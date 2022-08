Ihana Italia! Comojärvi huokuu kauneutta – ja siellä on matkailijalle ehkä vain yksi ”pakollinen” rasti

Pohjois-Italian Comojärvellä ihastuttavat maisemat, pikkukaupungit ja tunnelma. Pakollista nähtävää ja tehtävää ei ole – paitsi ehkä ihailla kaikkea kauneutta järveltä käsin. Tärkeintä on malttaa pysähtyä.

Comojärvi on tunnettu vanhoista huviloistaan ja niiden puutarhoista. Villa Carlottan puistopuutarha levittyy suurena ja upeana.

On heinäkuinen ilta Menaggion kylässä Comojärvellä. Ihmiset alkavat valua keskusaukiolle, Piazza Garibaldille. Ravintoloiden ulkopöytiä katetaan ja jäätelöbaarin eteen kerääntyy jonoa. Kaksi nuorta miestä työntää pianon keskelle aukiota ja toinen istahtaa soittamaan.

On se aika päivästä, jolloin kuuluu pysähtyä lasilliselle Cafè del Pèssin terassille ja antaa katseen vaeltaa vehreän vuoristoisissa järvinäkymissä.

Menaggion pääaukiolla on kesäiltoina leppoisa tunnelma. Comojärvi on myös mainio kohde syksyllä, kun vilkkain matkailusesonki on ohi.

Ellei satu osaamaan hidastelun, joutenolon ja elämästä nautiskelun taitoa, tänne Comojärvelle sitä voi tulla harjoittelemaan.

Veden poikki kylästä toiseen

Julkkistenkin suosimalla Comolla on legendaarinen maine Italian romanttisimpana järvenä. Tunnelma on rauhallisempi ja väkeä vähemmän kuin idempänä sijaitsevalla Gardajärvellä.

Como ei ole rantalomakohde, mutta uimaan voi pulahtaa muun muassa pieniltä kivikkorannoilta.

Comolla on myös ylellisen kohteen kaiku, vaikka todellinen luksus keskittyykin lähinnä historiaa huokuviin rantahuviloihin, joista osa on muutettu hienoiksi hotelleiksi. Seudun hintataso lukeutuu toki Italian korkeimpiin, mutta jos suostuu tinkimään glamourista, lomailusta voi nauttia myös tavallisella budjetilla. Hotelleita ja ravintoloita löytyy monen hintaisia ja tasoisia.

Lomaileepa Comolla miten tahansa, lumoa ei puutu. Maisemat näyttävät joka suunnasta komeilta ja monet pienet rantakaupungit valtavan idyllisiltä.

Upeimmalta näyttää, kun katselee näkymiä järveltä käsin, samalla kun matkaa paikkakunnalta toiselle vievillä lautoilla.

Mikä onkaan ihanin pikkukaupunki?

On makuasia, mikä järveä reunustavista kylistä ja pikkukaupungeista viehättää eniten. Menaggio erottuu joukosta poikkeuksellisen lomaisalla ja raukealla tunnelmallaan. Bellagio on klassinen kaunotar ja muita eloisampi; ravintoloita, viinibaareja ja kujia on enemmän kuin muissa paikoissa ja putiikkejakin löytyy.

Varenna on järven pikkukaupungeista kuvauksellisin.

Kuvauksellisin on Varenna. Keltaiset, punaiset ja oranssit talot nököttävät toinen toistensa kyljessä, takana kohoaa vehreä rinne ja veden vierus on täynnä ravintoloita terasseineen. Jyrkkä porraskuja johtaa kirkkoaukiolle ja pieneen keskustaan, jonne vain harva kylässä piipahtava viitsii nousta. Vielä paljon hiljaisempaa on korkealla kukkulalla Varennan yläpuolella, jossa lymyää vuosituhannen alussa rakennettu pieni Castello di Vezion linnoitus.

Comojärveä komistavat historialliset huvilat puutarhoineen

Comojärvellä liikkuessaan voi ihailla myös vanhoja rantahuviloita. Niiden huolella hoivatut puutarhat kilpailevat vehmaudellaan ja eksoottisuudellaan toinen toistensa kanssa. Osa on auki myös vieraille.

Suosituin on Tremezzon kylässä sijaitseva Villa Carlotta. 1700-luvulla valmistunut päärakennus toimii museona, jossa voi katsella maalauksia ja veistoksia, antiikkihuonekaluja ja kattojen koristuksia.

Vielä paljon kiehtovampi on huvilan ympärillä levittyvä valtava rinnepuutarha kirjavine kukkamattoineen, hedelmäpuineen ja subtrooppisen sademetsän äänineen.

Comon kaupungissa voi shoppailla

Järveä kierrellessä kannattaa suunnata myös aivan eteläisimpään päähän, Comon kaupunkiin. 85 000 asukkaan keskuksesta, järven suurimmasta, kohtaa italialaiskaupungin tavanomaista elämänmenoa, jota lomailijoiden suosimista kylistä ei tahdo löytyä.

Comon vanhakaupunki on tyylikäs ja viihtyisä. Mahtipontisen katedraalin ympärillä venyvät leveät kävelykadut merkkikauppoineen, ketjuliikkeineen ja laadukkaista silkkituotteita myyvine putiikkeineen, joista kaupunki on erityisen tunnettu. Päivän saa kulumaan mainiosti shoppaillessa tai ihmisiä katsellessa samalla kun astelee aukiolta toiselle ja poikkeaa espressolle, lounaalle ja jäätelölle.

Koska ollaan Comojärvellä, paras nähtävyys ovat täälläkin maisemat. Funikulaarilla voi nousta 700 metrin korkeudella olevaan Brunaten kylään, josta avautuvat hienot näköalat kaupunkiin ja järven pohjukkaan.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.