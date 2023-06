Anna-Katri, 39, on käynyt maailman jokaisessa maassa – nimeää kolme kohdetta, joihin ei menisi uudelleen: ”Ryöstöjä keskellä kirkasta päivää”

Anna-Katri Räihä on tiettävästi ensimmäinen suomalainen nainen, joka on käynyt kaikissa maailman maissa.

– The world is your oyster (maailma on sinun osterisi), kirjoitti William Shakespeare näytelmässään Windsorin iloiset rouvat.

Nykyisellään irrallisella sanonnalla tarkoitetaan usein sitä, kuinka koko maailma on avoinna ja täynnä mahdollisuuksia.

Helsingissä asuvat 39-vuotias Anna-Katri Räihä on kyseistä neuvoa noudattanut, sillä hänestä tuli ensimmäinen suomalainen nainen, joka on käynyt maapallon jokaisessa maassa.

Viimeisin maa, järjestyksessään 197. oli Keski-Aasiassa sijaitseva Turkmenistan, jossa Räihä vieraili viikko sitten kesäkuun 1. päivä.

– Vaikeahan tätä on käsitellä, tuntuu aivan upealta, Räihä toteaa iloisena puhelimessa Istanbulista.

Anna-Katri Räihä muistuttaa, että tarkasti tehty suunnittelu on ollut oleellinen osa matkailun ja työnteon yhdistämisessä.

Alun perin Pohjois-Savosta Iisalmesta kotoisin oleva Räihä täsmentää matkailun olevan hänelle elämäntapa, eikä se lopu Turkmenistaniin.

– Menen matkoille seikkailu ja kokemus edellä.

– Haluan tutustua jokaisessa maassa vähän pintaa syvemmälle kulttuuriin ja historiaan.

” Siellä tuli sellainen ahaa-elämys, että soolomatkailemalla pystyn näkemään maailmaa paljon enemmän.

Räihä kertoo olleensa viimeiset kolme kuukautta reissussa.

Ennen Turkmenistania tutuksi tulivat viimeisimpinä muun muassa Salomonsaaret, Kiribati, Tonga, Vanuatu Tyynellä valtamerellä.

Lounais-Afrikassa sijaitseva Namibia on yksi Anna-Katri Räihän suurimmista suosikeista.

Mutta miten tämä kaikki on mahdollista?

– Se on vaatinut paljon suunnittelua, aikaa, rahaa, energiaa, että käyttää suuren osan elämästään matkailuun.

– Jollekin on elämäntapa voi olla mökkeily, minulle se on matkailu.

Räihä kertoo, ettei hänen lapsuudessaan perheessä reissattu Viroa tai Ruotsia pidemmälle.

” Jos menee avoimin mielin uusiin paikkoihin ja on valmis kohtaamaan ihmisiä, oppimaan ja kokemaan, niin kyllä sieltä jää aina jotain taskunpohjalle.

Ensimmäinen pidempi reissu tapahtui vasta yliopistoaikana, kun Räihä oli vaihdossa Dallasissa Texasin osavaltiossa.

Jenkki-reissun jälkeen Räihä teki erinäisiä matkoja ystävien ja silloisen poikaystävänsä kanssa.

Määrittävä tekijä Räihälle oli vuonna 2012 tapahtunut Thaimaan reissu, joka oli hänen ensimmäinen matkansa yksin.

– Siellä tuli sellainen ahaa-elämys, että soolomatkailemalla pystyn näkemään maailmaa paljon enemmän.

– Kun alkujännityksestä pääsi yli, niin se oli todella vapauttava kokemus.

Uuden-Seelannissa pakollisiin nähtäviin asioihin kuuluivat upeat hobittimaisemat ja -talot.

Kyseisen reissun jälkeen hän alkoi tehdä erilaisia listauksia reissukohteista, jotka olivat aluksi enemmän eläimiin liittyviä.

– Halusin muun muassa nähdä vuorigorillat Ugandassa ja Ruandassa tai bengalintiikerit Intiassa niiden luonnollisessa elinympäristössä.

– Matkustin siis ikään kuin kohteet edellä, ei maat edellä.

Koska Räihä tykkäsi matkailusta enenevissä määrin, päätti hän repäistä ja lähti kymmenen kuukautta kestävälle maailmanympärimatkalle 2016–17.

– Kyse on pikkuhiljaa edenneestä prosessista.

Ugandan ja Ruandan vuoristogorillat ja niidne näkeminen olivat Anna-Katri Räihälle iso asia.

Edellä mainitulla reissulla hänelle tuli mittariin 100 maata.

Tuolloin hän alkoi miettimään sitä, oliko mahdollista vierailla kaikissa maapallon maissa.

Mikä on ollut suurin opetus matkustamisessa?

– Varmasti se, että maailma ei ole niin mustavalkoinen paikka kuin miltä se saattaa kotisohvalta näyttää.

– Se mitä otsikoista voidaan lukea, niin se on niin pieni osa eri maiden ja niiden ihmisten elämää, jotka siellä elävät.

” Jos lentämisen päästöjä haluttaisiin alemmaksi, niin päätöksiä pitää tehdä muulla tavoin kuin että yksittäiset ihmiset lopettaisivat lentämisen.

Räihä myöntää, että avarakatseisuus on kliseinen sana, joka liitetään usein matkailuun, mutta se pitää myös paikkaansa.

– Jos menee avoimin mielin uusiin paikkoihin ja on valmis kohtaamaan ihmisiä, oppimaan ja kokemaan, niin kyllä sieltä jää aina jotain taskunpohjalle.

– Jotain vähän suurempaa, joka kasvattaa ihmisenä ja muuttaa omaa ajattelumaailmaa.

Tärkeimpiä oivalluksia on ollut se, että maailma ei ole mustavalkoinen paikka. Kuva Afganistanista.

Suomalaisia kiinnostaa usein raha ja erityisesti toisten raha-asiat.

– Omalla rahalla matkustan. Tein aiemmin kymmenen vuoden uran konsulttina.

– Viimeisten vuosien aikana olen toiminut yrittäjänä, joka on mahdollistanut etätyöt ja näin töiden ja matkailun yhdistämisen.

Kaiken keskiössä on hyvä suunnittelu.

– Kun olen Suomessa, teen enemmän töitä. Kun olen ulkomailla, niin teen vähemmän, jotta pystyn ottamaan matkakohteista enemmän irti.

Hän muistuttaa, että tärkeintä on käyttää rahaa niihin asioihin, mitkä kukakin kokee itselleen merkitykselliseksi ja tärkeäksi.

– Toiselle se voi olla ehkä kesämökki, toiselle matkailu ja kolmannelle joku muu.

Beaglensalmi sijaitsee Etelä-Amerikan Tulimaassa mantereen eteläkärjessä.

Ammatiltaan Anna-Katri Räihä on ympäristökonsultti.

Koetko ristiriitaa esimerkiksi lentomatkustuksen ja vihreiden arvojen välillä?

– Sanotaanko niin, että haluaisin välttää vastakkainasettelua ja kritisointia yksittäisten ihmisten toimista ja valinnoista.

– Sitä lentoalaa voi kritisoida toimialana siinä missä muitakin aloja, mutta fakta on se, että vain alle neljä prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäätöistä tulee lentämisestä.

Bolivia, Andien vuoristot ja vaaleanpunaiset flamingot ovat mieletön kombinaatio.

Räihä penääkin vastuuta enemmältä päättäjiltä sekä yrityksiltä.

– Jos lentämisen päästöjä ja ylipäätään globaaleja päästöjä halutaan alemmaksi, niin päätöksiä pitää tehdä muulla tavoin kuin että yksittäiset ihmiset lopettaisivat lentämisen.

– Vihreä siirtymä on tärkeä asia ja siinä nimenomaan yrityksillä on merkittävä rooli sen toteuttamisessa.

Instagramissa Adalminasadventures-tiliä pitävä Räihä muistuttaa, ettei päälle liimattu matkustusblogi kerro hänestä yksityishenkilönä kaikkea.

– Se mitä teen työkseni tai henkilökohtaisessa elämässä, ylipäätään arjen valinnat, niin se on rajattua ja haluan sen pitää pois somesta.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalit ovat tulleet vuosien varrella tutuksi.