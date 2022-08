Turvallinen, helppo ja mainettaan kiinnostavampi: 3 matkavinkkiä Singaporeen

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevassa Singaporessa kohtaavat toisensa monet kulttuurit, tropiikin vehmaus ja futuristinen arkkitehtuuri.

Singapore tuntuu pieneltä ihmeeltä: aasialainen suurkaupunki ilman ruuhkia ja hälyä. Matkailijalle päiväntasaajan tuntumassa sijaitseva kaupunkivaltio on myös helposti lähestyttävä, turvallinen ja miellyttävä kaukokohde sekä mainettaan paljon monipuolisempi ja omaleimaisempi.

Singaporessa kiehtoo moni seikka, mutta etenkin nämä kolme asiaa:

1. Eksoottinen luonto helposti

Omalla saarellaan sijaitseva Singapore on maailman tiheimmin asuttuja maita. Silmiinpistävintä on silti lähes kaikkialle ulottuva rehevä vehreys.

Meneepä kaupunkivaltiossa minne tahansa, katujen yllä kaartuvat tropiikin majesteettiset puut. Autoteiden yli johtavia kävelysiltoja koristavat kukkivat kasvit ja joitakin rakennuksia näyttävät viherseinät. Vaikka täysin villiä luontoa on vähänlaisesti, noin puolet pinta-alasta lasketaan viheralueiksi. Pieniä luonnonpuistoja kävelyreitteineen löytyy eri puolilta saarta.

Kasvitieteellisessä puutarhassa pääsee helposti sademetsän tunnelmaan.

Helpoin paikka ihastella vehmasta kasvillisuutta on laaja kasvitieteellinen puutarha keskustan tuntumassa. Se on Unescon maailmanperintäkohde, jossa on säilynyt myös kaistale alkuperäistä sademetsää. Varjoisilla puistokäytävillä, metsäreiteillä ja eri teemapuutarhoissa hupenee tunteja. Yli tuhannen eri lajin orkideapuutarha on upea.

2. Omaleimaiset kaupunginosat

Vaikka suurin osa singaporelaisista on kiinalaista syntyperää, löytyy kaupungista myös historiallinen kiinalaiskaupunginosa, Chinatown. Täällä kadut ovat kapeita, ja pientalot värikkäitä ja koristeellisia – niissä on kauppoja, ravintoloita, kahviloita ja baareja. Onpa myös rohdospuoteja, joissa myydään yrttejä ja kuivattuja mereneläviä.

Alueella voi poiketa eri uskontojen temppeleihin ja menneestä kertovaan Chinatown Heritage Centreen. Tunnelmallisinta on illalla, kun valot syttyvät katujen päällä riippuviin kangaslyhtyihin, ihmiset kuljeksivat katumarkkinoilla ja ruokakojut tuoksuvat.

Värikäs Little Indian kaupunginosa on paljon kesympi ja rauhallisempi kuin oikea Intia. Alueella on hyviä ruokapaikkoja

Muutaman kilometrin päässä Little Indiassa odottaa aivan toisenlainen ilmapiiri. Pikku-Intia on toki kesy versio oikeasta Intiasta, mutta suitsukkeet ja mausteet tuoksuvat, ja Bollywood-musiikki soi. Kaduille levittyvissä puodeissa myydään värikkäitä kankaita, vaatteita ja pukukoruja sekä temppeleihin vietäviä kukkia. Alueella voi ruokailla hyvin ja huokeasti.

Pienen kävelymatkan päässä, Arab Streetin ympäristössä, tunnelma vaihtuu jälleen. Vaikka malaijien ja arabien perinteiselle asuinalueelle onkin availtu trendikkäitä pikkuputiikkeja, baareja ja kahviloita, löytyy myös perinteisiä matto- ja kangaskauppoja. Ravintoloista saa Lähi-Idän ruokia ja keskellä kohoaa iso moskeija.

3. Futuristinen tunnelma

Vesiputous jymisee alas 40-metristä viidakkoseinämää. Viileänraikas ilma on täynnä pieniä vesipisaroita. Tuoksuu muhevalle metsälle. Saniaiset, orkideat ja muut päällyskasvit rehottavat.

Vesiputouksen päälle pääsee hissillä ja metallisiltoja pitkin kävelemällä. Koko komeus, keinotekoinen kukkula pilvisademetsineen, sijaitsee jättimäisen lasikuvun sisällä.

Cloud Forest -kupu kaartuu meren rannalla Gardens by the Bay -puistossa. Alue on kokonaisuutena Singaporen innovatiivisin nähtävyys. Pienemmässä lasikuvussa viihtyvät lauhkean ilmaston kukat ja muut kasvit. Ulkona puistossa kohoavat suuret teräspuut, jotka vilkkuvat iltapimeällä värivaloissa musiikin tahtiin.

Singaporessa on sekä aitoa että keinotekoista luontoa. Cloud Forest -kasvihuoneeseen on luotu jättimäisen lasikuvun sisään trooppisten alueiden vuoristoisia pilvimetsiä imitoivat olosuhteet.

Puisto levittyy Marina Bayn alueella, merenlahden ympärillä ja joen suulla. Täällä Singaporen kaupunkimaisemat ovat upeimmillaan, ja moderni arkkitehtuuri on komeaa. ArtScience Museum muistuttaa ulkoa jättimäistä lootuksen kukkaa. Hauskalta näyttää myös lukemattomien pienten piikkien koristama taidekeskus, jota kutsutaan osuvasti durian-hedelmäksi. Taaempana kohoavat bisneskaupunginosan pilvenpiirtäjät.

Marina Bayn alueella kuljeksiessa ei tunnu siltä, että on matkustanut pitkän matkan jonnekin kauas. Tuntuu pikemminkin siltä, että on päätynyt kaiken keskipisteeseen, tai kenties tulevaisuuteen.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.