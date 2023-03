Turbulenssi voi olla vaarallinen – toimi näin, jos lentokone alkaa heittelehtiä

Suomessa voi olla kovaa turbulenssia ukkosrintamien ja myrskyjen yhteydessä. Tällaiset alueet pyritään välttämään jo lennonsuunnittelussa tai suoraan lennolla reitityksien muutoksilla.

Yhdysvalloissa keski-ikäinen nainen kuoli turbulenssin seurauksena 3. maaliskuuta. Turbulenssilla tarkoitetaan ilman liikettä, joka voi aiheuttaa esimerkiksi lentokoneessa äkillisen tärähdyksen.

Lentokoneessa turbulenssin tai ilmakuoppien yhteydessä käsketään matkustajia menemään istumapaikoilleen ja kiinnittämään turvavyöt.

Finnairin viestintäpäällikkö Johanna Joutsiniemi kertoo, että turbulenssin aikana myös matkustamohenkilökunta istuu turvavyöt kiinnitettyinä.

– Joskus sään heitteisyys voi alkaa voimakkaana yhtäkkisesti. Tällöin matkustajien tulee viipymättä palata omalle paikalleen ja kiinnittää turvavyö.

Joutsiniemi muistuttaa olevan tärkeää, ettei turbulenssin aikana nousta paikalta esimerkiksi vessassa käyntiä varten.

– Vaikka liikkuminen tuntuisi sillä hetkellä mahdolliselta, heitteisyys voi yltyä voimakkaaksi.

Jos ja kun turbulenssi iskee päälle, sytyttää koneen kapteeni turvavyömerkkivalon, kun liikkuminen koneessa ei ole turvallista.

Tämän lisäksi matkustajille ilmoitetaan heitteisestä säästä vielä kuulutuksin.

– Lentohenkilökunta ohjeistaa tarvittaessa matkustajia myös lisäkuulutuksin, jos matkustaja on aikeissa lähteä omalta paikaltaan liikkeelle turbulenssin aikana.

Turvavyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Joutsiniemi toteaa vakavien turmien olevan hyvin harvinaisia, mitä tulee turbulenssiin.

– Tavallisempaa on, että laseissa olevia juomia roiskuu tai täysi kahvi- tai teekannu keinahtelee ja roiskuu tarjoiluvaunulle tai lattialle.

Samalla hän muistuttaa turbulenssin olevan vaarallista, jos matkustamossa on sen aikana mitä tahansa irtonaista eli käytännössä tavaroita tai ihmisiä.

– On myös tärkeää, että matkatavarahyllyjen luukut pidetään suljettuina lennon aikana, esimerkiksi kun niitä on avannut matkan aikana ottaakseen laukustaan jotain, koska auki olevalta matkatavarahyllyltä voi tippua painavia tavaroita.

Puheissa toistuu turvavyö ja sen pitäminen kiinni. Lennoilla ohjeistetaankin pitämään turvavyö kiinni aina, kun ei poistu paikaltaan.

Joutsiniemi korostaa tärkeimmäksi ohjeeksi sen, että turvavyö on kiinnitettynä turbulenssin aikana.

– Vyö kannattaa kiristää napakaksi, jolloin se kiinnittää matkustajan istuinta vasten paremmin kuin löysäksi jätetty vyö. On myös hyvä varmistaa, että vyö on kiinni silloin, kun on aikeissa ottaa nokoset.

– Jos matkustaa vauvan kanssa, vauva pitää turbulenssin aikana kiinnittää lisävyöllä aikuisen vyöhön samalla tavalla kuin nousun ja laskun aikana.

Esimerkiksi juuri tarjoiltu kuuma juoma on turbulenssin aikana Jousiniemen mukaan turvallisinta nostaa lattialle kuin pitää väkisin kädessä saatikka tarjottimella.

Lentokoneessa muistutetaan, että tupakkaa ei sovi polttaa ja turvavyöt tulee olla kiinnitettynä aina merkkivalon palaessa.

Voiko matkustaja tehdä jonkin virheen, joka lisää riskiä onnettomuuteen?

– Myös turbulenssin aikana koneessa on turvallista, kun noudattaa annettuja ohjeita. Koneet on suunniteltu kestämään voimakastakin turbulenssia.

– Matkustamohenkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen vaarantaisi matkustajan oman turvallisuuden.

Viestintäpäällikkö muistuttaa, että Suomessa voi olla kovaa turbulenssia ukkosrintamien ja myrskyjen yhteydessä.

Tällaiset alueet pyritään välttämään jo lennonsuunnittelussa tai suoraan lennolla reitityksien muutoksilla.

– Yläilmakehän suihkuvirtausten aiheuttamaa niin sanotun kirkkaan ilman turbulenssiakin esiintyy Suomen ilmatilassa ja lähialueilla ajoittain, mutta kovat turbulenssit ovat yleensä harvinaisia.