Anna-Katrista tuli ensimmäinen kaikissa maailman maissa käynyt suomalais­nainen: ”This is it”

Räihä on nyt vieraillut kaikissa maailman maissa.

Anna-Katri Räihä on ensimmäinen kaikissa maailman maissa käynyt suomalaisnainen.

Suomalainen maailmanmatkaaja Anna-Katri Räihä kertoo Instagram-tilillään matkustaneensa vihdoin Turkmenistaniin.

Matkan myötä hänestä tuli ensimmäinen suomalainen nainen, joka on vieraillut kaikissa maailman maissa.

– Minä tein sen, Räihä hekumoi Instagram-tilillään.

Räihä saapui kertomansa mukaan Turkmenistaniin 1. päivä kesäkuuta aamuyöllä hieman ennen kello neljää. Räihän mukaan hän vietti ensimmäiset päivät tutustuen maan antimiin miettimättä kummemmin pitkäaikaisen haaveensa täyttymistä.

– Mutta kun pääsin Darvazan helvetinporteiksi kutsutulle kaasukraaterille, seisoen tovin jos toisenkin yksin sen reunamalla valtavaa liekkimerta tuijottaen, aloin oikeasti ymmärtämään että this is it, hän kirjoittaa.

– Olin täällä, tässä paikassa, jonka näkemisestä olin lukemattomat kerrat haaveillut. Ja tietenkin haaveillut tästä hetkestä kun vihdoinkin olen käynyt kaikissa maailman maissa.

Vielä huhtikuussa Räihä kertoi Ilta-Sanomille listalta puuttuvan useita maita, mutta odotti monien täyttyvän matkallaan Tyynelle valtamerelle.

Räihä kertoo herkistyneensä tajuttuaan saavuttaneensa tavoittelemansa. Suomessa on kourallinen ihmisiä, jotka ovat vierailleet kaikissa maailman maissa, mutta kaikki muut heistä ovat miehiä.

– Koronan aikana istuin kotona vuoden päivät ja tein bucket-listaa siitä, mihin kaikkialle voisin ja haluaisin mennä. Selvittelin, että yksikään suomalainen nainen ei ole käynyt kaikissa maailman maissa. Siinä tuli kunnianhimoa, että voisinko olla ensimmäinen, Räihä sanoi IS:lle huhtikuussa.