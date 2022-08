Suomesta löytyy maailman syvimmällä sijaitseva sauna, jonne laskeudutaan Suomen nopeimmalla hissillä – tällainen se on

Maailman syvin sauna sijaitsee kaivoksen uumenissa. Löylyhuoneen käytöstä on kirjattu kuuleman mukaan aiemmin jopa työehtosopimuksiin.

Suomessa sijaitsee sauna, joka on päässyt Guinnessin ennätyskirjaan. Sauna sijaitsee 1 410 metrin syvyydessä, joten se on maailman syvimmällä sijaitseva sauna.

Vehreän sekametsän keskellä, suuren Pyhäjärven lähettyvillä sijaitsee kaivos, jonka sauna on päässyt Guinnessin ennätyskirjaan.

Pyhäsalmen perusmetallikaivos Pohjois-Pohjanmaalla kätkee sisäänsä maailman syvimmällä sijaitsevan saunan. Ennätyssauna sijaitsee peräti 1 410 metrin syvyydessä.

Maailman syvimmällä sijaitseva sauna on pääosin kaivoksen työntekijöiden käytössä. Viime aikoina saunan lauteilla on tosi ollut hiljaista, sillä 1960-luvulla toimintansa aloittanut kaivos lopettaa tämän vuoden aikana.

Kaivoksen päätuotteita ovat olleet kupari ja sinkki.

Alueen kehittämistyöstä vastaavan Pyhäjärven Callion kehitysjohtaja Sakari Nokela kertoo Ilta-Sanomille, että saunaan ei tulevaisuudessakaan mennä noin vain.

– Kyseessä on vaarallinen kaivosympäristö, joten sinne mennään turvavarusteissa eli suojalaseissa, turvakengissä, -haalareissa, ja -liiveissä.

Saunaan pääsee hissillä. Kyseessä on Suomen nopein hissi, ja kyyti kestää 2–3 minuuttia.

Kyseessä ei suinkaan ole tavallinen henkilöhissi, vaan malmin nostamiseen tarkoitettu nostolaite, jossa on erillinen henkilökori. Nokela kuvailee sen ulkonäköä karuksi, mutta muistuttaa, että tekniikka pelaa loistavasti.

– Kyseessä on Suomen nopein hissi, ja kyyti kestää 2–3 minuuttia. Henkilöitä hissi kuljettaa 12 metrin sekuntinopeudella, joten korvat saattavat mennä lukkoon. Muuten kyyti on kyllä tasaista.

Saunaan pääsee myös tunnelia pitkin. Matka on 11 kilometriä pitkä, ja se kestää autolla 30–40 minuuttia.

Saunan käyttöoikeus kirjattu työsopimukseen

Pääosin löylyihin hakeutuvat työntekijät, jotka haluavat rentoutua työpäivän päätteeksi.

Henkilöstöravintolan vieressä sijaitseva maailmanennätyssauna on kaivoksella eräänlainen bonussauna. Enemmän työntekijät käyttävät yläkerroksen tilavampia löylyhuoneita.

– Saunojen käytöstä on kirjattu kuulemani mukaan aiemmin jopa työsopimuksiin.

Saunaelämys on erityinen, sillä käytännössä saunassa on 1,5 kilometrin verran kalliota pään päällä. Saunan yhteydessä sijaitseva suihkuhuone on koruton.

– Lauteet ovat puuta, seinät kiveä ja kiuas hyvä. Lauteille mahtuu ainakin neljä kaivosmiestä. Käyttäjät ovat kuvailleet löylyjä hyviksi, Nokela sanoo.

Saunan tulevaisuus auki

Työmiesten löylyhetket maailmanennätyssaunassa loppuvat tänä vuonna, mutta kuka tietää, voisivatko lauteille astua tulevaisuudessa myös turistit.

Tulevaisuudessa kaivokselle kaavaillaan muun muassa energiavarastoa, johon otettaisiin talteen pumppuvesivoimalla uusiutuvaa energiaa. Alueelle kaavaillaan myös matkailua ja ajanvietetoimintaa.

– Olemme tehneet ammattikorkeakoulujen kanssa markkinakartoituksia muun muassa siitä, minkälaista ajanvietetoimintaa tai elämyksiä täällä voisi harjoittaa. Kaivoksessa voisi järjestää erilaisia pelitapahtumia, juoksu- ja pyöräilykilpailuja tai siellä voisi harjoittaa jopa majoitus- ja hotellitoimintaa. Vain mielikuvitus on tässä rajana, Nokela kertoo.