Me Naiset ja IS nyt samassa osoitteessa IS.fi/menaiset

Me Naisten digitaaliset sisällöt julkaistaan jatkossa Ilta-Sanomien alla.

Me Naiset on Suomen suosituin naistenlehti ja verkossa isoin naisten puheenaihemedia. IS:n palvelun sisälle toteutettava Me Naisten digiympäristö on brändille uskollinen, ja sisällöt tuottaa Me Naisten toimitus. Sisältölupauksen ytimessä on puhua suoraan naisille tärkeistä asioista yhdessä naisten kanssa.

– Me naiset tuntee suomalaiset naiset paremmin kuin kukaan. On mahtavaa, että saamme Me Naisten huippusisällöt osaksi Suomen suurinta verkkopalvelua ja voimme tarjota uutta luettavaa vielä useammalle. Tämä on uusi, kiinnostava ja kestävä tapa tuoda aikakaussisällöt osaksi digitaalista median käyttöä, Ilta-Sanomien päätoimittaja Johanna Lahti sanoo.

Myös jatkossa Me Naisissa julkaistaan juttuja kiinnostavimmista ihmisistä ja uusia näkökulmia ajankohtaisista aiheista. Kirjoitamme ihmissuhteista ja rahasta inspiroivalla otteella. Käsittelemme hyvinvoinnin ja kauneuden uusimmat ilmiöt.

– Me Naiset aikoo jatkossakin erottautua sillä, että olemme naisten puolella ja nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun naisille tärkeitä puheenaiheita. Jotta tavoitamme jatkossakin Me Naisten lukijat myös digissä, meidän pitää tehdä sisältöä, joka on aina oivaltavaa, terävää, informatiivista ja hauskaa – siis ainakin jotain näistä tai parhaimmillaan kaikkea yhdessä, Me Naisten päätoimittaja Iina Artima-Kyrki sanoo.

– Tulevaisuudessa Me Naisten digisisällöt tavoittavat entistä suuremman yleisön, mutta samalla pidämme kiinni siitä, mikä tekee Me Naisten sisällöistä erityisiä, Iina Artima-Kyrki lisää.

Me Naiset -osio erottuu omana kokonaisuutena myös IS.fi:n etusivulla päänavigaatiossa. Me Naisten artikkelinostot nousevat IS.fi:n etusivulle uutisten rinnalle sekä näkyvät suosituimpien juttujen listauksissa. Muutoksen yhteydessä IS MyStyle -osio loppuu, ja sen sisällöt tulevat löytymään Me Naisten Tyyli-alaosastosta. Me Naisten suosittu bloggaaja Kalastajan vaimo jatkaa omalla blogillaan myös IS.fi/menaisissa.

Me Naiset ilmestyy printtilehtenä jatkossakin joka keskiviikko.