Hauska talviloma ei ole lompakosta kiinni – nämä kohteet eivät maksa juuri mitään!

Talvilomaa voi viettää edullisesti monin eri tavoin. Kysyimme seitsemästä kaupungista ympäri Suomen talvilomavinkkejä, joihin pääsee ilmaiseksi tai pikkurahalla.

Koulujen hiihtolomat alkavat kohta. Ensiksi viikolla 8, eli 20.–24. helmikuuta, lomille kirmaavat koululaiset Etelä-Suomessa, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä Ahvenanmaalla.

Seuraava eli viikko 9 on Väli-Suomen, kuten Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan hiihtolomaviikko. Viikko 10, eli maaliskuun toisella viikolla lomailevat Itä- ja Pohjois-Suomen, kuten Lapin, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Joensuun ja Kajaanin koululaiset.

Helsinki

Helsingissä on mahdollista päästä jopa navettatöihin. Malmilla sijaitseva Falkullan kotieläintila nimittäin kutsuu 9–17-vuotiaita hiihtolomalaisia hoitamaan vuohia, lampaita, kaneja, lehmiä, poneja, minipossuja ja kanoja.

Fallkullan kotieläintilalla pääsee katsomaan muun muassa vuohia.

Koko perheelle on tarjolla monenlaisia aktiviteetteja maksuttomassa Stadin Talviriehassa Paloheinässä 22. helmikuuta, ja Töölön kisahallissa perheet pääsevät koko talvilomaviikon ajan pelaamaan pallo- ja mailapelejä, temppuilemaan sekä kokeilemaan uusia lajeja jenkkifutiksesta miekkailuun ja sirkuksesta sumopainiin nimellisellä pääsymaksulla.

Jos tähdet kiinnostavat, kannattaa lähteä Suomenlinnaan, jossa tutustutaan tähtitaivaaseen ilmaisilla Talviloman tähtiretkillä.

Maksutonta lomatekemistä löytyy myös lukuisista museoista. Esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungissa tulee tutuksi Helsingin menneisyys. Lunta tupaan -työpajassa rakennetaan pienoistalvimaisemaa, pilkitään ja heitellään sulamattomia lumipalloja.

Museo Leikki Espoossa on järjestänyt talvilomaksi omatoimisen Pokémon-jahdin ja paljon muuta peliaiheista tekemistä.

Töölön kisahallilla pääsee pelaamaan koko perheen voimiin pienellä pääsymaksulla.

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdossa taas on toiminnallista tekemistä kaikilla kolmella talvilomaviikolla koko perheelle.

Malmitalolla taas on ilmaisia elokuvanäytöksiä, ja Suvilahden Tiivistämöllä järjestetään ikärajaton ja ilmainen talviloman bändi-ilta ja talvirieha.

Jos lomalla tulee ikävä koulun penkille, voi mennä Vuotalolle Tylypahkan velhokouluun, joka kutsuu yli 9-vuotiaita koululaisia taiteilemaan ja seikkailemaan ilmaiseksi. Messukeskuksessa taas vietetään Assembly Winter -pelitapahtumaa 23.–26. helmikuuta.

Turku

Turusta tulee ensiksi mieleen Turun Linna. Siellä onkin lapsille kiinnostavaa hiihtolomatekemistä, kuten työpajoja, Pikkuritari-kierroksia ja Prinsessan matka -näyttely.

Legendaarinen Kakolanmäki kannattaa ehdottomasti käydä myös bongaamassa. Sinne pääsee kävellen Aurajoen rantaa pitkin sekä edelleen funikulaaarilla, Suomen ensimmäisellä ulkona kulkevalla kaupunkivinohissillä. Funikulaari kulkee Linnankadun ja Graniittilinnankadun väliä.

Turun funikulaari on varsin tuore lisäys kaupungin nähtävyyksiin: Se on ollut toiminnassa vuodesta 2019.

Luostarinmäellä sijaitsevassa Biologisessa museossa voi tutustua Kappas, kakkaa! -näyttelyyn, joka johdattaa kävijät eläinten läjien jäljille. Näyttelyssä on esillä parikymmentä luonnosta kerättyä aitoa kakkaa sekä tuhti annos kakkatietoa.

Ruissalossa on Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha ja upeita kävelyreittejä.

Aboa Vetus Ars Nova -museossa lapset voivat tutustua arkkitehdin työhön tai osallistua esimerkiksi luennolle, jossa kerrotaan keskiajan talviurheilusta.

Muita kiinnostavia kohteita ovat Parkin kenttä ja Kupittaan luistelumato, Hirvensalon laskettelukeskus ja pulkkamäki, Apteekkimuseo, Kauppahalli ja Seikkailupuisto Kupittaa.

Arkeologiaa ja nykytaidetta yhdistävä Aboa Vetus Ars Nova sijaitsee Aurajoen rannassa.

Tampere

Jos Tampereen ratikka on vielä testaamatta, ratikka-ajelu pitää ehdottomasti kokea hiihtolomalla. Ja miltä kuulostaisi potkukelkka- tai luisteluretki vuokravälineillä Näsijärven jään yli Siilinkarin majakkasaareen kahville?

Tamperelaiseen sielun ytimeen pääsee parhaiten yleisessä saunassa. Ulkoilupäivän päätteeksi voi käydä lämmittelemässä vaikka Saunaravintola Kuumassa tai Rajaportin saunassa. Yleisiä saunoja löytyy saunapääkaupunki Tampereen seudulta peräti 55.

Tampereella on myös maailman ainoa Muumimuseo. Museotarjontaa on muutenkin runsaasti kaiken ikäisille. Esimerkiksi Vapriikissa esitellään vuoden 2022 parhaat luontokuvat, ja samassa osoitteessa toimii Pelimuseo, jossa pääsee pelaamaan jättikokoista matopeliä ja monia muita tuttuja pelejä flippereistä Hugoon. Talvilomaviikolla Vapriikissa tapahtuu joka päivä jotakin. Vuoden 2023 MM-kiekon kisamaskotti Spikykin on paikalla.

Muumitalon pienoismalli Tampereen Muumimuseossa.

Autoista ja autoilusta kiinnostuneet voivat ottaa suunnaksi Mobilian autoilumuseon Kangasalla. Ja jos museot eivät houkuttele, kannattaa muistaa Särkänniemen akvaario sekä tutustua lasten- ja nuortennäytelmiin erikoistuneen Ahaa Teatterin tai nukketeatteri Mukamaksen ohjelmaan.

Lapsille ja lapsenmielisille suositellaan myös Kauppahallia vastapäätä sijaitsevan Pienen Lelukaupan elämyksiä.

Kuopio

Miltä kuulostaisi mammutin tapaaminen talvilomalla? Kuopion Museon luonnontieteellisessä näyttelyssä se on mahdollista. Kuopion korttelimuseossa taas pääsee katsomaan, miten ennen vanhaan asuttiin ja juhlittiin. Korttelimuseo on nähtävyys jo itsessään.

Kirpparikävijöille Kuopio on mainio kohde, sillä kaupungissa on monia kirpputoreja, joissa voi tehdä hyviä ja edullisia lastenvaate- ja merkkivaatelöytöjä. Lähimmät kirpparit ovat torin liepeillä, joten kierros on helppo ottaa mukaan päiväohjelmaan. Savolaiskaupungin vilkkain kirppari on Citypörssi.

Tiitiäisen metsä sopii koko perheen katsottavaksi.

Kuopiosta vinkataan myös ihanasta koko perheen teatterielämyksestä Tiitiäisen metsästä, joka perustuu Kirsi Kunnaksen samannimiseen kirjaan. Hiihtolomaviikkojen aikana sen nähdään viidesti Kuopion kaupunginteatterissa.

Laskettelijoille on kaksikin vaihtoehtoa: Tahko ja Kasurila, jotka molemmat sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä Kuopion torilta, joten lomailuun kannattaa yhdistää ainakin yksi vauhdikas rinnepäivä.

Puijon kruunaa torni.

Riemu­rinnettä, Vehmas­mäessä sijaitsevaa lähi­liikunta­paikkaa, suositellaan myös. Sieltä löytyy pitkä, tasainen pulkka­mäki, hyppyreitä ja pujottelu­paikka.

Kun ollaan Kuopiossa, kannattaa ehdottomasti käydä bongaamassa Puijo, ”onnellisuuden huippu”, jonne pääsee ilmaiseksi tuoli­hissillä. Puijolla on luonto­reittejä ja laavu­paikkoja ja tietenkin Puijon torni.

Luistelu Kallaveden luonnonjäällä on sekin ainutlaatuinen talvikokemus.

Jyväskylä

Jyväskylästä vinkataan Leivonmäen ja Pyhä-Häkin kansallispuistojen reiteistä, joita pystyy hyvin kulkemaan myös talviaikaan. Ulkoilijoita kutsuvat niin ikään Jyväsjärven jään retkiluistelurata, Jyväskylän Ladun Majan ulkoilualue sekä Laajiksen Lumimaa, joka on varsinkin lapsiperheiden ykköskohde.

Toivolan vanha piha Jyväskylässä.

Jos haluaa kokea 1800-luvun puutalokaupungin tunnelmaa, sitä on tarjolla Toivolan vanhassa pihassa. Kannattaa muistaa myös, että kaikkiin Jyväskylän museoihin on perjantaisin ilmainen sisäänpääsy. Keski-Suomen luontomuseoon taas pääsee joka päivä ilmaiseksi. Se löytyy keskustan sydämessä kohoavan Harjun laelta.

Hiihtohissit kuljettavat talviurheilunnälkäisiä Himoksella.

Jyväskylää kutsutaan Alvar Aallon pää­kaupungiksi, eikä ihme, sillä siellä ja lähi­alueilla on kaikkiaan 29 Aallon suunnittelemaa kohdetta. Aallon arkki­tehtuurista kiinnostuneilla on mahdollisuus tehdä mobiili­sovelluksen avittamana oma­toiminen Aalto­reitti-teema­kierros.

Jyväs­kylän lähellä Jämsän Hirvi­kartanossa pääsee syöttämään hirviä ja tekemään tuttavuutta porojen ja peurojen kanssa. Jämsässä sijaitsee myös Himos, joka valittiin vuoden 2022 hiihto­keskukseksi. Hiihto­latuja seudulta löytyy satoja kilo­metrejä.

Seinäjoki

Seinäjoella ja lähimaakunnassa ei ole pakko hiihtää, jos ei ole lunta tai ei huvita. Mikäli viihtyy ulkona ja keli on suotuisa, esimerkiksi Kalajärven virkistysalueelta löytyy valaistu 1,5 kilometrin retkiluistelurata, joka mutkittelee talvisessa metsämaastossa.

Keskellä lakeutta kohoavalla Jouppilanvuorella taas on uusi, kahdeksan kilometrin kävely- ja maastopyöräilyreitti, ja avantouintiakin pääsee harrastamaan monessa kohteessa, kuten Tanelinlammella, Seinäjoen Sahalammella ja Veneskosken Louhoksella.

Avantouintikohteita on myös lähikunnissa, samoin kuin laskettelurinteitä ja pulkkamäkiä.

Kalevan Navetta on kulttuuritalo Seinäjoella.

Kulttuurista kiinnostuneiden kannattaa piipahtaa Kalevan Navetassa, jonka näyttelyihin ja elämyksiin pääsee ilmaiseksi 3. maaliskuuta.

Aalto-keskus sekä Alvar Aallon arkkitehtuuria kunnioittava Apila-kirjasto ovat ehdottomasti näkemisen arvoinen kohde Seinäjoella. Kolmas kiinnostava kohde on entisen piirimielisairaalan alue Piiri, jossa toimii muun muassa Teatteri Hysteria.

Oulu

Oulun Nallikari on monille tuttu kesäkohde, mutta tiesitkö, että se on suosittu myös talvella? Nallikarin Talvikylässä on tarjolla paljon sekä ilmaisia että maksullisia aktiviteetteja, kuten laskettelua tuubimäessä, ajelua pikkumönkijällä, löytöretkeilyä lumilabyrintissä ja hoijakkakelkka

Nallikarin alueelta löytyy nuotiopaikkoja ja lintutorneja, ja siellä voi retkeillä joko omilla tai vuokravälineillä.

Nallikarissa voi liikkua eri kulkupeleillä.

Oulussa on yli 300 kilometrin latuverkosto, joka ulottuu lähikaupunkeihin ja -kuntiin asti. Lappiin asti ei siis tarvitse lähteä, jos haluaa hiihtää. Tasaisen helpot ladut samoin kuin pyöräilyreitit pidetään priimakunnossa läpi talven. Lappi-tunnelmaan pääsee myös Loihakan huskytilalla.

Hailuodon jäätien kaltaisia reittejä ei tule kovin usein vastaan.

Lähempänä Oulun keskustaa sijaitsevilta Hupisaarilta löytyy iso leikkipuisto sekä Pohjois-Pohjanmaan museo, jonka Leikkilässä pääsee kokemaan ja testaamaan, millaista oli olla lapsi yli sata vuotta sitten.

Limingan Tullissa sijaitsevassa Tiedekeskus Tietomaan SuperParkissa on avattu Dinosauria-näyttely ja paikasta löytyy lapsille tekemistä koko päiväksi, jos ei huvita olla ulkona.

Oulusta suositellaan myös käyntiä Koivurannan saunalautan yleisillä saunavuoroilla. Saunasta voi pulahtaa avantoon.

Jäätie Hailuotoon on myös harvinainen ja bongaamisen arvoinen kokemus.

