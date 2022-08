Aikainen herätys, äkkilähtö, mustikkamehua ja turbulenssia – tällainen on lentoemännän työpäivä

Tervetuloa seuraamaan lentoemäntä Emmy Westerbackin työpäivää taivaalla!

Näemme lentoemännät tervehtimässä matkustajia lentokoneen ovella ja tarjoilemassa kahvia käytävällä. Mutta mitä kaikkea muuta lentoemännän työpäivä pitää sisällään? Finnairin lentoemäntä Emmy Westerback kertoo, millainen oli hänen työpäivänsä eräänä kesäisenä lauantaina.

4.35 Herätys

Tänään herätyskello herättää minut aamulla jo 4.35. Herään hyvissä ajoin ennen kello 5 alkavaa päivystystä, jotta ehdin käydä nopeasti suihkussa ja meikata ennen päivystyksen alkamista.

Meidän työssämme päivystystä tulee työvuorolistalle aina silloin tällöin, ja päivystäjän on tuolloin oltava puhelimen äärellä ja valmiina lähtemään töihin, mikäli kutsu käy. Päivystäjiä soitetaan töihin esimerkiksi silloin, kun joku kollega on sairastunut. Silloin tällöin lentoihin tulee myös muutoksia, jolloin päivystäjiä niin ikään tarvitaan.

Päivystäjän on kiireisimmillään oltava lentokentällä tunnin kuluessa soitosta. Siksi tykkään laittaa itseni valmiiksi ennen päivystyksen alkua.

5.00 Päivystys alkaa

Joskus puhelin soi heti päivystyksen alettua. Tänään puhelua ei kuitenkaan kuulu, joten päätän käydä sohvalle köllöttelemään vielä hetkeksi.

5.37 Lennonselvitys soittaa

Puhelimen pirinä havahduttaa minut sohvalta. Lennonselvitys soittaa ja ilmoittaa, että minua kaivataan Münchenin-lennolle. Olin osannut odottaa, että töitä tulee, sillä kesä on ollut todella kiireistä aikaa: lentoja on paljon ja kesäflunssat jylläävät ja kaatavat ihmisiä sänkyyn.

Ei muuta kuin virkapuku päälle, ja matkaan! Olen ovesta ulkona 10 minuutissa, ja lähden ajelemaan kohti lentokenttää.

6.30 Kahvit miehistöaulassa

Saavun lentokentälle ja parkkeeraan auton parkkihalliin. Vaikka lähtö kotoa oli nopea, olen kentällä hyvissä ajoin ja ehdin vielä miehistöaulaan kahville. Kahvit hörpättyäni suuntaan miehistön turvatarkastuksen läpi lennon lähtöportille. Kentällä riittää hulinaa ja vilskettä – lomalaiset ovat selvästi lähteneet liikkeelle.

6.50 Ilmoittautuminen lähtöportilla

Ilmoittaudun töihin puhelimen appia käyttäen ja tapaan muun miehistön lähtöportilla. Tänään lennämme Müncheniin Airbus 319 -lentokoneella, joten miehistössä on itseni lisäksi kaksi muuta lentoemäntää sekä kapteeni ja perämies.

Työkaverit vaihtuvat joka lennolla, mutta kaikki miehistön jäsenet ovat minulle tällä kertaa entuudestaan tuttuja. Vaikka miehistöt vaihtuvat, olemme mestareita tiimiytymään nopeasti. Niin tälläkin kertaa, ja portilta koneelle kävellessä tuntuu kuin olisimme aina tehneet töitä yhdessä.

6.55 Briiffaus

Usein lennolla on purseri, joka on matkustamomiehistön esimies, mutta tänään lennämme ilman purseria. Tällä kertaa lennon esimiehenä toimii virkaiältään eli kokemukseltaan vanhin kollega. Hän briiffaa meidät lentoa varten.

Briiffauksessa käymme läpi omat positiomme eli työskentelypaikkamme koneessa. Lisäksi perehdymme muun muassa matkustajamääriin ja lennon yksityiskohtiin. Saamme tietää, että tänään koneessa on yksinmatkustavia lapsia ja osa matkustajista on tilannut ennakkoon syötävää lentomatkalle.

Jokaisella positiolla on omat tehtävänsä koneessa ja positiot määräytyvät virkaiän mukaan. Tänään minä olen lennon toiseksi ”vanhin”, joten työskentelen koneen takakeittiössä kahden muun kollegan pitäessä huolta koneen etuosasta.

7.00 Valmistelut koneessa

Koneessa meillä on mukana paljon erilaisia välineitä, joita tarvitaan usein lennon aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi vauvojen turvavyöt ja pelastusliivit. Lisäksi koneessa on erilaisia välineitä harvinaisten, mutta mahdollisten sairaustapausten tai hätätilanteiden varalle. Välineiden mukanaolo ja kunto tarkistetaan joka kerta ennen lennolle lähtöä.

Lentokoneesta löytyy välineitä harvinaisten, mutta mahdollisten sairaustapausten ja hätätilanteiden varalle.

Välineiden lisäksi tarkistan, että kaikki ennakkoon tilatut ruuat löytyvät koneesta ja merkkaan, kenelle ne kuuluvat. Lisäksi katson, että takakeittiöstä löytyvät business-luokan ruoat paluulennolle.

7.14 Boardaus alkaa

Kun kaikki on valmista, alkaa koneen boardaaminen. Ensimmäisenä koneeseen saapuvat yksin matkustavat sisarukset. Kyseessä on siskosten ensimmäinen reissu ilman vanhempia. He ovat reippaita, vaikka matka vähän jännittää heitä. Tytöt istuvat koneen viimeisellä rivillä lähellä minua, ja jutustelen heidän kanssaan samalla, kun muut matkustajat jo saapuvat koneeseen.

Boardaus sujuu näppärästi, ja vaikka kone on täynnä, saadaan kaikki matkatavarat sijoitettua hattuhyllyyn ja istuinten alle.

7.40 Matkustajat kyydissä

Kun matkustajat ovat saapuneet koneeseen, kävelen vielä matkustamon läpi ja tarkistan, että kaikki ihmiset ja matkatavarat ovat varmasti löytäneet oman paikkansa. Ilmoitan, että matkustamo on valmis, ja sen puolesta olemme valmiita. Kapteeni antaa luvan koneen oven sulkemiselle, ja odotamme, että työntötraktori työntäisi meidät liikkeelle.

Saamme kuitenkin huonoja uutisia: kapteeni ilmoittaa, että vilkastuneen lentoliikenteen vuoksi Ruotsin ilmatila on ruuhkainen ja joudumme odottamaan 20 minuuttia ennen kuin saamme luvan lähteä lentoon.

8.03 Liikkeellelähtö

Pienen odottelun jälkeen pääsemme liikkeelle, ja kone suuntaa kohti kiitorataa. Armaamme ovet, eli ”viritämme” koneen hätäliukumäet lennon ajaksi, ja esittelemme koneen turva-asiat ja lähimmät hätäpoistumistiet safety demon aikana. Sen jälkeen katsomme, että matkustamossa on kaikki niin kuin pitääkin ja matkustajat ovat kaikki turvavöissä.

Kun matkustamo on ok, istun itsekin alas ja kiinnitän turvavyön. Ohjaamosta kuulutetaan: ”Cabin crew, prepare for take off”, ja niin me lähdemme kohti Saksaa.

8.20 Turvavyön merkkivalo sammuu

Kun kapteeni sammuttaa turvavyön merkkivalon, avaan vyön ja nousen istuimeltani. On aika ryhtyä hommiin ja aloittaa tarjoilu!

8.40 Tarjoilu alkaa

Valmistelen tarjoilukärryn ja lastaan kyytiin muun muassa Finnairin omaa mustikkamehua, jota tarjoillaan lennoillamme veloituksetta. Kun kärry on valmis, toimitan ennakkoon tilatut leivät matkustajille, ja niitähän tänä aamuna riittää!

Saisiko olla mustikkamehua? Tarjoilukärry on valmis lähtemään käytävälle.

Aamulennolla matkustajat haluavat juoda mustikkamehua, vettä ja kahvia, jota etenkin suomalaiset tilaavat paljon. Matkustajien joukossa on iloinen miesporukka, ja meneepä kärrystä muutama olutkin.

Tarjoilu kestää noin 50 minuuttia, ja sen päätyttyä kaikki halukkaat ovat saaneet jotain juotavaa tai syötävää. Kun kärryt on saatu pois käytävältä, keräämme vielä roskat ja puramme kärryt takaisin paikoilleen.

Tänään lentoaika on 2 tuntia 10 minuuttia, ja ennen laskeutumisvalmisteluita ehdin vielä juoda kupin kahvia ja syödä hieman aamupalaa. Käyn myös ohjaamossa pyytämässä kapteenilta puumerkin erään lapsimatkustajan lentopäiväkirjaan. Pikkumatkustaja on iloinen, kun saa lentolokinsa päivitettyä.

10.05 Turvavyön merkkivalo syttyy

Turvavyön merkkivalo syttyy pian koittavan laskeutumisen merkiksi. Tarkistamme jälleen, että matkustamo on kunnossa laskua varten ja että kaikki istuvat turvavyö kiinnitettynä. Kun matkustamo on kunnossa, istun jälleen omalle istuimelleni turvavyö kiinnitettynä.

Tyhjä lentokone odottaa matkustajia saapuvaksi.

10.25 Laskeutuminen

Vaikka lähtö viivästyi, olemme lyhyen lentoajan ansiosta perillä aikataulun mukaisesti kello 10.25. Tyytyväiset matkustajat poistuvat koneesta, ja saattelen yksinmatkustavat siskokset koneen ovelle, jossa paikallinen virkailija ottaa heidät vastaan.

Odottelemme hetken aikaa siivoajia, jotka saapuvatkin pian siistimään koneen paluulentoa varten.

Yleensä käännöt kohteessa ovat hyvin nopeita ja uudet matkustajat saapuvat heti, kun kone on saatu siivottua. Tällä kertaa meillä on kuitenkin poikkeuksellisen paljon aikaa perillä, ja ehdimme hyvin syödä lounasta ja jutustella kollegoiden kanssa koneessa.

12.45 Matkustajat saapuvat

Myös paluussa kone on aivan täynnä. Lopulta yksi penkki jää vapaaksi, kun matkustaja ei saavukaan lennolle.

Paluulennon matkustajat ovat enimmäkseen saksalaisia, kun tullessa suurin osa taisi olla suomalaisia lomailijoita. Matkustajat vaikuttavat mukavilta, ja kaikille matkatavaroille löytyy paikka, vaikka tiukkaa tekeekin.

12.18 Kohti kotia

Kun tarvittavat turvatoimet ja proseduurit on hoidettu, pääsemme ilmaan muutaman minuutin aikataulusta myöhässä.

Paluussa tarjoilu sujuu sutjakkaasti, vaikka kone onkin täynnä. Iso businessluokka pitää kollegat kiireisinä koneen etuosassa, joten hoitelen economyluokan tarjoilun enemmän ja vähemmän yksin. Kaikki kuitenkin saavat juotavaa, ja vain harva haluaa ostaa mitään. Ilmeisesti kahvit on ehditty juoda jo kotona tai kentällä. Lennon ehdoton hittituote on mustikkamehun ja veden sekoitus, jota saksalaiset matkustajamme haluavat innoissaan maistella.

12.45 Turbulenssi

Kesken tarjoilun alkaa turbulenssi, ja joudumme keskeyttämään tarjoilun. Työnnän kärryn pois käytävältä ja istun alas penkilleni turvavyö kiinnitettynä.

Katselen matkustajia, sillä aina silloin tällöin joku saattaa säikähtää yllättävää turbulenssia. Tällä kertaa kaikki vaikuttavat kuitenkin rauhallisilta. 10 minuutin päästä tärinä on ohi, ja pääsemme jatkamaan tarjoilua.

15.40 Perillä Helsinki-Vantaalla

Rauhallinen ja kiva lento päättyy Helsinki-Vantaalle muutaman minuutin aikataulusta myöhässä. Muutamalla matkustajalla on jatkolento, mutta suurin osa on tullut nauttimaan Suomen kesästä.

Välillä lentoemäntäkin ehtii kurkata ulos ikkunasta ja nauttia maisemista.

Matkustajien lähdettyä koneesta tarkistamme vielä, ettei kukaan ole unohtanut tavaroitaan koneeseen ja kävelemme miehistön kanssa yhdessä pois koneelta.

Huikkaan heipat kollegoille ja lähden ajelemaan kotia kohti. Kiitos kivasta työpäivästä!

17.00 Kotona

Saavun kotiin, jossa neljä innokasta poikaa jo odotteleekin äitiä saapuvaksi. Ilta sujuu nopeasti kotiaskareiden parissa, ja ehdin myös piipahtaa tallilla. Illalla menen aikaisin nukkumaan, sillä päivystys jatkuu jälleen seuraavana aamuna. Saas nähdä, missä minua tarvitaan huomenna!