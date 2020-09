Me Naiset

Me Naiset

Etsimäsi sisältö on arkistoitu – Me Naisten verkkosivusto uudistui

Me Naisten uusi verkkosivusto sijaitsee nyt samassa osoitteessa Ilta-Sanomien kanssa. Suomen suosituimman naistenlehden ja maan kattavimman uutismedian sisällöt löytyvät nyt yhdestä paikasta.

Me Naisten verkkosisältöjen uusi koti on jatkossa osoitteessa is.fi/menaiset. Muuton yhteydessä osa vanhoista artikkeleista on jätetty pois kyydistä, eivätkä ne ainakaan toistaiseksi ole luettavissa uudella sivustolla.

Uudesta osoitteesta löytyvät kuitenkin yhä Me Naisten aiemmilta verkkosivuilta tutut aihepiirit, joista riittää puhuttavaa. Kerromme joka päivä ihmisistä ja ilmiöistä, ihmissuhteista, tyylistä ja kauneudesta, hyvinvoinnista, rahasta ja työstä.

Etsitkö luettavaa näistä aiheista?

Myös jatkossa löydät Me Naisista jutut kiinnostavimmista ihmisistä ja uudet näkökulmat ajankohtaisiin aiheisiin. Kirjoitamme ihmissuhteista ja rahasta inspiroivalla otteella. Käsittelemme kauneuden ja hyvinvoinnin uusimmat ilmiöt. Me tunnemme suomalaiset naiset ja lupaamme, että suomalaiset naiset tuntevat sisältömme omikseen myös uudessa osoitteessa.

Löydät meidät myös IS-sovelluksesta

Luetko juttujamme mieluiten puhelimen ruudulta? Siinä tapauksessa suosittelemme ehdottomasti lataamaan IS-mobiilisovelluksen, jossa nyt mukana myös Me Naiset.