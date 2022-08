Maaginen savusauna, jonka läpi virtaa puro ja 7 muuta erikoista ja upeaa saunaa ympäri Suomen

Vuokatissa sijaitsee skeitattava saunalautta ja Kemiönsaaressa savusauna, jonka läpi virtaa puro.

Suomi on täynnä persoonallisia saunoja, mutta kaikki niistä eivät ole avoinna suurelle yleisölle.

Onneksi matkailijoiden testattavina on koko joukko saunoja, joista on tylsyys kaukana.

Kokosimme yhteen tilaus- ja yleisten saunojen helmet, joihin voi tutustua kuka tahansa.

1. Hugon savusauna

Oletko matkalla itärajan tuntumassa? Neljän kilometrin päässä Venäjän rajasta, Rautjärven Miettilän kylässä sijaitsee Hugon savusauna.

Paikallinen erikoisuus on yrittäjä Heikki Penttilän taidonnäyte, joka on tehty kahdeksankulmaisista haapatukeista. Saunan hirret ovat käsin kuorittuja.

Tällä hetkellä käytössä on yksi savusauna, mutta elokuun aikana alueelle valmistuu toinen samanlainen.

– Savusaunalla on taipumus ennen pitkää palaa. Vaikka saunat on rakennettu paloturvallisiksi, on kaksi saunaa toiminnan jatkumisen kannalta turvallisempi vaihtoehto kuin yksi ainoa, Penttilä kertoo Ilta-Sanomille.

Hugon savusauna on tehty omin käsin vuollusta haapahirrestä.

Työmaalla ovat pyörineet Penttilän lisäksi hänen poikansa. Työkaluina ei ole tarvittu muuta kuin moottorisahaa ja porakonetta, joita on käytetty apuna sanojen pystytyksessä.

” Saunat lämpiävät omasta metsästä ensiharvennuksen yhteydessä kerätyllä leppäpuulla.

Hugon savusaunoissa lauteet ovat haapatukeista sahattua lankkua ja ne kiertävät viidellä eri seinällä.

–Saunat lämpiävät omasta metsästä ensiharvennuksen yhteydessä kerätyllä leppäpuulla, johon on varastoitunut aurinkoenergiaa kuluneen 40 vuoden aikana.

Kiuasmateriaalina on käytetty muun muassa vanhan kaupan tulisijoista purettuja tiiliä. Kiuaskivet on kerätty lähialueelta.

– Niitä on kiukaassa noin 800 kiloa.

2. Saunalautta, Lappeenranta

Olet varmasti törmännyt Suomen retkilläsi saunalauttoihin- ja paljuihin, mutta näin kookasta tulee vastaan harvemmin.

Yhteensä yli 140 neliön kokoinen Saimaan palju ja lautta -saunalautta sijaitsee Lappeenrannan satamassa.

Saimaan palju ja lautta Oy:n saunalautassa on yli 140 neliötä, ja se sijaitsee Lappeenrannan satamassa, josta sen voi vuokrata käyttöönsä.

Saunalautassa on kaksi vesivessaa, 26 neliön oleskelutila, pukuhuone, sauna ja suihku. Sisätilat ovat noin 50 neliön kokoiset.

Kyseessä on yksi Suomen isoimmista saunalautoista.

Alueen matkailuun keskittyvä Gosaimaa-sivusto arvioi, että kyseessä on yksi Suomen isoimmista saunalautoista.

3. Terva- ja hamppusauna, Rauhaniemi, Tampere

Rauhaniemen kansankylpylä tunnetaan yleisistä saunoistaan, mutta piha-alueella sijaitsee myös erikoissaunoja, joihin pääsee lisämaksusta.

Yksi erikoisimmista on pikkuruinen tervasauna, jonne mahtuu kerralla neljä henkeä. Rauhaniemi kertoo sivuillaan, että kyseessä on ulkoapäin tervattu tynnyrisauna, jonka rakentamisessa ei ole käytetty liimoja tai keinotekoisia osia.

Tervasaunan vieressä sijaitsee vanhanajan tunnelmaa henkivä hamppusauna. Kuudelle hengelle tarkoitettu sauna on rakennettu niin, että sen kaksi erillistä ristiin menevää tukikehikkoa on eristetty hampulla.

Hamppu on etenkin raikkaasta saunomisesta haaveilevalle hyvä eristemateriaali, sillä saunan ilma on löylyissäkin hyvin hapekasta.

4. Saunakylä, Jämsä

Jämsä tunnetaan ennen kaikkea laskettelukeskustaan, mutta on siellä paljon muutakin. Historiallisista saunoista kiinnostuneen kannattaa suunnata Juokslahdelle Jämsän saunakylään, jossa on löylyhuoneita aina 1700-luvulta lähtien. Suomen Saunakulttuuri ry:n ylläpitämässä Saunakylässä on yli 20 savusaunaa.

Saunakylässä on yli 20 saunaa. Vanhimmat niistä ovat 1700-luvulta.

Alueelta löytyy muun muassa metsäsotasaunoja, joita rakennettiin aikoinaan rintaman taakse.

Alueesta saa eniten irti, kun tutustuu siihen oppaan johdolla.

Osa saunoista on yhä käyttökunnossa, ja niihin voi tutustua joko yleisellä saunavuorolla tai vuokraamalla saunan yksityiskäyttöön, himosjamsa.fi-sivusto kertoo. Alueella voi kierrellä voi myös oppaan johdolla, tai maksutta omin päin.

5. Metsäkylän savusauna, Kemiönsaari

Suomen kauneimmaksi savusaunaksi ristitty sauna sijaitsee Kemiönsaaressa, Storfinnhova Gårdin elämyskeskuksessa.

Metsäpuro porisee osittain saunan sisällä.

Savusaunan rakennusmateriaalina on käytetty suuria graniittilohkareita.

Metsäkylä-nimisellä alueella sijaitseva savusauna on maagisen upea, sillä osittain saunan läpi kulkee poriseva metsäpuro. Maan alle rakennetun savusaunan rakennusmateriaalina on käytetty suuria graniittilohkareita. Kiukaassa on 3 500 kilon kivimäärä, jonka lämmittämiseen kuluu kaksi vuorokautta.

Ulospäin saunasta näkyy vain pukuhuoneen hirsinen ulkoseinä.

6. Kammikylän Savukammari

Kenties yksi Suomen persoonallisimmista saunoista sijaitsee Suupohjan seutukunnassa, Kauhajoen Nummijärvellä, Ruuhinevan suolla. Paikkaa kutsutaan Kammikyläksi, ja yhteensä siellä on kolme saunaa.

Savukammari-sauna on Kammikylän erikoisin sauna.

Niistä erikoisin, Savukammari-sauna, sai alkunsa Erkki Kalliomäen halusta rakentaa jotakin ennennäkemätöntä, visitsuupohja.fi kertoo sivuillaan. Kylän rakennukset ovat syntyneet muun muassa kierrätystavarasta ja suosta kaivetuista käppyröistä, ja ne on rakennettu käsin. Valmista oli vuoden 2012 lopussa.

” Seinät, katot ja kaikki muukin on vinossa.

Ilta-Sanomille Kalliomäki kertoi vuonna 2020, että kylä on ollut hänellä jo 15 vuotta. Saunojen lisäksi Kammikylässä on päärakennus matkailijoita varten.

Kalliomäen mukaan alueella kaikki on vähän vinksin vonksin.

– Aivan oikein ei ole tehty mitään. Seinät, katot ja kaikki muukin on vinossa, eikä vatupassia tai suorakulmaa ole käytetty. Tämä saunakin on pelkkä rakennelma, mutta se pysyy silti pystyssä, ja rakennusluvat ovat kunnossa.

Lue lisää: Janakkalalaisen taloyhtiön sauna hämmästyttää – löylyt otetaan neljän männyn varassa puussa

Paikkaan voi tutustua vapaasti, ja rakennuksiin saa mennä sisälle. Saunoja voi myös vuokrata, tai niihin voi tutustua oppaan johdolla.

Saunomisen lomassa on mahdollista pulahtaa tummaan turvekylpyyn.

7. Skeitattava saunalautta, Vuokatti

Vuokatti tunnetaan monipuolisena liikuntapaikkana, joten ei ole ihme, että alueelta löytyy myös vesiurheilukeskus, jossa voi harrastaa vaikkapa sup-lautailua tai wakeboardingia eli vesilautailua.

Skeitattava saunalautta sijaitsee Vuokatin Vesiurheilukeskuksessa.

Keskuksen erikoisuus on maailman suurin skeitattava saunalautta, johon mahtuu 9–12 henkeä. Saunalautassa on saunan lisäksi kaksi eri kokoista ramppia sekä aurinkoterassi grilleineen. Lautalla on myös pieni kahvio, vesiurheilukeskus.fi kertoo sivuillaan.

Alun perin kelluvan minirampin on rakennuttanut alueelle lumilautailijana tunnettu Roope Tonteri.

8. Lumisauna, Sinettä

Jos olet valmis odottamaan ensi joulukuuhun saakka, voit päästä saunomaan lumisaunassa. Silloin Arctic SnowHotel & Glass Igloosin Sinettässä sijaitseva hotelli avaa ovensa, ja matkailijat pääsevät halutessaan myös lumisaunan löylyihin.

Lumisaunaan voi tutustua joulukuusta eteenpäin.

Puuta lumisaunassa ovat vain lauteet. Saunakokemus aloitetaan saunomalla suomalaisessa saunassa. Tämän jälkeen lumisaunaa kokeillaan oppaan ohjeiden mukaisesti. Lopussa saa pulahtaa halutessaan ulkoporealtaaseen.

Osittainen lähde: 100syytä.fi