Jos mietit, minne päin Suomea suunnata päiväretkelle tai viikonloppureissulle, tässä lukijoiden 14 vinkkiä.

Vaikka kesäloma olisi jo ohi, ehtii viikonlopunkin aikana näkemään ja tekemään vaikka mitä. Kun ottaa auton alleen, voi katsella, mitä Suomen upeilla pikkupaikkakunnilla onkaan annettavana näin loppukesästä.

Keräsimme hiljattain Ilta-Sanomien lukijoilta ympäri Suomen vinkkejä siitä, mitä nähtävää, tehtävää ja koettavaa kannattaa kesälomareissuun sisällyttää. Jutussa listattiin paikkakuntien lisäksi esimerkiksi ravintoloita, puistoja, museoita ja kotieläintiloja.

Lukijoiden vinkeistä poimimme paikkakunnat, joissa kannattaa piipahtaa muutenkin kuin vain yhden nähtävyyden takia.

1. Reposaari

Reposaari on merellinen kylä Meri-Porin kärjessä, jonka kirkossa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat avioituneet. Saaressa järjestetään Reposfääri-festivaali 6. elokuuta.

2. Mathildedal

Salon Mathildedalissa sijaitsee kaunis vanha ruukkialue, jonka kehräämössä myydään alpakan villasta valmistettuja tuotteita.

Salon Teijossa sijaitseva Mathildedal oli yksi lukijoidemme suosikkeja. Kuvankauniilta ruukkilueelta löytyy kaikkea ravintoloista museoihin, golfiin, kansallispuistoon ja jopa alpakoihin.

3. Karkkila

Karkkilan vanhaa tehdasaluetta.

Toinen uusi hittikohde on luoteisen Uudenmaan helmi, Karkkila. Kaupunki on saanut uutta nostetta, kun Ala-Emalin tehdaskiinteistö kunnostettiin monitoimikeskukseksi. Toinen vetonaula on Kaurismäen veljesten omistama elokuvateatteri ja baari Kino Laika.

Karkkila on nostanut mainettaan viime aikoina niin paljon, että jopa Helsingin Sanomat kirjoitti siitä hiljattain kohdejutun parhaine tärppeineen, joihin lukeutuvat aiemmin mainittujen lisäksi muun muassa kävely koskireitillä, Högforsin masuuni ja Kulonsuonmäen kaivos sekä karkkilalainen perinneruoka perunamakkara.

4. Hämeenkyrö

Hämeenkyrön maisemakahvila.

Hämeenkyrö puolestaan ihastuttaa luoteisella Pirkanmaalla. Pitäjästä löytyy viehättävä maisematie pikkukauppoineen ja tapahtumineen sekä taiteilija Matti Järvenpään Rautapuisto.

5. Myllysaari, Lahti

Lahden edustalla Vesijärvestä nousee piskuinen saari, josta voi ihailla järven länsirannalla nousevia jylhiä vaaroja. Saaresta löytyy myös suosikkiravintola Kommodori.

6. Kotka

Sapokan satama.

Monet lukijamme suosittelivat tänäkin vuonna Kotkaa. Se on kirjava kulttuurikohde, joka tarjoaa Meripäivien ohella ainakin merimuseo Vellamon sekä Sapokan ja Katariinan merelliset puistot. Kaupungista löytyy myös Alvar Aallon suunnittelema kaupunginosa Sunila.

7. Pistohiekka, Puumala

Saimaan rannalla Puumalassa sijaitsee Pistohiekan UNESCO-kohde, josta löytyy rantaelämän ohella myös ravintolaa, saunaa ja vuokramökkejä. Myös tanssilava!

Monelle paikka on nostalginen menneiltä vuosikymmeniltä, mistä kirjoitimme aiemmin.

7. Outokumpu

Outokummun kaivoskaupunkia Pohjois-Karjalassa suositeltiin myös innokkaasti. Kaupungissa voi ihailla Vanhaa Kaivosta ja nauttia ainakin luontopoluista sekä melontareiteistä. Kaupungista löytyy myös EU:n vanhinta kiveä, Siunuan gneissiä.

8. Möhkö, Ilomantsi

Ilomantsissa Möhkön alue ilmakuvattuna.

Itärajalla pistäytyminen tuo etenkin näinä aikoina jännitystä elämään. Ilomatsin itäisestä kylästä löytyy jokimaisemaa, kaunis ruukkialue, arboretum, Jatkosodan viimeinen suurtaistelupaikka sekä ihka oma Möhkön kesäteatteri.

9. Rautavaara

Pohjois-Savon Rautavaara tarjoaa luontopolkujen, uimarantojen sekä vaellus- ja melontareittien ohella hieman omaperäisempiä museoita, kuten mopomuseon, koulumuseon ja keräilymuseon.

10. Noormarkku

Noormarkun kaunis ruukkialue.

Nykyiseen Poriin kuuluva Noormarkku on todellinen kulttuurimaisema. Pitäjässä voi ihailla Markku-liiton Ukk’ram-patsasta, Ahlströmin historiallista ruukkia sekä Alvar Aallon suunnittelemaa kartanoa Villa Maireaa.

11. Pietarsaari

Fäbodan uimaranta.

Ruotsinkielisen Pohjanmaan kuvauksellinen rannikkokaupunki tarjoaa ainakin Fäbodan uimarannan, Aspegrenin puutarhan sekä kulttuurikeskus Villa Svedenin.

12. Kallankarit

Maakallan kalastajamökkejä.

Kalajoen edustalla Perämerestä nousevat Maakalla ja Ulko-Kalla ovat Ahvenanmaan ohella Suomen toinen itsehallintoalue. Tämä oikeus on 1700-luvun lopun peruja. Karuilta kareilta löytyy myös muun muassa sympaattinen Kallan kirkko.

13. Iin Wanha Hamina

Oulun naapurissa sijaitsevassa Iissä sijaitsee vähemmän tunnettu mutta sitäkin idyllisempi muinainen satama-alue. Haminan historia ulottuu jopa 1300-luvulle.

14. Inari

Inarin Pasasjärveä ympäröi upea metsämaisema.

Pohjois-Lapin Inari on monipuolinen matkakohde kesälläkin. Alueelta löytyy ulkoilumahdollisuuksien lisäksi saamelaismuseo Siida sekä kulttimaineessa oleva Bar PaPaNa.

