisuutta ja rentoa seuraa vaikkapa sohvalle television ääreen lämmittäjäksi.

Sopivia rotuja ovat muun muassa saksanpaimenkoira, havannankoira ja labradoodle.