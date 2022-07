Keskelle kaupunkia nousseista saunaravintoloista tuli hitti – 6 upeaa saunamaailmaa ympäri Suomen, tuorein tulokas avattiin tänä kesänä

Erilaisia saunaelämyksiä tarjoavia saunaravintoloita on noussut viime vuosina ympäri Suomen. Kaupunkien saunamaailmat yhdistävät löylyttelyn rentoon vapaa-ajanviettoon.

Yksi parhaimmista tavoista tutustua kesä-Suomeen ja sen erilaisiin kaupunkikulttuureihin on istuutua yleisen saunan lauteille ja jutella maailmanmenosta vierustoverin kanssa.

Mahdollisuuksia löytyy nykyään onneksi useammasta kaupungista. Matkailijan kannalta mukavaa on, että saunomiseen voi yhdistää ruokailun ja terassielämän.

Kokosimme yhteen tärpit eri kaupunkien saunamaailmoista, joissa löylyjen yhteydessä voi nauttia vaikkapa lasillisen kuohuvaa ja paikallisia herkkuja.

Tunnetko jo nämä saunaravintolat?

1. Sataman Viilun saunamaailma, Jyväskylä

Saunaravintoloiden tuorein tulokas on Jyväskylän satamassa sijaitseva Sataman Viilu. Paikka avattiin tämän vuoden kesäkuussa.

Sataman Viilussa on kolme erilaista saunaa. Suurin niistä on keskieurooppalaista kylpylätunnelmaa tarjoava Loiste-sauna, josta on panoraamaikkuna järvelle.

Loiste-saunassa on panoraamaikkuna järvelle.

Tumma sauna on näyttävä perinteinen sauna.

Sisu-nimeä kantava löylyhuone on puolestaan perinteinen, savusaunamainen ja tumma. Saunan valaistus korostaa rentouttavaa ja rauhoittavaa tunnelmaa. Löylyt tulevat napin painalluksella löylyautomaatin avulla.

Valo-saunasta aukeavat upeat näkymät.

Valo-saunan suuresta ikkunasta saunojat pääsevät ihastelemaan Kuokkalan sillan yli nousevaa aamuaurinkoa. Saunan sisustus on modernin minimalistinen. Sauna on verhoiltu tervalepällä.

2. Saunaravintola Kuuma, Tampere

Vuodesta 2018 lähtien Suomen saunapääkaupunkina tunnettu Tampere ei jätä kiukaan lämmön ystäviä pulaan, sillä kaupungissa ja sen lähikunnissa on yli 20 yleistä saunaa.

Yksi niistä on keskustan tuntumassa, Tampereen Laukontorilla sijaitseva Saunaravintola Kuuma. Muutaman vuoden toimineessa saunamaailmassa voi nauttia löylyistä, pohjoismaisesta gastronomiasta ja kattoterassin näkymistä.

Saunaravintola Kuuma avattiin Tampereelle vuonna 2018.

Saunaravintola Kuuman terassilta voi pulahtaa uimaan.

Saunaravintolalla on kaksi saunaa ja Pyhäjärveen rajattu pulahdusallas. Innokkaimmat voivat nauttia löylyistä torstaisin myös aamuvarhaisella. Ensimmäiset löylyt heitetään puoli seitsemältä aamulla.

Saunat ovat sekasaunoja. Saunoista toinen on moderni versio savusaunasta, ja toinen on perinteinen puulämmitteinen sauna.

Kuuman kaksikerroksinen kokonaisuus pitää sisällään noin 500 neliötä kerrosalaa ja runsaat 500 asiakaspaikkaa. Kahteen tasoon sijoittuvia terassialueita on yli 700 neliötä, yritys kertoo tiedotteessa.

Saunaravintola Kuuma sijaitsee keskustan tuntumassa, Laukontorilla.

3. Kuopion Saana

Alle kolmen kilometrin päässä Kuopion torista sijaitsee saunamaailma, johon sisältyy ravintola, kaksi saunaa, spa ja terassi.

Kuopion Saanan savusauna lämpiää pelleteillä.

Kylpyläosastolla sijaitsee yleissauna, sisäporeallas, elämyssuihku ja kaksi putoussuihkua. Ulkona on savusauna ja kaksi lämminvesiallasta.

Paikan erikoisuus on matkailuvalttina tunnettu infinity pool eli ääretön allas, josta on näkymä Kallavedelle.

Kuopion Saanan savusauna on palkittu.

Saana avasi ovensa vuonna 2019. Samana vuonna Kansainvälinen Savusaunaklubi ry valitsi Saanan savusaunan maamme parhaaksi yrityssaunojen savusaunaksi.

Infinity pool on paikan erikoisuus.

Kuopio-Tahko Markkinointi kertoo tiedotteessa, että savusauna lämpiää pelleteillä ja sinne mahtuu kerralla 15 saunojaa. Pellettien syöttöä tulipesään ohjaa tietokone, jolloin kiukaan lämpötila saadaan pidettyä optimaalisena läpi päivän.

Kuopion Saanan saunoihin ovat tervetulleita kaiken ikäiset iltakuuteen asti. Tämän jälkeen kylpylätilojen ikäraja on 18 vuotta.

4. Saunaravintola Kiulu, Ähtäri

Ähtärin eläinpuiston vieressä, Hankaveden rannalla Ähtärissä sijaitsee Saunaravintola Kiulu. Puitteidensa puolesta Kiulun voisi kuvitella sijaitsevan isommassakin kaupungissa.

Saunaravintola Kiulu sijaitsee Ähtärissä.

Saunaravintola Kiulussa on kaksi saunaa ja iso terassi.

Vuonna 2020 avatussa saunaravintolassa on kaksi saunaa ja terassi, jossa voi nauttia a la carte -annoksia sekä ihailla suomalaista järvimaisemaa.

Paikalliseen tapaan Saunaravintola Kiulussa voi nauttia myös erilaisista turvehoidoista.

5. Löyly, Helsinki

Helsinki tunnetaan maailmalla erityisesti Jasper Pääkkösen luotsaamasta Löylystä, jossa saunoja on kolme kappaletta.

Lue lisää: Kalervo arvioi Helsingin kohutun Löyly-saunan: ”Joku on keksinyt pistorasian uudelleen”

Löyly-saunakompleksi valmistui Helsingin Hernesaarenrantaan vuonna 2016.

Ravintolakompleksi on listattu muun muassa yhdysvaltalaisen Time-aikakauslehden maailman parhaiden paikkojen listalle vuonna 2018.

Lue lisää: Löyly valittiin Time-lehden maailman parhaiden paikkojen listalle – Jasper Pääkkönen on todella otettu kunniasta: ”Suurin tunnustus, jonka voin ajatella”

Pääkkösen ja Antero Vartian rakennuttama Löyly-saunakompleksi valmistui Helsingin Hernesaarenrantaan vuonna 2016. Puisessa rakennuksessa on kolme erillistä saunatilaa, ravintola ja suuri terassi.

6. Allas Sea Pool, Helsinki

Kaupunkilaisten olohuoneeksi on kohonnut myös Kauppatorin lähettyvillä sijaitseva Allas Sea Pool, jossa on terassien ja altaiden lisäksi kolme saunaa: naisille ja miehille omansa, ja yksi tilaussauna, joka toimii myös sekasaunana, kun kukaan ei ole varannut sitä käyttöönsä.

Saunoja on kolme.

Allas Sea Poolilla on kolme allasta.

Altaita on kolme. Paikan erikoisuus on merivesiallas, jossa lämpötila vaihtelee meriveden lämpötilan mukaan. Talvella allas toimittaa avannon virkaa.

Allas Sea Pool on saunottanut paikallisia ja turisteja vuodesta 2016.