IS matkasi keväiseen saaristoon ja kiersi matkalla Lounais-Suomen antiikkiliikkeitä, kirpputoreja ja kahviloita. Nappaa tästä itsellesi parhaat vinkit keräily- ja sisustustavaroiden etsintään sekä parhaiden makupalojen taukopaikoista.

IS ajoi Naantalista Nauvoon pysähdellen kirpputoreilla ja antiikkiliikkeissä.

Auringon helotus ja kukkivien kirsikkapuiden tuoksu lupailevat antiikkiromurallillemme kesäistä matkan tekoa. Saaristokeskeinen kierros lähtee liikkeelle Naantalin tunnelmallisilta pikkukaduilta. Kaupungin ytimessä on tarjolla niin kirpparia, uusantiikkia kuin laadukkaita secondhand-asusteitakin.

Pikku-Pariisi tarjoilee kierrätettyjä naisten vintage-asusteita.

Pikku-Pariisin värikkäät rekit

Pikku-Pariisi tarjoilee laajan kattauksen laadukkaita naisten second hand -asusteita. Liike ylpeilee palvelevansa kaikenikäisiä ja kaikenkokoisia asiakkaita. Katutason alapuolella sijaitsevassa tilassa on runsas valikoima arki-, juhla- ja ulkoiluvaatteita, kenkiä, laukkuja ja koruja. Motto on kierrätys ja ympäristötietoisuus – trendikkäästi ja tyylikkäästi toteutettuna.

Avoinna: ti–to klo 10–17, pe 10–16, la klo 11–15, su ja ma suljettu

Osoite: Kaivokatu 20, Naantali

Lähetystorilta saa vaikka naisten kesäiset kengät seitsemällä eurolla.

Lähetystorin löydöt

155 neliön liikkeessä on tarjolla vaatteita, kenkiä, koruja, kodin taloustarvikkeita ja -tekstiilejä, mattoja ja ryijyjä, leluja, kirjoja, urheilutarvikkeita sekä pieniä huonekaluja kuten hyllykköjä, tuoleja, pieniä pöytiä ja lamppuja. Tarjonnasta voi bongata esimerkiksi Dora Jungin liinoja ja edullista sisustusantiikkia nostalgiasta pitäville.

Kirpputori toimii lahjoituksilla vapaaehtoispohjalta ja tuotto menee raha-avustuksena Intiaan. Varoilla tuetaan Armas Halosen 1940-luvulla perustamaa ICA-kotia nuorille pojille. Liike vastaanottaa myös poistotekstiilit KAMU-keräykseen (käyttökelvottomat vaatteet ja tekstiilit).

Avoinna: ma–pe klo 10–16, la klo 10–14

Osoite: Tuulensuunkatu 21, Naantali

Lue lisää: Kotisi aarteet -lehti tulee taas! Täysin uusitussa mammutti­katalogissa jopa 285 esinettä

Lasi-Neccasta saa taidelasin ohella myös vanhaa Arabiaa. Kirsikka-kuppi asetteineen maksaa 25 euroa.

Lasi-Necca, uusantiikin mekka

Necca avasi ovensa omistajan keräilyharrastuksen jatkumona vuonna 2011. Ideologia pohjautuu kestävään kehitykseen: kierrätetään myyntiin hyväkuntoista, vanhaa tavaraa. Liikkeessä on sisustusretroa ja kaikenlaista hauskaa käyttöesineistä koristeelliseen keramiikkaan ja koruihin sekä uusantiikkisiin keräilykohteisiin.

Necca kutsuu itseään iloisen palvelun liikkeeksi, joka myös etsii pyydettäessä asiakkaiden lasisarjoihin täydennyksiä. Samassa liiketilassa toimii Foto-Necca, josta saa passikuvia ja valokopioita. Myynnissä on myös naisten vaatteita ja alusasuja (uusia).

Avoinna: ma–to 10–17, pe 10–15, kesälauantaisin 10–13.

Osoite: Luostarinkatu 24 B, Naantali

HERKKUVINKKI Naantalin unelmaklassikko Cafe Antoniuksesta saa Aatoksen unelmaa. Aarteenmetsästyksen lomassa virkistystä saa vaikka Kahvila Cafe Antoniuksesta, joka on tarjonnut suolaista ja makeaa sekä kodikasta tunnelmaa jo vuodesta 1981. Historiallisen rakennuksen romanttinen kahvilamiljöö on yksi Naantalin matkailunähtävyyksistä. Aatoksen Unelma -mansikkamarenki tortun on Helsingin Sanomat valinnut kaksi kertaa Suomen parhaaksi kesäherkuksi. Osoite: Mannerheiminkatu 9, Naantali Auki: Kesäkuun alusta la ja su kello 12–22, ma–pe suljettu

Matka Naantalista Paraisille kulkee luontevasti Suomen vanhimman kaupungin kautta, joten pääsemme katsastamaan Turun keskustan vintagetarjonnan. Kauppatorin läheisyydessä on useampi retroralliimme sopiva liike. Kierroksen jälkeen palkitsemme uutteran aarteenetsinnän Martinsillan kupeessa Suomen, ehkä parhailla, lämpimillä munkeilla.

Merkitys 2nd hand shopin liikeidea syntyi rakkaudesta vanhoihin asusteisiin ja kivijalkakauppoihin.

Merkityksellistä lifestylea

Merkitys 2nd hand shopin liikeidea syntyi rakkaudesta vanhoihin asusteisiin ja kivijalkakauppoihin. Nyt naisten ja miesten käytettyjä vaatteita myydään 250 neliön tilassa, kahdessa kerroksessa. Huokeat hinnat ja hyvä happi, täältä löytyy kaikille jotakin. Oheistuotteena myynnissä Merkityksen omaa korimallistoa. Alakerran tilassa vaihtuva taidenäyttely.

Avoinna: ma–pe 11–18, la 11–16, su 12–16

Osoite: Linnankatu 19, Turku

Tavara vaihtuu tiuhaan tahtiin Puutorin kirppiksellä. Tamara Aladinin punaisesta Kleopatra-maljakosta sai pulittaa 66 euroa.

Puutorin Kirppis laajeni

Turun vanhan puutorin alta, Brahenkatu 14 sisäpihalta löytyy vilkas 102 myyntipaikan itsepalvelukirpputori, joka mainostaa itseään kaupungin suosituimpana kierrätetyn tavaran kauppapaikkana. Tavaraa on paljon ja rekkien välissä käy kuhina. Vaihtuvuus on nopeaa, joten löytöjä voi tehdä jos sattuu paikalle juuri oikealla hetkellä. Hintataso on ilahduttavan edullinen.

Uutta: Puutorin Kirppis nousi helmikuussa ensi kertaa tekemään kauppoja maan päälle kun liiketilaa laajennettiin katutasoon 60 uudella myyntipaikalla.

Avoinna: arkisin 10–18, la ja su 10–16.

Osoite: Brahenkatu 14, Turku

Wanhan Eliaksen ikkunassa komeilee Jussi Mäntysen Ilves-patsas. Tarjolla on myös runsaasti meriantiikkia.

Turun vanhin Wanha Elias

Vaikka antiikkiliikkeet ovat yksi toisensa jälkeen siirtyneet verkkoon tai kuolleet pois, tekee Antiikkiliike Wanha Elias pirteän poikkeuksen. Turun vanhin antiikkiliike on perustettu vuonna 1998 ja tarjoaa edelleen ehtymättömältä tuntuvaa aarreaittaa 200 neliön myymälässä.

1600–1900-lukujen antiikin lisäksi myynnissä on muun muassa designvalaisimia, -huonekaluja, -taidelasia sekä kunniamerkkejä, meriantiikkia, taidetta ja hopeaa. Merkittävien kohteiden hinnat ovat tietenkin korkeampia kuin kirpputoreilla, mutta tarjonta on runsaampaa ja laadukasta. Huokeampiakin pikkuaarteita löytyy valikoimasta.

Avoinna: ma–pe 10–17, la 10–13

Osoite: Eerikinkatu 29, Turku

K.J. Simolinin Osto- ja myyntiliikkeessä riittää tutkittavaa. Valikoimissa on tällä hetkellä Tynellin uusantiikkisia valaisimia.

Keräilyesineitä kahdessa kerroksessa

Kauppatorin tuntumassa sijaitseva Osto- ja myyntiliike K.J. Simolin on vanhojen tavaroiden osto- ja myyntiliike, joka on toiminut alalla jo 25 vuotta. Myynnistä löytyy laaja valikoima suosittuja suomalaisia keräilyesineitä ja suomalaista koti-irtainta, kuten design-esineitä, huonekaluja, tauluja, koruja ja kelloja. Tämän hetken aarteita myymälässä ovat Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet. Paras tapa tehdä löytöjä on uppoutua tutkimaan kahden kerroksen laajaa valikoimaa ajan kanssa. Keräilijän aarreaitta.

Liikkeellä on myös käytettyjen korujen verkkokauppa, josta löytyy laaja valikoima: suomalaisia designkoruja: www.eedasi.fi

Avoinna: ma–pe 10–17 (kesällä kiinni la)

Osoite: Yliopistonkatu 9, Turku

HERKKUVINKKI Lämmintä ankkamunkkia Aki Arjalahti ja Juha Teuri ovat kesäkahvila Cafe Ankan takana. Turun Aurajoen rannalla, Suomen Joutsenen entisellä paikalla Martinsillan kupeessa, on vuodesta 2003 palvellut piskuinen Cafe Ankka -kesäkahvila. Julkinen salaisuus on, että täältä saa varmasti Suomen parhaat munkit. Pitäjät Aki Arjalahti ja Juha Teuri ylpeilevät tuoreustakuulla: Joka munkki on lämmin kun se myydään. ”Vappuna oli yli 100 metrin jono”, munkkikeisarit kertovat. Avoinna: Avoinna päivittäin (säävaraus) Katso Googlesta päivitetyt aukioloajat. Osoite: Itäinen Rantakatu Martinsilta, Turku.

Kun suuntaamme ulos kaupungista, käännetään auton keula ensin kaakkoon ja sitten lounaaseen kohti saariston pääkaupunkia, Paraisia. Matkalla sopii tehdä pikapysähdys Kaarinassa ja kurkata itsepalvelukirppiksen antia. Kaarinan jälkeen mannermaa jää taakse kuin huomaamatta ja matka jatkuu pitkin saaria siltojen linkittämällä tiellä.

Kaarinan Ykköstien itsepalvelukirppari on siisti ja runsas. Hyllyiltä pääsee tekemään pienimuotoisia löytöjä kuten vanha Veekoo-kahvipurkki. Paremmat uusantiikit löytyvät vitriinistä.

Kaarinasta löytyy omena-pomonaa

Kaarinan Ykköstien itsepalvelukirppari on siisti ja runsas. Vitriineissä on hyväkuntoisia lasi- ja posliiniesineitä, jotka voisivat hyvin lähteä matkaan kesäkattauksia sulostuttamaan. Silmään osuvat Arabian iloinen Aurinko-astiasto ja omena-pomona-lautaset. Valikoima on runsaampi kuin Turun keskustan kirpputoreilla ja hinnat ovat maltilliset. Bongattu myös hyväkuntoinen Veekoo-kahvipurkki sekä hauskoja 1960-luvun muovivalaisimia. Kirpputorin yhteydessä on pieni neljän pöydän kahvila.

Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–16, su 10–15

Osoite: Kuskinkatu 5, Kaarina

Rakkaat esineet -liikkeellä on myynnissä mittava kokoelma viime vuosisadan alun valaisimia ja valaisimien varaosia.

Antiikkiliikkeiden aatelia

Antiikkiliike Rakkaat esineet sijaitsee paraatipaikalla Paraisten keskustan Kauppiaskadulla. Tarjolla on laaja valikoima sekä Kupittaan Saven että Arabian tuotantoa, lasipuolelta voi mainita Helena Tynellin aurinkopullot, joita löytyy useita kymmeniä. Liike on erikoistunut 1900-luvun alkupuolen valaisimiin, joihin saa myös runsaasti varaosia, kuten esimerkiksi lasisia kupuja tai varjostimia.

Avoinna: ma–pe klo 10– 17, la klo 10–14

Osoite: Kauppiaskatu 18, Parainen

HERKKUVINKKI Kahvila and all that Jazz Petri Haapasalo ja itse rakennettu baaritiski. Paraisten keskustassa sijaitseva vanhan AXO-konditorian tila palvelee nykyisin musiikkikahvilana. Kodikkaassa lounaskahvila Jazz Café AXO:ss voi nauttia toasteja, salaatteja ja uuniperunoita. Petri Haapasalo on sisustanut kahvilan takaosaan nostalgisen huoneen, jonka kruununjalokivi on itse rakennettu baaritiski. Kahvilassa soi viikottain livemusiikki, ohjelmisto löytyy kahvilan verkkosivuilta. Avoinna: ma–ti klo 11–18, ke–to klo 11–22, pe klo 11–24 Osoite: Rantatie 14, Parainen www.jazzcafeaxo.fi

Sisustusliike Wanha Wallis yhdistää vanhaa ja uutta.

Uutta ja vanhaa sulassa sovussa

Sisustus- ja vintagepuoti, Wanha Wallis, Paraisten keskustassa, tarjoaa vanhaa ja uutta tyylikkäinä sisustusyhdistelminä. Kaikki esineet rustiikkisissa asetelmissa ovat kaupan. Sisustusratkaisut rakentuvat vintagesta ja huolella valituista käyttöesineistä, jotka ovat usein tehty kierrätysmateriaaleista.

Myynnissä on myös vanhalla menetelmällä kudottuja räsymattoja ja mahdollisuus tilata mattoja haluamallaan väripaletilla.

Avoinna: kesällä päivittäin

Osoite: Kauppiaskatu 5, Parainen

Paraisten Missionbodenista kannattaa etsiä esimerkiksi tekstiilejä, päähineitä ja kesälukemista.

Missionsboden i Pargas

Paraisten seurakunnan kirpputori on paikallisten puheissa saanut nimen ”Paraisten Stockmann”. Täältä kannattaa katsoa erityisesti tekstiilit sekä laaja päähinevalikoima. Kesälukemista voi myös etsiä hyllyistä. Huokeat hinnat ja vaihtuva tarjonta saavat aikaan vilskettä aukioloaikoina. Auki vain kolmesti viikossa. Pyöritetään vapaaehtoisvoimin lahjoituksilla ja tuotto menee hyväntekeväisyyteen.

Avoinna: ti ja to 15–19, la 10–13

Osoite: Fredrikaplan 3, Parainen

Paraisten jälkeen Saaristotie vie etelään. Pysähdymme aivan tien viereen Sattmarkin kahvilalla, ja taas maistuu kahvi sekä rahkapulla. Kahvilalta jatkamme Lillmälön lauttarantaan, josta iloisen keltainen autolautta kuljettaa salmen yli Nauvoon. Nauvosta löytyvät ehkä reissun parhaat kohteet ja koluttavaa riittää. Matkaan tarttuu lasisia verkkomerkkejä ja tanskalaista tiikkiä.

HERKKUVINKKI Rahkapulla, jota ei voi unohtaa Sattmarkin kahvilan historiallinen rakennus on kuin museo jo itsessään. Sattmarkin kahvilalle kannattaa pysähtyä jos vaan osuu paikalle aukioloaikana. Vinkkinä: kahvilan vanhanajan rahkapulla vie mennessään. Pihassa on pieni leipomo, jossa kahvilan leivonnaiset valmistetaan tuoreeltaan. Kahvilan tunnelmallinen hirsirakennus on 1700-luvun lopulta. Talo on alkujaan laivamiestorppa ajalta, jolloin suomalaisten piti varustaa sotilaita Ruotsin kruunun sotalaivoihin. Avoinna: la–su klo 11–17 Osoite: Sattmark 1, Parainen

Simonby outletissa löytyy tavaraa laidasta laitaan, kuparipannuista veneisiin.

Kuparikattiloita ja moottoriveneitä

Kirpputori ja sekatavarakauppa Simonby outlet yllättää monimuotoisuudellaan. Tavaraa löytyy laidasta laitaan: laaja valikoima vanhaa ja uutta taidelasia, uusia ja vanhoja design-tuotteita sekä antiikkiesineitä. Kirjoja, lahjatavaraa, kuparipyttyjä ja hauskoja sisustusjuttuja edullisilla hinnoilla. Outletin yhteydessä olevassa hallissa valmistetaan soutu- ja moottoriveneitä. Veneen voi halutessaan tilata kirpparikäynnin yhteydessä.

Avoinna: la klo 10–17 (tai sop. mukaan)

Osoite: Harjulantie 125

Erica ja Daniel Helin remontoivat vanhaa kyläkoulua jo kolmatta vuotta. Villa Vintagessa on tällä hetkellä kolme suurta salia täynnä aarteita. Yläkerran huoneet valmistuvat täksi kesäksi.

Hallikaupalla aarteita

Villa Vintage on antiikkia ja uusantiikkia myyvä vintagekauppa ja kirpputori Käldingen vanhalla kyläkoululla. Erica ja Daniel Helin ostivat ja remontoivat omin voimin vanhan hirsirakennuksen alkuvuodesta 2020. Vuoden 2021 juhannuksena aukesi 300 neliön kokoinen vintage-liike ja 80 neliön kirpputori: tarjolla on secondhand-tavaraa lähes jokaiselta aikakaudelta.

Rakennuksessa on myös parin ylläpitämä ravintola ja majoitus. Hotellihuoneet on sisustettu uniikeilla teemoilla, ja kaikki sisustustavara on myös myynnissä. Villa Vintagella on myös kesäisin puoti Nauvon vierasvenesatamassa.

Avoinna: kesä- heinä- ja elokuussa päivittäin. Muulloin sopimuksen mukaan.

Osoite: Käldingentie 1, Lillandet, Nauvo

HERKKUVINKKI Oak tree Cafe tarjoaa keittoa ja pedin Oak Tree Cafen tiskin takana häärää omistaja Eliisa Kellberg. Suuri punainen hirsitalo ja auringonkukkapelto saariston rengastien varrella pakottavat pysähtymään. Oak tree Cafe:ssa Nauvon Lillandetissa on aina tarjolla päivän keitto, suolaista huikopalaa ja tuoreita leivonnaisia. Kahvilan yhteydessä on myös B&B. Avoinna: ti–pe klo 11–18 Osoite: Sandnäsintie 6, Nauvo

Pihapuodin pauloissa

Riitan pihapuoti on antiikkikirpputori Nauvon vierasvenesataman tuntumassa, pienessä ja romanttisessa vain noin 10 neliön rakennuksessa. Tarjolla on ”vanhoja herkkupaloja” sisustukseen – uniikkia, erikoista, erilaista ja vähän tuttuakin – omistaja valitsee esineet myyntiin sen mukaan mistä itse pitää. Liikkeen sisustus ja valikoima muuttuu jatkuvasti. Esineistö on ikähaarukaltaan noin 150 vuodesta jopa vain parinkymmenen vuoden ikäiseen. Hinnat ovat maltillisia. Verkkokauppa toimii ympäri vuoden.

”Satavuotiaista esineistä löytyy kaikenlaisia kivoja erikoisuuksia, joten sen ikäistä on valikoimissa paljon”, omistaja Riitta Jaakonmäki sanoo.

Avoinna: kesä-, heinä ja elokuu. Päivittäin noin 8 tuntia, kellonajoiltaan hiukan säästä ja voimavaroista riippuen.

Osoite: Nauvon ranta 1, Parainen

Riitan pihapuoti on pieni antiikin sesonkimyymälä Nauvon vierasvenesatamassa.

Näin retroretkemme päättyy Nauvon vierasvenesatamaan kahvikupposen ääreen. Aarteita nähtiin yllin kyllin vaikka suuria löytöjä ei tällä kertaa tehty. Eikä kaikkea tarvitsekaan viedä kotiin; riittää että pääsee hypistelemään kauniita esineitä ja kulkemaan pölyistä saaristotietä kohti kesää.