Tältä näyttää maailman suurin risteilijä – rakennetaan Turussa

Meyerin Turun telakalla rakennettavaa Icon of the Seasia esiteltiin medialle ensimmäistä kertaa. Suurimman huomion varasti keularatkaisu, jollaista ei ole nähty koskaan ennen.

Turku

Huoneessa parveilee noin 80 median edustajaa. Ympäriltä kuuluu ainakin englantia, espanjaa ja saksaa. Toimittajia on kuulemma tullut Australiasta asti.

Se tuntuu hullulta, kun itse saapui paikalle 20 minuutin ajomatkan päästä. Mutta siitä huomaa, että Turun Meyerin telakalla rakentuva Icon of the Seas on tapaus. Kyseessä on maailman suurin risteilylaiva, ja mediahuomio on sen mukainen.

Kansainvälistä mediaa on paikalla runsaasti.

Valmistumispäiväkin on selvillä: 26. lokakuuta 2023. Ensimmäiset risteilyt laivalla on tarkoitus tehdä ensi vuoden alussa. Keskiviikkona laivan Turusta tilannut Royal Caribbean esitteli aluksen sisäpuolta medialle ensimmäistä kertaa.

Vaikka laiva on edelleen yksi suuri rakennustyömaa katosta roikkuvine johtoineen ja muovilla katettuine portaineen sekä lukuisten työmiesten ja -naisten hyöriessä ympäriinsä, yksi asia on selvästi nähtävissä. Icon of the Seas on valtava.

Meyerin telakalla on puoli vuotta aikaa saattaa maailman suurin risteilijä valmiiksi.

365 metriä pitkällä, 20 kantta käsittävällä ja kahdeksan erilaista aluetta sisältävällä risteilijällä olisi helppo eksyä. Vierailijoita varoitetaankin pariin otteeseen, ettei yksin harhailu ole suotavaa.

Pienissä ryhmissä laivalla kierrätettävät vieraat viedään ensimmäisenä Domeen, joka on laivan keulassa sijaitseva alue. Päivisin matkustajat voivat istuskella ja nauttia merimaisemasta, iltaisin Dome muuntuu suuriksi estradeiksi, joissa voi olla niin vesinäytöksiä, luistelunäytöksiä kuin perinteisiä shownumeroitakin.

Dome on rakennettu 600 erillisestä lasinpalasesta.

Dome eli lasinen kupu on rakennettu 600 lasinpalasesta, jotka koottiin muotoonsa ennen paikalleen asentamista. Nostamiseen meni yli 60 tuntia aikaa, ja kupu painaa lähes sata tonnia.

Keskellä näyttämöä sijaitsee 17-metrinen muotoaan muuttava vesiputous.

Teatteri on vaikuttava näky puolivalmiinakin. Kattoon on jo saatu peilipallo.

Dome koottiin ennen kuin se nostettiin paikalleen.

Näyttämöllä nähdään risteilyiden aikana ainakin Wizard of Oz (Ihmemaa Oz) sekä risteilyvarustamon itsensä kehittämä show supersankareista. Näytöksissä hyödynnetään tekoälyä.

– Aiomme käyttää robottikäsiä, ja niillä heitetään sukeltajia veteen. Robottikäsiä käytetään myös kääntämään ramppeja, joista saadaan tehtyä half pipe -skeittaajille. Sellaista ei ole tehty koskaan. Viihde kohtaa tässä tekoälyn, laivojen viihteestä vastaava Nick Weir kertoo.

Kierroksella näytetään, miten robottikädet rakentavan half pipen.

Kanadan Torontosta ainoastaan tätä tilaisuutta varten matkustanut toimittaja Bruce Parkinson on vieraillut useilla saman varustamon laivoilla, jotka ovat kantaneet sillä hetkellä maailman isoimman risteilijän titteliä. Tätä vierailua hänen ei tarvinnut miettiä pitkään.

– Minua on aina kiehtonut, miten tällainen massiivinen ja monimutkainen laiva rakennetaan. Olin siis innoissani päästessäni tänne näkemään laivan ja myös siksi, etten ole koskaan käynyt Suomessa.

Hän vaikuttui Iconissa erityisesti kahdesta asiasta.

– Tämä on täysin uudenlainen edellisiin laivoihin verrattuna. Tällaista ei ole koskaan tehty. Dome on uskomaton kolmikerroksinen rakennelma, joka muuttaa laivan muodon täysin ja sallii valon pääsyn keulaan, hän sanoo.

– On myös mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon teknologiaa hyödynnetään siinä, että laivasta pyritään tekemään ekologisempi. Siinä on todellakin edistytty. Päästöjä ja ruokahävikkiä ihan oikeasti vähennetään, eikä siitä ainoastaan puhuta. Seuraava laiva on aina edeltäjäänsä parempi.

Yksi energiansäästötavoista paljastetaan huone-esittelyssä. Kun viimeinen huoneen asukas klikkaa itsensä ulos, sähköä käyttävät laitteet kuten lamput sammuvat automaattisesti, ja kun ensimmäinen saapuu, ne ovat jälleen toiminnassa. Sähköä säästyy merkittävästi. Laivalla on myös esimerkiksi omia vedenpuhdistusjärjestelmiä.

Kanadalainen Bruce Parkinson lensi Torontosta Islantiin ja edelleen Suomeen päästäkseen näkemään Icon of the Seasin.

Seuraava vau-hetki koetaan ”Helmen” luona. Pyöreän rakennelman sisässä ei saa kuvata, sillä sen halutaan olevan yllätys matkustajille, jotka näkevät sen lähes heti astuttuaan laivaan. Pyöreän rakennelman sisällä on portaat, joita ympäröivissä seinissä liikkuvat palaset hehkuvat eri väreissä musiikin soidessa ympärillä.

– Halusimme luoda ennennäkemättömän kokemuksen matkustajille, varustamon edustajat kertovat Perfect dayn luukuttaessa taustalla.

Pearlista eli Helmestä ei saa ottaa kuvia. Media saa kokea sen itse, mutta muille on tarjolla vain havainnekuva.

Lapsiperheille on rakennettu kokonaan oma alueensa, Surfside, jonka karuselli on suunniteltu lasten toiveiden mukaan. Perinteisten lelujen sijasta karusellissa voi ajaa vesileluja esittävillä hahmoilla. Lapsiperheiden huoneet on siroteltu laivassa Surfsiden ympärille. Betonikuopasta rakentuu seuraavan puolen vuoden aikana karkinvärinen ihmemaa.

Kierrosta vetävä Emily Ritter esittelee virtuaalisesti, miltä lapsiperheiden alue näyttää valmiina.

Kyltit kertovat, mitä minnekin puolen laivaa ollaan rakentamassa.

Domen ohella aluksen ulkoisesti huomiota herättävin ominaisuus sijaitsee Thrill Islandissa laivan kannella: Merten pisin, 85-metrinen vesiliukumäki. Liukumäkiä on yhteensä neljä. Niiden aihiot ovat jo nähtävissä, vaikka kokonaisia liukumäkiä ei kannella vielä olekaan.

Kaiteet ja pressut peittävät näköalan, mutta sen voi kuvitella olevan kannelta upea – ainakin niille, jotka merta rakastavat.

Liukumäkien pätkät ovat jo paikoillaan.

Thrill islandilta on hulppat näkymät niin laivaan kuin ulapalle.

Suomalaisilla matkustaja-aluksilla on totuttu näkemään jos jonkinlaista toheltajaa. Miten Iconilla on varauduttu rettelöiviin matkustajiin?

– Meillä on huone sitä varten, jos joku käyttäytyy huonosti. Sitä valitettavasti tapahtuu, mutta ei kovin usein. Me yritämme muistuttaa ihmisiä, että he ovat lomalla ja siksi heidän tulisi olla hyvällä tuulella, Royal Caribbeanin edustajat kommentoivat.

– Meillä on täällä kaikki pienen kaupungin palvelut, eli on ainakin kolme lääkäriä ja kuusi hoitajaa sekä kaikki muu tarvittava hätätilanteisiin.

Kierros päättyy alkupisteeseen eli Domeen. Siellä on luvassa pieni maistiainen siitä, mitä risteilyllä on tarjolla. Valoshow on vaikuttava rakennustelineiden katveessakin. Neonväriset huonetta halkovat juovat saavat aikaan taianomaisen vaikutelman. Olisi hienoa nähdä tämä valmiina.

Bruce Parkinsonin reissuun kuluu neljä yötä, joista kaksi lentokoneessa ja kaksi Turussa. Lento suuntaansa on kymmenen tuntia. Telakkavierailun jälkeen hänen ohjelmansa on auki. Tarkoitus on kuitenkin maistaa suomalaista lohikeittoa.

Saiko hän vastauksen kysymykseen, miten jättimäinen risteilijä rakennetaan?

– En edelleenkään ymmärrä, mutta laivan näkeminen oli todella mielenkiintoista, hän naurahtaa.