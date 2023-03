Brittilehti: Suomessa on yksi maailman aliarvostetuimmista matkakohteista

Tunnetun matkailumedian Time Outin mukaan Turku on yhtä upea kuin Helsinki.

Time Out nostaa jutussaan esiin Aurajoen ja sen houkuttelevat rannat.

Suomesta löytyy yksi maailman aliarvostetuimmista matkakohteista. Suosittu englanninkielinen lifestylemedia Time Out on sitä mieltä, että Turku ansaitsisi nykyistä enemmän arvostusta.

– Turun ja Helsingin välillä on pitkäaikainen kilpailuasetelma. Suomen entinen pääkaupunki on ihan yhtä upea kuin Helsinki, Time Out kertoo.

Jutussa kerrotaan Turun lempinimen olevan ”Suomen Pariisi”, kiitos Aurajoen hurmaavan jokirannan ja kahvilakulttuurin.

– Turku on Suomen vanhin kaupunki, joka on täynnä keskiaikaisia nähtävyyksiä kuten linna ja kirkko, mutta se on samalla vihreiden innovaatioiden keskittymä.

Turin linna on yksi suosituimmista turistien virailukohteista.

Lopuksi Time Out vinkkaa kokeilemaan paikallista maistelukierrosta, joka tehdään tyylikkäästi laivalla pitkin Aurajokea.

Visit Turku Archipelagossa listalle pääsyyn suhtaudutaan positiivisesti.

– Vaikka aliarvostettu on Suomessa negatiivinen sana, meitä ilahdutti, että ollaan päästy tällaiselle listalle, Visit Turku Archipelagon markkinointijohtaja Johanna Alho kommentoi Ilta-Sanomille.

Onko Turku oikeasti niin aliarvostettu kuin juttu antaa ymmärtää?

– Sanoisin, että ainakin tuntematon. Jos Suomi maailmalla tunnetaan, vaihtoehdot ovat yleensä Helsinki tai Lappi. Täällä olisi varmasti enemmän annettavaa kuin kukaan tietää, ja meidän työmme on tuoda Turkua ja kaikkia seudun hienoja mahdollisuuksia matkailijoille tutuiksi.

Alho pitää Turun esittelytekstissä kerrottuja asioita oleellisina. Kyselyiden mukaan matkailijoille jää Turusta yleensä mieleen jokiranta kahviloineen ja historia. Pari asiaa Alho kuitenkin tekstiin lisäisi, jos hän voisi asiaan vaikuttaa.

– Me edustamme Turun ohella muita seudun kuntia ja pyrimme nostamaan saariston profiilia. Merellisyys, saaristo sekä luonto ja sen mahdollisuudet jäivät (jutussa) vähän huomiotta. Mutta kyllä siinä oikeilla jäljillä oltiin.

Turku on listan sijalla yhdeksän. Se oli päässyt mielenkiintoiseen joukkoon, sillä kymmenen sakkiin oli valittu Mongolia, Meksikon Bacalar-järvi, Ecuadorin Cuenca, Bosnia ja Hertsegovinan Srebrenik, Puerto Ricon Cabo Rojo, Australian Gippsland, Englannin Plymouth, Burlington USA:n Vermontissa ja Kreikan Karpathos.

Alho pitää listaa melko todenmukaisena.

– Ne olivat otsikon mukaisia kohteita ja vieraita ainakin itselleni. Yllätyin, että Turku oli nostettu tuollaiselle listalle, sillä Suomessa olisi varmasti ollut monta muutakin mahdollista paikkaa.