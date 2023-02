50 paikan jättilista! Tavalliset suomalaiset kertovat, minne talvilomalla kannattaa mennä – yllättävä ”kohde” vei voiton

Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta heidän suosikkikohteitaan talvilomalla. Keräsimme vastauksista hulppean 50 kohteen listan, josta löytyy jokaiselle jotakin kotimaasta ja sen ulkopuolelta. Lempikohteeksi valikoitui todellinen yllätyspaikka!

Laskettelu ja hiihto on monen suomalaisen lempipuuhaa talvisin, mutta paljon muitakin vaihtoehtoja on olemassa.

Ovatko talvilomasuunnitelmasi vielä auki tai kaipaatko vaihtelua vanhoihin tuttuihin maisemiin?

Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta suosituksia talviloman viettoa varten. Vastauksista koostui ilahduttavan kirjava joukko kohteita Suomesta ja ulkomailta.

Kyselyn perusteella piirtyy selkeä kuva suomalaisten talviloman viettotavasta. Yhdet lähtevät laskettelemaan pohjoisen suuriin hiihtokeskuksiin, toiset auringon lämpöön etelän rantakohteisiin. Kolmas viettää talvipäivät patikoiden ja hiihtäen maamme lukemattomilla retkiväylillä.

Tunnettujen laskettelukeskusten ja ulkomaan turistipaikkojen rinnalle nousi mukava annos myös vähemmän tunnettuja kotimaan kohteita. Kyselyn todellinen yllätysvoittaja löytyy listan lopusta.

1. Aavasaksa

Ylitornion Aavasaksaa on saavuttu ihmettelemään ulkomailta asti jo 1700-luvulta lähtien. Paikalta löytyykin Lapin vanhin matkailukäyttöön tehty rakennus, vuonna 1882 valmistunut Keisarinmaja. Pienen laskettelukeskuksen etuna on edullisuus. Yhtä Suomen kansallismaisemista on hyvä ihastella vaaran laella olevasta näkötornista.

2. Hamina

Kaunis merenrantakaupunki Hamina on kaunis talvellakin. Hyviä latuja löytyy Ruissalosta ja Tarmolasta. Liikkumaan pääsee luistimien kanssa sääolojen salliessa aina meren jäälle asti. Lähietäisyydeltä sijaitsee laskettelurinne Uuperi sekä Lankilan suuri pulkkamäki. Lisäksi keskustan uimahalli lähentelee kylpylätasoa.

3. Helsinki

Moni suuntaa hiihtolomalla pohjoiseen, voi suunnan vaihtaa halutessaan myös etelään pääkaupunki Helsinkiin, josta löytyy runsaasti nähtävää ja koettavaa myös vuoden ensikuukausina.

Lauttamatkan päässä olevaan Suomenlinnaan voi tehdä helposti vaikkapa pienen päiväretken. Komeiden näkymien lisäksi Suomenlinnassa järjestetään tänä talvena taidekävelyitä sekä opastettuja kierroksia viikonloppuisin.

Luonnon helmaan pääsee myös nopeasti. Espoon suunnalla oleva Nuuksion kansallispuisto tarjoaa muun muassa monenlaisia patikkareittejä kaiken tasoisille kulkijoille.

Kakslauttasella Saariselän eteläpuolella nukutaan lasisissa igluissa. Niihin tullaan kaukaa etelästä yöllisen taivaan revontulien perässä.

4. Kakslauttanen

Lasi-igluistaan kuulu Saariselän Kakslauttasen lomakylä on etenkin kansainvälisten revontulituristien suosiossa, mutta myös moni suomalainen suuntaa sinne hiihtolomallaan. Lyhyen ajomatkan päässä Inarin puolella pääsee kaasuttelemaan kartingia jääradalla.

5. Kemi

Jokainen suomalainen kaupunki on kaunis kesällä, sanotaan. Mutta osa maamme paikkakunnista puhkeaa kukkaan myös talvella.

Kemi on tunnettu lumilinnastaan, joka on nykyään muuntunut ympärivuotiseksi elämystilaksi. Tutun lumilinnan sijaan paikalle on rakennettu tänä talvena ilmainen seikkailupuisto, josta löytyy muun muassa tuubimäki, lumilabyrintti, curling-rata sekä leikkipuisto.

Lunta ja jäätä on tarjolla myös jäänmurtaja Sammon kyydissä merellisen avarissa maisemissa. Meren jäällä voi liikkua myös jalan ja suksin – vaikkapa Perämeren kansallispuistoon ja takaisin.

Kemistä Ajoksen satamasta lähtee turisteille matkoja tekevä jäänmurtaja Sampo. eljän tunnin ajelun aikana matkalaiset pääsevät myös halutessaan kellumaan jäiseen veteen kuivapuvuissa.

6. Kivijärvi

Pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva mökkipitäjä Kivijärvi on rauhaa ja hiljaisuutta rakastavan luontomatkailijan mieleen. Kansallispuiston ja järvien lisäksi paikkakunnan erikoisuus on paikallisesta lomakylästä löytyvät niliaitat, joissa voi majoittua.

7. Koli

Pohjois-Karjalan Kolin kansallismaisema on näkemisen arvoinen myös talvella. Tykkylumisten puiden katveessa kulkevat runsaslukuiset luontopolut sekä hiihtoladut, minkä lisäksi Rukalla pääsee myös laskettelemaan. Pielisen yli kulkevaa jäätietä pitkin pääsee kätevästi taittamaan matkan vastarannalla olevaan Lieksaan.

Kolin kansallismaisema talven syleilyllä.

8. Lintharju

Mansikoiden lisäksi pohjoissavolainen Suonenjoki on kuuluisa Lintharjusta. 10 000 vuotta sitten muodostunut harju tarjoaa talvellakin upeat ulkoilumaastot. Etenkin alueen hiihtoladut ovat tunnettuja laadustaan. Pisin lenkki on kymmenen kilometriä ja sen varrella voi pysähtyä eväille laavun äärellä. Harju on lähellä Suonenjoen keskustaa, joten muutkaan palvelut ja majoitus ei ole kaukana.

9. Paltamo

Jos mielii vaeltamaan korpimetsiin, kannattaa harkita Kainuun Paltamoa. Tunnin ajomatkan päässä sijaitsee kolme kolme laskettelukeskusta: Ukkohalla, Paljakka sekä Vuokatti. Lähes 300-metrisen Kivesvaaran laelta löytyy lomakeskus majoitus- ja elämyspalveluineen.

Jouluisia tunnelmaa Porvoon vanhassa kaupungissa viime vuoden lopulla.

10. Porvoo

Yksi Suomen eteläisimmistä laskettelukeskuksista Porvoosta löytyvä viisirinteinen Kokonniemi sopii mainiosti esimerkiksi lapsiperheille ja aloittelijoille. Historiallisesta Porvoosta löytyy talvellakin paljon kaunista nähtävää, kuten merenrannassa oleva Emäsalo, jossa toimii ympäri vuoden myös tunnelmallinen kyläkauppa. Menneitä vuosisatoja huokuvasta Vanhan Porvoon keskustassa toimii talvellakin monia ihastuttavia putiikkeja, ravintoloita ja kahviloita.

11. Posio

Kuusamon yläpuolella olevalla Posiolla löytyy arktisia maisemia – etenkin rotkolaakso Korouomassa, jossa saa ihastella muun muassa jylhiä sääseinämiä. Riisitunturin kansallispuistossa taas löytyy komeita tykkylumimuodostelmia. Laskettelemaan pääsee Kirintövaaran rinteillä.

Posion Korouoma-laakso on osa satoja miljoonia vuosia vanhaa kallioperän ruhjevyöhykettä. Koronjää-reitiltä löytyy kanjonin kolme suurinta jääputousta.

12. Puumala

Saimaan talvisissa maisemissa kylpevässä Puumalassa saa kulumaan useammankin lomapäivän. Tekemiseksi voi valita muun muassa makkaranpaiston laavulla, sähkölumiskootteriretken järven jäällä tai reippailun Norppapolulla. Sahanlahdessa voi päästä rentoutumaan saunan ja avannon parissa. Säiden salliessa paikalla hellii matkaajia myös jääsauna.

13. Pyhtää

Suomenlahden rannikolla Kymenlaaksosta löytyy harvojen tuntemaksi aarteeksi kutsuttu Valkmusan kansallispuisto, jossa pääsee nauttimaan kauniista luonnosta myös talvisin. Paikkakunnalla sijaitsee myös yksi maamme vanhimmista rautaruukeista, 1600-luvun lopulla valmistunut Strömforsin ruukki, josta löytyy nykyisin myös ravintola. Pyhtään keskustassa pääsee yläilmoihin tuulitunnelissa.

14. Rokua

Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella sijaitsevan Rokuanvaaran maisemissa voi harrastaa talvella kunnon hikiliikuntaa. Helppokulkuiset hiihtoladut puikkelehtivat jääkauden aikaan muodostuneiden dyynimäisten hiekkaharjujen seassa. Illaksi voi sitten vetäytyä lillumaan kylpylähotellin lämpöön.

Lumikenkäilijöitä retkeilemässä Rokua Geoparkissa helmikuussa 2018.

15. Rovaniemi

Lapin suurin kaupunki Rovaniemi tunnetaan meillä ja muualla erityisesti Joulupukista. Napapiirillä valkoparta majailee omassa pajassaan, jonka ympärille rakennetussa keskuksessa joulu jatkuu vuoden ympäri. Joulupukin pajasta voi jatkaa matkaa Rovaniemen keskustaan esimerkiksi bussilla ja päätyä taivastelemaan vaikkapa Lordinaukiolle, josta löytyy Suomen ainoan viisuvoittaja Lordin jäsenten kädenjäljet ja nimmarit sementtiin painettuna

16. Saariselkä

Inarin, Savukosken ja Sodankylän kuntiin levittäytyvällä Saariselän alueella voi lähteä esimerkiksi pitkälle patikkamatkalle Urho Kekkosen kansallispuistoon, josta löytyvät muun muassa tiettävästi maamme vanhimmat puut.

Saariselän matkailukeskuksessa vieraillessa voi piipahtaa läheisellä Karvaselän päivätuvalla – jos uskaltaa. Tarinan mukaan rakennuksessa huhutaan kummittelevan, sillä aikanaan matkaajien kerrotaan havahtuneen keskellä yötä tuntemattomiksi jääneisiin omituisiin ääniin.

Saariselällä kahden tunturin välistä löytyy myös Euroopan pohjoisin laskettelukeskus. Kaunispää-tunturin laelta taas pääsee liu’uttelemaan Suomen pisintä pulkkamäkeä pitkin. Mittaa mäellä on pisimmillään lähes kahden kilometrin verran.

Hiihtäjiä Urho Kekkosen kansallispuistossa Saariselällä maaliskuussa 2021.

17. Savonlinnan seutu

Savonlinnan ja Punkaharjun seutu on suomalaisten kesämatkailijoiden suosiossa, mutta Etelä-Savon suunta on idyllinen lomakohde myös talvella. Valkeita kinoksia sieltä löytyy yleensä Etelä-Suomea runsaammin, ja ajan saa kulumaan muun muassa lukuisten retkiluistelu- ja talvivaellusreittien varsilla. Huippuruokaa arvostavalle museoravintola Lustosta löytyy Michelin-tasoista syötävää.

18. Sotkamo

Pesäpallon lisäksi kainuulainen Sotkamo on kuuluisa ulkoilumaastoistaan. Vuokatin maastoissa voi lasketella 13 eri rinteellä ja Hiukan ympäristössä pääsee nauttimaan kumpuilevista laduista. Vaihtelua ulkona liikkumiseen löytyy monipuolisesta palloilukeskuksesta sekö kylpylästä, jonka erikoisuutena on luolasauna.

19. Tiilikkajärven kansallispuisto

Suomesta löytyy yli 40 kansallispuistoa. Tiilikkajärven kansallispuisto Pohjois-Savon Rautavaarassa on yksi vähemmän tunnetumpia niistä – mutta aivan syyttä. Tiilikkajärvi tarjoaa hienot ulkoilumaastot talvellakin, vieläpä ripauksella historiaa. Vuonna 1595 Ruotsin ja Venäjän solmiman Täyssinän rauhan raja kulki juuri Tiilikkajärven kautta. Paikalla on edelleen nähtävissä vanha rajakivi, jossa on hakattu muinaisen sopimuksen merkkinä kruunu ja risti.

Tenojoen ranta Utsjoen kirkonkylällä lepäsi valkean peitteen alla lokakuussa 2020.

20. Utsjoki

Todelliseen talven tunnelmaan pääsee Suomen pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella. Jos kaipaat Lapin lomaltasi hiihtokeskusten hulinan sijaan hiljaisuutta ja rauhaa, Utsjoki on sinun paikkasi. Rajalla lipuvan Tenojoen kehystämät lakeat tunturinäkymät salpaavat hengen. Tenon rannalla sijaitsee myös Suomen ja EU:n pohjoisin kylä, kaamoksestaan tunnettu Nuorgam.

Vierumäeltä löytyy paljon puuhaa liikunnannälkäiselle lomailijalle.

21. Vierumäki

Etelä-Suomessa asuville Heinolaan nykyisin kuuluva Vierumäki on otollisen matkan päässä ja lisäsäästöä tulee kohtuuhintaisesta majoituksesta. Urheiluopistostaan tunnettu kun on, Vierumäeltä löytyy hyvät puitteet monille talvilajeille, kuten hiihdolle, lumikenkäilylle ja fat bike -pyöräilylle. Liikunnallisen päivän voi päättä rentoutumalla kylpylässä.

Sastamalan Ellivuorella on ollut hiihtokeskus jo 1960-luvun alusta lähtien.

22. Ellivuori

2–3-tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta oleva Sastamalan Ellivuori on yksi Pirkanmaan monista laskettelupaikoista. Ellivuorelta on vain 45 minuuttia Tampereelle, joten rinneretken voi yhdistää esimerkiksi kaupunkiloman kylkeen.

23. Iso-Syöte

Hieman rauhallisempaa mutta monipuolista laskettelumahdollisuutta voi kokea Pudasjärven Iso-Syötteellä. Majoittua voi vaikka tunturin laella olevassa hotellissa tai alueen monissa loma-asunnoissa. Viereisessä Taivalkosken kunnassa voi vierailla 140-vuotta vanhassa Jalavan kyläkaupassa ja kirjailija Kalle Päätalon synnyinkodissa. Taivalkoskelta löytyy myös lisää rinteitä ja latuja Taivalvaaran hiihtokeskuksesta.

24. Levi

Suomen vilkkain laskettelukeskus Levi Kittilässä herää talvisin pieneksi kaupungiksi. Levitunturin rinteet ovat pitkät ja korkeuserot suomalaisittain suuret. Talviurheilukeskus on tunnettu after ski -tunnelmastaan ja autottomasta keskustastaan, mutta paikalta Keskuksesta löytyy tekemistä, vaikkei hiihtojalkaa vipattaisikaan. Naapurikeskus Ylläs on niin lähellä, että uuttera sivakoitsija voi hiihtää sinne noin 60–70 kilometrin päivälenkin.

Talvista tunnelmaa Levin keskustassa.

25. Muonio

Pohjoisen Länsi-Lapin Muoniossa voi majoittua hieman poikkeavalla tavalla glamping-hengessä iglumaisessa luksusteltassa. Jerisjärven rannalla taas kylpemään useissa eri teemasaunoissa arktisessa saunamaailmassa. Laskettelun makuun halajavat voivat suunnata Olostunturille. Muoniossa sijaitsee myös rotkojärvi Pakasaivo, jonka syvyys on hurjimmillaan jopa 90 metriä.

26. Pyhätunturi

Pelkosenniemen ja Kemijärven puolille yltävältä Pyhätunturilta löytyy laskettavaa niin kokeneille laskettelijoille kuin aloittelijoillekin. Mäkeen pääsee nopeasti, sillä hissejä on hyvin ja ruuhkaa vähemmän kuin suuremmissa laskupaikoissa. Laskettelu. ja hiihtoreittien varrella voi pysähtyä myös useisiin ravintoloihin ja kahviloihin. Pyhä-Luoston kansallispuistosta aukeaa jylhät maisemat, jotka jatkuvat kymmenien kilometrien päähän.

27. Ruka

Ylläksen ja Levin kanssa laskettelukeskusten suosituinta trioa täydentää Kuusamon Ruka. Vaikka Ruka jääkin numeroiden valossa hieman varjoon Ylläksen ja Levin rinnalla, Selkeästä ja runsaasta rinnekartasta löytyy vaihtoehtoja aloittelijasta tosiharrastajalle – silmiä hiveleviä tunturimaisemia unohtamatta.

Alle puolen tunnin ajomatkan päässä hiihtokeskuksesta löytyy myös Oulangan kansallispuisto, jossa pääsee kulkemaan talvisinkin muun muassa Pienelle karhunkierrokselle.

28. Salla

Hieman pienimuotoisempaa ja maltillisempaa laskettelumatkaa suunnitteleville Salla on juuri sopiva kohde. 15 hyvin hoidetulla rinteellä Salla tarjoaa monipuolisuutta etenkin perheille. Sopivan pienellä alueella olevassa hiihtokeskuksessa ei eksy ja jonot ovat lyhyemmät kuin Lapin suurissa keskuksissa. Puhtaassa pohjoisen ilmassa pääsee yhtä lailla taittamaan päivää muun muassa pitkillä hiihtoladuilla.

29. Suomutunturi

Hieman vähemmän tunnetumpi Lapin hiihtokeskus on Suomu Kemijärvellä. Vaikkei Suomu kilpaile rinteiden määrässä suurten laskettelupaikkojen kanssa, täyttävät ne profiililtaan suurpujottelun vaatimukset. Suomutunturin rinteillä voikin nähdä sunnuntailaskettelijoiden rinnalla myös kansainvälisiin kisoihin valmistuvia kisaajia. Suomutunturilla riittää lisäksi paksuja nietoksia, alue kun kuuluu usein maamme runsaslumisimpiin.

Pohjois-Savon Tahkolla on lasketeltu yli 50 vuotta.

30. Tahko

Jos ei halua lähteä laskemaan Lappiin asti, voi suunnata vaikkapa Pohjois-Savon Nilsiään. Siellä kohoaa lähes 300-metrinen vaara Tahko, jossa riittää laskettavaa 24 rinteen verran. Jos monoja ei tahdo vetää jalkaan, voi Tahkolla esimerkiksi keilata tai polskia kylpylässä. Paikalla on myös maksuton luistelukenttä.

31. Ylläs

Rinteissä mitattuna Kolarin Ylläs se on maamme suurin laskettelukeskus. Ylläksen valttina on ennen kaikkea monipuolisuus. Yllästunturin pohjoispuolella sijaitsee Äkäslompolo ja eteläpuolella Ylläsjärvi. Äkäslompolo on latuverkostoltaan Suomen kärkeä ja tunnelmaltaan loistava rauhallista lomaa kaipaavalle. Ylläsjärvi taas on enemmän laskettelijoille suunnattu kohde. Eritasoisia rinteistä löytyy silti molemmin puolin Yllästä.

32. Boracay

Boracay on Filippiineillä sijaitseva rauhallinen ja tunnelmallinen palmurantaparatiisi. Venematkan päässä oleva saari voi sopia niille, jotka ovat jo kokeneet Välimeren ja Thaimaan lomakohteet. Boracay tarjoaa vähemmän turisteja, puhtaita rantoja, sukeltamista sekä leppoisaa tropiikin tunnelmaa. Lämpimintä saarella on juuri Suomen lopputalven ja alkukevään aikaan.

Rantaelämää Boracayn paratiisisaarella Filippiineillä.

33. Dolomiitit

Jos kokee, että kotimaan rinteet on nähty ja koettu, voi Keski-Euroopan laajoilla Alpeilla astua seuraavalle tasolle laskettelussa. Kahdeksan valtion alueelle levittäytyvältä vuoristojonolta löytyy hulppeita mäkiä muun muassa Pohjois-Italian Dolomiiteillä, jonne on rakennettu myös valtavan laaja latuverkko. Hiihtäen voi kiertää vaikkapa Sellan vuoriston ympäri.

Pohjois-Italia tarjoaa jylhät puitteet laskettelijoille. Kuvassa maisemia Val Gardenan alppikylä Etelä-Tirolissa.

34. Eilat

Punaisenmeren rannalla Israelin eteläkärjessä lepäävä Eilat on kaunis ja lämmin matkakohde vuoden ensikuukausina. Pienestä koosta huolimatta historiallisesta kaupungista löytyy runsaasti tekemistä ja nähtävää myös lapsiperheille.

35. Goa

Piskuinen Goa on Intian tunnetuimpia matkustuskohteita. Suomalaisiin paikassa vetoavat halvat hinnat, kilometrien mittaiset hiekkarannat, lämpöinen ilmasto ja merivesi sekä mausteiset makuelämykset.

Aurinko maalaa upeaa panoraamaa Intian Goalla.

36. Kanariansaaret

Kanariansaaret on suomalaisten ylivoimainen hiihtolomakohde vuosikymmenestä toiseen. Saarilta löytyy useita suosittuja turistikohteita. Jos haluat vilskettä ja vilinää, ympärivuotiset juhlapaikat Playa de las Américas ja Playa del Ingles voivat olla menomestoja makuusi. Rauhallisempaa elämänrytmiä kaipaaville vaihtoehtoina ovat esimerkiksi Fuerteventura ja Lanzarote.

”Ooo Las Palmas, sun luoksesi lämpimään”, lauloi Irwin aikanaan. Samaa toteaa moni Kanarialle suuntaava suomalainen talviloman aikaan.

37. Kap Verde

Afrikan länsirannikolla keskellä merta nouseva Kap Verden saaristo on päiväntasaajan läheisyytensä ansioista varma kohde aurinkoa ja lämpöä hakevalle. Maassa on turvallista matkustaa ja paikalliset suhtautuvat lämmöllä matkaajiin.

Katse ei tökkää Koh Rong Samloemin saaren rantamaisemissa.

38. Koh Rong Samloem

Koh Rong Samloem on pieni mutta sitäkin viehättävämpi saari Kambodzhan edustalla. Piskuinen saari on erittäin rauhallinen paikka, eikä siellä ole edes autoja. Maanteiden tilalla on täydellisen turkoosi meri ja valkoinen puuterihiekka. Lisäksi hintataso on suomalaisittain katsoen edullinen.

Näkymä hotellin parvekkeelta Madeiralla Portugalissa tämän vuoden tammikuussa.

39. Madeira

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldon kotipaikka Madeira on suomalaisten aurinkolomailijoiden suosiossa myös talvella – eikä ihme. Portugalin edustalla sijaitseva saariryhmä tarjoaa häikäisevien vuoristomaisemien lisäksi turvallisuutta, hyvää ruokaa, sopivalla lämmöllä paistavaa aurinkoa sekä meren kosketusta.

40. Malediivit

Moni suomalainen lentää talvella lämmön perässä Aasian saaristotasavalta Malediiveille. Valinnanvaraa noin 800 kilometriä pitkällä saaristolla riittää. Malediiveihin kuuluu kaikkiaan lähes 1 200 saarta ja atollia, joista pari sataa on asuttuja ja niistä noin puolella on matkailupalveluita.

Rantaloman eri sävyt sulassa sovussa Malediiveilla helmikuussa 2019.

41. Mui Ne

Vietnam vetää puoleensa matkaajia lukemattomilla rantakohteillaan. Yksi vähemmän tunnetumpi on pieni kalastajakylä Mui Ne Etelä-Vietnamissa. Pikkukylä on kaukana maan suurimman kaupungin Ho Chi Ming Cityn hälinästä. Kehittyvästä paikkakunnasta löytyy rauhallista ja ystävällistä tunnelmaa sekä edullisia palveluja. Matkakohteiden lisäksi esillä on myös paljon paikallista ”oikeaa elämää”.

42. Popoli

Italian pääkaupunki Rooman itäpuolelle jäävä Popoli on vähemmän kuuluisampi helmi, josta pääsee halutessaan yhden päivän aikana meren rantaan tai vuoristoon. Itse Popoli sijaitsee vehreiden luonnonpuistojen läheisyydessä. Ruokailu on toista maata kuin Italian miljoonakaupungeissa, joissa joutuu kilpailemaan muiden turistien kanssa paikallisten suosiosta.

Walt Disney World on yksi Floridan useista huvipuistoista.

43. Orlando

Jos talvilomaltaan kaipaa jotain aivan muuta, voi lähteä Yhdysvaltojen Orlandoon. Floridan suurkaupungin lähellä on maankuulu Kennedyn avaruuskeskus ja Port Canaveralista pääsee halutessaan Karibian risteilylle. Populaarikulttuurin pariin pääsee Universal Studiosilla ja Disney Worldissa.

44. Punta Cana

Dominikaaninen tasavallan itäkärjessä oleva Punta Cana tarjoaa suomalaiselle talvimatkaajalle turkoosin meren, maukasta purtavaa ja 30 lämpöastetta. Paikka ei ole pohjoismaisten massaturismin tiedossa, joten alueella voi halutessaan liikkua vapaasti törmäämättä välttämättä yhteenkään toiseen suomalaiseen.

Turisteja Club Medin rantaresortissa Dominikaanisen tasavallan Punta Canassa helmikuussa 2016.

45. Sofitel Barú

Sofitel Barú on huipputason rantaresortti Karibian meren syleilyssä Pohjois-Kolumbiassa. Biitsillä löhöilyn lisäksi alueella voi nauttia vaikkapa ranskalaisten kokkien valmistamista annoksista. Myös sauna löytyy!

46. Thaimaa

Kaakkoisaasialaisesta Thaimaasta on muodostunut Kanariansaarten rinnalla toinen suomalaisten ulkomaanmatkaajien suosikeista, mikä näkyi myös useina osumina Ilta-Sanomien kyselyssä. IS:n lukijat suosittelivat matkaamaan erityisesti Krabin alueelle, joka tunnetaan jopa satojen metrien korkeuksiin nousevista kallioseinämistään meren rannalla. Muita suomalaisten suosikkeja ovat Khao Lak, Pattaya, Phuket ja Koh Yao - sekä Koh Samui -saaret.

47. Tiroli

Itävalta on maailmankuulu huimista lasketteluoloistaan, mutta maassa on myös huippuluokan mahdollisuudet murtomaahiihtoon. Esimerkiksi alppiosavaltio Tirolissa on yksi Itävallan tunnetuin maastohiihtokeskus. Latuja on joka lähtöön, tasaisista peltoladuista mustiin ja vaativimpiin. Matkaa voi virkistää laturavintoiden gluhweinilla tai jägerteellä.

48. Varsova

Puolan pääkaupunki Varsova on budjettimatkailijan paratiisi. Kaupunkiin lentää Suomesta vaivattomasti reilussa puolessatoista tunnissa, ja usein vieläpä varsin edullisestikin. Puolan hintataso on suomalaisittain katsottuna hyvin halpa. Viiden tähden hotellin luksuskylpylällä voi saada meikäläisen normihotellin hinnalla. Lisäksi Varsovan ruokapaikat ovat laadukkaita ja maukkaita.

Kulttuurin ja tieteen palatsi Puolan Varsovassa lokakuussa 2019. Puolan talous kasvaa ja maan pääkaupunkiin rakennetaan paljon tornitaloja.

49. Vientiane

Vietnamin ja Thaimaan väliin jäävän Laosin pääkaupunki Vientianen miljöössä voi aistia edelleen Ranskan siirtomaa-ajan huokua. Kaupunkin kyljessä lipuu yksi maailman suurimmista joista Mekong, jonka varrelle voi istahtaa illalla joihinkin lukuisista ravintoloista nauttimaan meren antimia, kasviksia ja grilliruokaa

50. Oma koti

Eniten suosituksia talvilomakyselyssä sai yllättävä, mutta sitäkin läheisempi kohde, eli oma koti! Asui sitten kaupungissa, maalla tai metsässä, palvelut tai luonto on aina vaivattoman lähellä. Lisäksi kotona välttyy hikiseltä pakkaamiselta ja uuvuttavalta automatkalta, ja jääkaappiin saa kaikkea, mitä lähikaupasta löytyy. Ekomatkailua halvimmillaan!