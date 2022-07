Yöpyisitkö linnunpöntössä? Nämä erikoiset pikkumökit ovat rauhaa rakastavan luontomatkailijan unelma

Pikkuruiset designmökit kasvattavat suosiotaan, eikä ihme: maisemat eivät tästä parane eikä naapureita ei näy mailla halmeilla. Kiinnostavia kohteita löydät ihan läheltä.

Pussauskoppiin

ISLANTI. Luksusmökit on alun perin suunniteltu hääpareille häämatkakohteeksi. Hellassa, 159 kilometrin päässä Reykjavikin lentokentältä, sijaitsevia mökkejä on yhteensä neljä, mutta yksityisyys luvataan silti.

Mökeissä on panostettu laadukkuuteen ja ekologisuuteen. Luonnonkosmetiikkaa on tarjolla täyttöpulloissa, ja vesi tulee läheisestä lähteestä. Alueella on tekeillä on myös suurempi mökki, jossa voi majoittua nelihenkinen perhe.

Yö linnunpöntössä

NORJA. Ei pöllömmät maisemat! Tuleekohan norjalaisessa Birdboxissa lintumainen olo, sen verran korkealta saa katsella Blegjan vuoristoa ja Førdefjordin vuonoa?

Intiimi pesämäinen fiilis on ainakin taattu omassa muutaman neliön designmökissä. Eikä naapureita mailla halmeilla.

Yrityksellä on vuokrattavana kolme Birdboxia eri puolilla Norjaa: Fauskessa, Langelandissa ja Tokkessa.

Jos ihastuit Birdboxin arkkitehtuuriin, voit hankkia sellaisen myös omille maillesi. Tarkista kuitenkin rakennuslupamääräykset huolellisesti ennen ostopäätöstä.

Tähdet, tähdet

ITALIA. Päivävaellus Alpeilla päättyy pikkuisen mökin luo. Siinä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin seinät, katto ja parivuode. Äkkiä katto auki, jotta hetken päästä näemme sänkyyn tähdet!

Mökin idean keksi italialainen suunnittelutoimisto Studio Officina, jonka arkkitehti ammensi inspiraatiota lammaspaimenten alppimajoista. Mökkejä sijaitsee jo ympäri Italiaa. Yksinkertaisen nerokas muotoilu toi majalle Big See Tourism Design 2021 -kilpailun voiton.

Lasin suojissa

RUOTSI. Yhdistyvätköhän lasiseinäisessä ja -kattoisessa pikkumökissä ulkona nukkumisen ja telttailun parhaat puolet?

Voit ihastella puiden latvoja ja aamusarastusta, mutta olet ”turvassa” lasin suojissa. Ovet avaamalla saat raitista ilmaa ja huikean näköalan järvelle.

Länsi-Götanmaan läänissä Dalslandissa sijaitsevat neljä lasimökkiä kuuluvat matkailukeskukseen, jossa voi kokea luontoelämyksiä laidasta laitaan. Rannalle harvaan ripotelluissa mökeissä on kuitenkin oma rauha, ja aamu-uinnille voi pulahtaa suoraan läheiseltä laiturilta.

Järveä peilaten

VIRO. Veljekset Andreas ja Jaak Tiikei huomasivat muutama vuosi sitten, että Virossa ei ole tarjolla laadukasta designmökkimajoitusta pariskunnille. He päättivät luoda sitä itse ja kehittivät Ööd-talot ja -hotellit. Ne ovat 18 neliön kokoisia mökkejä, jotka on siroteltu ympäri maata huikean kauniille paikoille. Järviä, lampia ja metsiä riittää Virossa. Peltokin on rauhoittavaa katseltavaa.

Ympärillä oleva luonto peilautuu mökin peiliseinästä ja luo illuusion ikuisuuksiin jatkuvasta maisemasta. Peilin läpi näkee sisältä ulos, muttei ulkoa sisään. Joidenkin mökkien pihapiirissä on jopa lasiseinäinen sauna.

Syrjäseudun avaruuslaiva

SKOTLANTI. Avaruusalusta muistuttava AirShip 002 hurmannee nörtimmänkin reissaajan. Roderick James Architects -yrityksen suunnittelema alumiininen asumus sijaitsee neljän hehtaarin tontilla Drimninissa Skotlannin länsirannikolla, Ylämaan syrjäseudulla.

Mökissä on iso vuode, josta on täydelliset näkymät Mullin saarelle ja simppeli keittiö. Puulämmitteinen uuni pitää ”aluksen” lämpimänä.

Erikoinen yösija on hauska kokemus, mutta majapaikkaa ympäröivä luonto jää yöpyjän mieleen ehkä vielä pidemmäksi aikaa.

Juttu on ilmestynyt alun perin Matka-lehdessä.