Turkulaisen Juho Putkosen mielestä palovaroitin keskellä jääpalatsia on huvittava.

Turkulainen Juho Putkonen on lomailemassa perheensä kanssa Lapissa. Aurinko paistaa, ja pakkaset ovat paukutelleet 20 asteen tietämillä.

Hän vieraili jäästä ja lumesta rakennetussa hotellissa Kittilässä. Se on rakennettu kokonaan jäästä ja lumesta, jopa juoman voi nauttia jäälasista. Hotellihuoneen lumikatossa oli odottamaton näky: palovaroitin.

– Huonekalut on kaikki tehty jäästä. Vain patjassa ja makuupusseissa on jotain palavaa. Ja tietenkin kynttilät ja rööki kielletty. Eli palovaroitin on käytännössä sitä varten jos sytytät itsesi tuleen, Putkonen veisteli Twitterissä.

Putkosen mielestä palovaroitin jääpalatsissa on huvittava.

– Ymmärrän tietysti, että sähkölaite tai makuupussi voi syttyä palamaan. Mutta sanotaan näin, että muita riskejä on paljon enemmän kuin se, että lumihotelli palaa, hän sanoo.

Putkonen ei itse yöpynyt hotellissa, vaan oli katselemassa sen veistoksia. Hän pitää paikasta kovasti.

– Vierailun aikana pääsee käymään hotellihuoneissa. Niissä ei ole kunnon ovia, vaan semmoinen jääsermi edessä. Hienosti jäästä ja lumesta tehtyjä ja valoilla korostettuja veistoksia, hän sanoo.

Tänä vuonna lumihotellin jäänäyttelyyn on rakennettu tunnettuja nähtävyyksiä.

Kyseessä on Lapland Hotelsin Snowvillage Kittilän Lainiossa. Kohdepäällikkö Maria Astrén kertoo, että koska kyseessä on aivan virallinen hotelli, kaikissa huoneissa pitää olla palovaroittimet ja käytävillä palosammuttimet. Myös pelastustievalojen ja -merkkien tulee olla asianmukaiset.

Hänen mukaansa huoneissa ei juuri ole mitään palavaa, eli palokuormaa, mutta jäärunkojen sisässä on runkopatjaiset sängyt. Lisäksi vieraat nukkuvat makuupusseissa.

– Ei ne palovaroittimet sinällään ole missään nimessä turhia siellä, vaikka hassulta saattavat vaikuttaa, hän sanoo.

Jäähotellin sviiteissä nukutaan makuupusseissa runkopatjoilla, jotka ovat jäisen kehikon sisässä.

Jokaisessa jäähotellin huoneessa on palovaroitin.

Astrén kertoo palovaroittimien usein huvittavan vieraita.

– Taitaa ne käytävillä olevat palosammuttimet olla myös melko kuvattu asia asiakkaiden keskuudessa, hän sanoo.

Lumihotellin huoneissa on aina noin –5 pakkasastetta, sillä paksut lumiseinät eristävät niin hyvin. Jos ulkona on kovin lämmintä, lämpötila voi nousta lähemmäs nollaa, mutta pakkasen puolella pysytään kuitenkin aina.

Hotelliin käytetään yli 20 miljoonaa kiloa lunta ja noin 300 000 kiloa kristallinkirkasta luonnonjäätä.

Rakennus sulaa kokonaan joka kesä. Se rakennetaan uudelleen kelien salliessa marras-joulukuussa. Kunnan rakennustarkastaja sekä pelastusviranomainen käyvät tekemässä tarkastukset joka vuosi ennen avaamista.