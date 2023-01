Kasperin piti lähteä palmujen alle lepäämään opiskelukiireiden jälkeen. Lomamatkasta tuli kuitenkin painajainen, johon sisältyi lopulta tärkeä opetus.

Kasperi oli odottanut matkaa Dominikaaniseen tasavaltaan pitkään. Matkan piti olla hengähdystauko keskellä kiireistä opiskelusyksyä.

Lopulta siitä tuli painajainen, joka päättyi vasta usean kuukauden päästä loman loppumisesta.

Lento valtameren yli kesti pitkään, reilusti yli 10 tuntia. Loma oli loppuvaiheessa, kun Kasperi tunsi, ettei kaikki ole kunnossa. Hänen toinen jalkansa oli kipeä, punainen ja turvonnut.

Kasperi epäili jalassaan veritulppaa ja hakeutui sairaalaan. Siellä hänelle sanottiin, että hoitoon pääsy edellyttää parin tuhannen euron panttia.

Se on opiskelijalle paljon rahaa, eikä hänellä ollut enää paljon käteistä jäljellä. Niinpä Kasperi yritti heti soittaa Nordean Tryg -vakuutuksen hätäapupalveluun.

– Soitin sinne yhteensä kolme kertaa. Viimeisellä kerralla sanottiin, että odota takaisinsoittoa, mutta ikinä sitä ei tullut, Kasperi kertoo.

Myöhemmin Kasperi sai puheluista 250 euron puhelinlaskun. Tuntien soittelusta huolimatta hän ei saanut vastausta.

Kasperi joutui maksamaan tuhansia euroja sairaalakuluja.

Kasperi maksoi pantin itse ja veritulppaa alettiin hoitaa sairaalassa. Yhteensä sairaalalasku kohosi noin 3 500 euroon. Hän maksoi laskun ja ajatteli, että saisi pian rahat takaisin.

Niin oli käynyt, kun hän keväällä vaihto-oppilaana joutui käymään lääkärissä Prahassa. Silloisesta matkavakuutuksesta rahat olivat tulleet nopeasti takaisin tilille.

Nyt hänellä oli uusi matkavakuutus Nordean luottokortin kautta.

Suomessa Kasperille selvisi karu totuus. Hän ei tulisikaan saamaan rahoja takaisin kovin nopeasti.

– Suomessa tein vahinkoilmoituksen heti paluuni jälkeen marraskuun lopussa. Jossain vaiheessa soitin heille, koska mitään ei kuulunut.

Kasperin mukaan hänelle sanottiin, että kesän vakuutustapahtumia oli vielä hoitamatta, minkä vuoksi ilmoitusten käsittelyssä kesti.

Tiistaina 27. joulukuuta Kasperi sai vakuutusyhtiöstä viestin, että ilmoituksen käsittely on alkanut. Hänen tulisi kuitenkin ensin hakea korvauksia Kelasta ennen kuin matkavakuutus korvaa mitään.

– Kelassa hakemusten käsittely kestää viikkoja. Mielestäni matkavakuutuksen tehtävä on estää tällainen, ettei tarvitsisi alkaa hakea korvausta Kelasta, Kasperi sanoo.

Kasperi nautti lomastaan, mutta loppuloman tapahtumat pilasivat lomatunnelman.

Tuhansien eurojen yllättävät sairaalamaksut pistivät opiskelijan talouden tiukille. Hän kertoo, että joululahjat jäivät ostamatta.

– Ei ole myöskään tullut käytyä missään, koska ylimääräistä rahaa ei ole ollut.

Hän sanoo, että joulunaikana pääsi onneksi sukulaisten luo syömään, mikä vähensi rahanmenoa.

Kasperi arvelee, että vuokranmaksu ja eläminen olisi vaikeutunut merkittävästi, jos korvaukset eivät olisi saapuneet tilille pitkän odottelun jälkeen 12. tammikuuta.

Kaikille matkalle lähteville hänellä on tärkeä muistutus: ei kannata luottaa siihen, että nettisivuilla matkavakuutuksen kerrotaan olevan kattava.

– Muistakaa tulkita vakuutusehdot tarkkaan. Vakuutuksen hyöty laskee, jos prosessissa kestää kuukausia.

Kasperi luki vakuutusehtoja jälkikäteen tarkempaan ja huomasi, että niissä sanottiin, että korvauksia tulee ensin hakea Kelasta.

– Sinänsä mitään väärää ei ole tapahtunut, mutta kyllä tämä harmittaa valtavasti. En enää ikinä lähde reissuun ilman, että varmistun siitä, miten korvausprosessi menee.

Kasperi sai ison laskun sairaalaan joutumisesta.

Tryg korttivakuutuksista pohjoismaissa vastaava vahinkojohtaja Dan Keto kommentoi tapausta yleisellä tasolla. Hän sanoo, että yleensä sairaalat eivät edes aloita ulkomailla hoitotoimenpiteitä, jos eivät saa maksuvahvistusta vakuutusyhtiön hätäapupalvelusta.

– Ne kustannukset, jotka vaaditaan, jotta potilas saa hoitoa, yleensä maksetaan suoraan sairaalalle. Niistä harvoin joutuu jälkeenpäin hakemaan itse korvausta.

Keto sanoo, että hätäapupalvelusta pitäisi aina saada vastaus minä vuorokaudenaikana tahansa.

– Tiedämme, että kun asiakkaat soittavat siihen numeroon, heillä on usein suuri tarve saada apua ja nopeasti. Sieltä pitäisi aina jonkun vastata, jos linjoissa ei ole ollut häikkää.

Vakuutushakemusten käsittelyajat saattavat venyä monesta syystä. Keto sanoo, että esimerkiksi kesällä lentoyhtiöiden lakot ja matkatavaroiden häviäminen aiheuttivat ruuhkaa.

– Meillä on pieni osasto ja vähän ihmisiä töissä. Jos on lomia tai sairastumisia, käsittelyajat saattavat venyä.

– Tarpeen on myös vahvistaa, että vakuutus on voimassa, sillä se astuu voimaan vasta silloin, kun tietty osuus matkakuluista on maksettu luottokortilla. Pääsemme aloittamaan käsittelyn vasta, kun asiakas on toimittanut tarvittavat dokumentit, Keto kertoo.

Kasperin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi. Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentit sairaalakuluista ja korvaushakemuksista.