Miksi lentokoneessa on reikä ikkunassa ja musta kolmio seinällä? Lentäjä Riika vastaa

Riika Kaipainen työskentelee perämiehenä Finnairilla ja tietää, millaiset kysymykset askarruttavat lentomatkustajan mieltä.

Oletko joskus miettinyt, miksi lentokoneen ikkunassa on pienen pieni reikä? Tai mitä tarkoittavat kaikki lentokoneen äänet ja kuulutukset?

Lentokone on monelle jännittävä paikka, ja lentäjä Riika Kaipainen on tottunut kuulemaan lukuisia kysymyksiä työpaikkaansa liittyen. Hän kertoo Ilta-Sanomille vastaukset monia askarruttaviin kysymyksiin ja paljastaa muun muassa, mikä on koiran haukkumiselta kuulostava ääni, jota moni ihmettelee koneen liikkuessa maassa.

1. Miksi lentokoneen ikkunassa on reikä?

Syy lentokoneen ikkunoissa olevaan pienen pieneen reikään löytyy koneen paineistuksesta. Lentokone lentää korkealla ohuessa ilma-alassa, joten koneen sisällä oleva ilma täytyy paineistaa sopivaksi meille koneessa oleville.

Paineen vaihtelun voi tuntea korvissa tai poskionteloissa koneen vaihtaessa lentokorkeutta etenkin nousussa ja laskussa – varsinkin, jos olet joskus lentänyt flunssaisena tai tukkoisella nenällä. Olet myös joskus saattanut huomata, että vesipullo on muuttanut laskun aikana muotoaan ja mennyt ruttuun juurikin ilmanpaineen vaihtelun vuoksi.

Lentokoneen ikkuna on itse asiassa kaksilevyinen, ja siinä on ulompi ja sisempi osa. Kaksi lasia estää ikkunaa huurtumasta, jotta sinä voit nauttia pilvimaisemista lennon aikana. Sisemmässä lasissa oleva pieni reikä mahdollistaa ilmanvaihdon lasien välissä ja pitää paineistuksen oikeanlaisena.

Lentokoneen ikkuna on itse asiassa kaksilevyinen, ja siinä on ulompi ja sisempi osa.

Usein kaksoislasin lisäksi ikkunassa on myös kevyt suojakerros. Se on usein muovinen ja saattaa mietityttää matkustajaa, joka pohtii, onko koneen ikkuna todella näin kevyt. Huoli pois! Kyseessä on vain kevyt, muovinen suoja, jonka tarkoitus on suojata ikkunaa. Varsinainen ikkunalasi on todella lujatekoista materiaalia, joka on suunniteltu kestämään suuret paineenvaihtelut.

Tiesitkö? Lentokoneen ohjaamon ikkunoissa pienen pientä reikää ei ole, sillä ohjaamossa on lämmitetyt tuulilasit. Tämä pitää ikkunat sulina ja huuruttomina.

2. Mitä ovat mustat kolmiot matkustamon seinällä?

Yleensä mustat kolmiot sijaitsevat siiven etureunan ja takareunan kohdalla matkustamon molemmin puolin.

Tämä onkin hauska kysymys, sillä mustat kolmiot herättävät paljon kysymyksiä ja niistä on olemassa lukuisia erilaisia teorioita. Olen kuullut muun muassa, että matkustamon parhaat istumapaikat sijaitsisivat kolmion kohdalla tai että ne liittyisivät jotenkin turvallisimpaan kohtaan koneessa.

Kumpikaan näistä ei ole totta, vaan niille on ihan oma tarkoituksensa.

Kolmiot merkkaavat meille lentäjille parasta kohtaa tarkastella siipeä sisältä matkustamosta. On erittäin tärkeää, että siipi on lumeton, ja siipeä tutkimalla teemme esimerkiksi päätöksen, tarvitseeko koneelle tehdä jäänpoisto ennen lentoonlähtöä.

Saatamme tarvittaessa kurkata ulos ikkunasta myös tarkastaaksemme laippojen eli laskusiivekkeiden asentoa.

Yleensä kolmiot sijaitsevat siiven etureunan ja takareunan kohdalla matkustamon molemmin puolin.

3. Matkustamossa piippaa ja kuulutukset raikaavat. Tarkoittavatko äänet, että jotain on vialla?

Erilaiset äänet kuuluvat lentämiseen hyvin vahvasti. Usein lentävälle koneen äänimaailma tulee hyvin tutuksi, mutta satunnaista matkustajaa saattavat koneet äänet kummastuttaa.

Erilaisten äänten tarkoitus on kiinnittää joko matkustajien tai henkilökunnan huomio. Matkustajalle tuttuja äänimerkkejä ovat esimerkiksi turvavyön merkkivalon syttyminen ja matkustajakilkan eli kutsukellon soiminen. Kilahdus kuuluu myös hätäuloskäyntejä merkkaavien exit-valojen syttyessä ja sammuessa automaattisesti tietyssä lentokorkeudessa.

” Lentokoneessa on myös puhelimet, joilla henkilökunta voi soittaa toisilleen. Erilaiset soittoäänet ilmaisevat sitä, kuka soittaa ja kenelle.

Lentokoneessa on myös puhelimet, joilla henkilökunta voi soittaa toisilleen. Erilaiset soittoäänet ilmaisevat sitä, kuka soittaa ja kenelle. Matkustamohenkilökunta tunnistaa äänimerkistä, onko kyseessä tärkeä puhelu ohjaamosta vai onko luurin päässä kenties kollega, joka kyselee, löytyykö myyntikärrystä lisää limpparia matkustajalle. Omalla tavallaan tärkeitä juttuja tietysti molemmat!

Eri lennon vaiheisiin kuuluvat äänimerkit ja kuulutukset ovat oleellinen osa lentämisen turvallisuuskulttuuria. Henkilökunta osaa odottaa tiettyjä kuulutuksia aina tietyssä järjestyksessä.

Kuten äänimerkit, myös kuulutukset ovat oleellinen osa lentämisen turvallisuuskulttuuria. Ne kuuluvat eri lennon vaiheisiin, ja henkilökunta tietää ja osaa odottaa tiettyjä kuulutuksia aina tietyssä järjestyksessä.

Matkustamomiehistöllä on omat kuulutuksensa, mutta ohjaamosta matkustamoon kuulutetaan esimerkiksi aina juuri ennen lentoonlähtöä. Tällöin matkustamomiehistö tietää, että nyt viimeistään on hyvä istua omalla penkillä turvavyö kiinnitettynä. Samoin kuulutamme matkustamoon myös aina ennen laskeutumista.

4. Laskeutuminen jännittää. Miksi lentokone jytisee pelottavasti laskussa?

Laskeutuminen ja lentoonlähtö ovat monelle jännittäviä lennon vaiheita. Niiden aikana tapahtuu paljon asioita, ja meille lentäjille ne ovat myös vaiheita, jolloin ohjaamossa tehdään kovasti töitä. Meitä nousut ja laskut eivät kuitenkaan jännitä, päinvastoin!

Nousut ja laskut tehdään useimmiten manuaalisesti, ja nautimme, kun pääsemme hyödyntämään osaamistamme.

Laskeutuminen ja lentoonlähtö ovat jännittäviä lennonvaiheita, joihin liittyy monenlaisia ääniä.

Kun lentokoneen laskutelineet tulevat ulos tietyssä korkeudessa ennen laskeutumista, syntyy siitä aika kova ääni. Tämä saattaa säikäyttää, etenkin, jos laskeutuminen jännittää.

Laskutelineiden jytinä kuuluu erityisen voimakkaasti, jos satut istumaan juuri laskutelineiden kohdalla. Telineiden tultua alas myös koneen yleinen äänimaailma muuttuu, kun laskutelineet tuovat koneeseen lisää vastusta. Tämä on kuitenkin täysin normaalia.

” Moni ihmettelee matkustamoon ruumasta kuuluvaa ”koiran haukkumista”. Todellisuudessa ääni syntyy hydraulipumpusta.

Toinen ääni, josta minulta kysytään usein, on ääni, joka kuuluu koneen rullatessa portille. Moni ihmettelee matkustamoon ruumasta kuuluvaa ”koiran haukkumista”. Todellisuudessa ääni syntyy hydraulipumpusta. Nykyaikana portille rullataan ympäristösyistä usein vain yhtä moottoria käyttäen. Se vaatii kuitenkin hydraulipumpun käynnistämistä, jotta koneen kaikki tarvittavat järjestelmät pysyvät toiminnassa.

Tiesitkö? Jos ruumassa matkustaa koiria, luodaan niille mahdollisimman mukavat matkustusolot. Finnairilla koirat matkustavat valaistussa ruumassa ja niille sopivassa lämpötilassa. Lentäjille voi myös mainita, millaisessa lämpötilassa oma hauva viihtyy, ja koiran kuulumisia voi kysäistä ovella koneeseen saapuessa.

5. Matkustamo on täynnä ohjeita ja plakaatteja. Täytyykö niitä noudattaa?

Lentokoneen valmistaja vaatii, että tietyt ohjeplakaatit on oltava, mikäli kone sertifioidaan matkustuslentokäyttöön. Plakaateissa kerrotaan muun muassa, paljonko hattuhyllyllä saa olla painoa tai että matkustajan täytyy nostaa pöytä ylös nousun ja laskun ajaksi. Plakaatteja on koneessa joka puolella, ja se on siis lentokonevalmistajan vaade.

Ensi kerralla, kun olet lentokoneessa, suosittelen katselemaan ympärille ja tutustumaan, mitä ohjeplakaateissa sanotaan. Tärkeimpiä matkustajalle ovat ohjeet siitä, missä asennossa pöydän tai ikkunasuojuksen tulee olla. Mikäli istut hätäuloskäynnin kohdalla, löydät istumapaikkasi läheisyydestä lukuisia plakaatteja, jotka kannattaa lukaista läpi.

” Esimerkiksi auki jätetty pöytä saattaa hidastaa koneesta poistumista evakuointitilanteessa.

Moni saattaa ihmetellä, miksi ohjeistuksia on niin paljon, mutta plakaatit ovat koneessa turvallisuutta ajatellen, ja niitä todella kannattaa noudattaa. Esimerkiksi auki jätetty pöytä saattaa hidastaa koneesta poistumista evakuointitilanteessa. Mikäli joku ohjeistus mietityttää sinua, aina voi kysyä asiaa henkilökunnalta!

Tiesitkö? Vaikka koneessa ei ole saanut polttaa enää vuosikymmeniin, ja polttaminen lentokoneessa on rangaistava teko, vaatii lentokoneen valmistaja, että koneesta täytyy löytyä tuhkakupit. Tämä on siitä syystä, etteivät kytevät tupakantumpit aiheuttaisi tulipalovaaraa lentokoneessa, mikäli joku nyt jostakin kumman syystä saisi päähänsä kokeilla tupakan polttamista koneessa.

6. Mitä ovat punaiset ”remove before flight” -nauhat, joita olen nähnyt lentokoneessa?

Koneen sisällä punaisen nauhan näkee useimmiten matkustamon ovessa.

Punaisia ”remove before flight” -nauhoja on koneen sisä- ja ulkopuolella, ja ne kaikki täytyy viestinsä mukaisesti poistaa ennen lentoonlähtöä.

Koneen ulkopuolella nauhat saattavat merkata esimerkiksi pinnejä, jotka pitävät koneen laskutelineet tietyssä asennossa maassa ollessa. Ne voivat myös näyttää, että lennon kannalta tärkeät sensorit on suojattu ja aukot suljettu esimerkiksi yön ajaksi, ettei koloihin pääse sisään pölyä tai vaikka pieniä hyönteisiä.

Usein mekaanikko poistaa pinnit ennen lentoonlähtöä. Lisäksi koneen kapteeni tai perämies kiertää koneen ennen lentoa ja tarkistaa muiden asioiden lisäksi, ettei punaisia nauhoja ole jäänyt minnekään.

Koneen sisällä punaisen nauhan näkee useimmiten matkustamon ovessa. Jos pitää koneen ovea silmällä ennen lentoonlähtöä, voi nähdä, kuinka matkustamomiehistö valmistelee oven lennolle.

Ennen lentoa ovessa olevat hätäliukumäet aktivoidaan eli ”armataan” hätäpoistumisen varalle, lennon jälkeen ovet puolestaan ”disarmataan” eli liukumäen viritys poistetaan, jotta ovi voidaan avata normaalisti. Punaisella nauhalla merkitty pinni pitää tällöin liukumäen disarmatussa tilassa maassa ollessa.

7. Mitä ovat lentokoneen siivessä olevat läpät, jotka heiluvat kovasti?

”Läpät” ovat tärkeitä lentokoneen ohjauksen kannalta. Siivestä löytyy kolmenlaiset läpät: ohjaussiivekkeet, laskusiivekkeet ja lentojarrut.

Niitä käytetään lennon eri vaiheissa nimensä mukaisesti. Ohjaussiivekkeillä lentokonetta ohjataan lennon aikana. Ne antavat asennosta riippuen siivelle enemmän nostetta tai vastusta, ja niiden avulla lentokone saadaan kaartamaan haluttuun suuntaan.

Laskusiivekkeitä puolestaan käytetään, kun kone halutaan kulkemaan hitaammin laskeutumista varten. Ne antavat siivelle enemmän nostopinta-alaa, minkä jälkeen voidaan lentää hitaammalla nopeudella noston kuitenkaan häviämättä.

Lentojarrujen tehtävä puolestaan on hukata siiven nostovoima. Ne nousevat yleensä siivistä pystysuoraan ylöspäin ja auttavat hidastamaan ja tuomaan koneen alas.

Siivekkeet saattavat heilua kovastikin, etenkin, jos keli on hyvin puuskainen, mutta ne kestävät kyllä kovaakin tuulta. Niiden avulla lentokone pystyy lentämään nätisti ja pitämään lentoradan suorassa.