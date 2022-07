Älä unohda Viron toiseksi suurinta kaupunkia! ”Tarton Telliskivi” ja muut kohteet, joissa haluat käydä

Tartto on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2024, mutta hurmaavaan kaupunkiin voi tehdä kesäretken jo nyt.

Suomen ja Tarton kulttuuriyhteys alkoi jo 1600-luvulla, kun kumpikin kuuluimme Ruotsiin.

Tartto sai yliopistonsa 1632 Kustaa II Aadolfin aikana.

Kuninkaallinen Turun akatemia, sittemmin Helsingin yliopisto, perustettiin pian sen jälkeen, 1640, kun hänen tyttärensä kuningatar Kristiina hallitsi valtakuntaa.

Tiet erkanivat 1700-luvulla, kun suuressa Pohjan sodassa Venäjä valloitti Baltian mutta Suomi selvisi isollavihalla ja vuosien miehityksellä ja jäi vielä osaksi Ruotsia.

Tarton kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy jo Raatihuoneenaukiolla.

Vanhaa ystävyyttä kannattaa kuitenkin lähteä virkistämään eikä tyytyä Viron-matkoilla vain Tallinnaan ja Pärnuun ja sen jumalaiseen rantaan.

Yhteyttä on juuri vahvistettu suoralla lentoreitillä Helsingistä, mutta helposti pääsee Tallinnan kauttakin. Automatka kestää rapiat kaksi tuntia ja bussivuoroja menee yli 20 päivässä. Lippu maksaa noin kympin.

Aparaaditehas on Tarton vastaus Tallinnan Telliskivelle, vanhalle tehdaskompleksille josta on viime vuosina kasvanut suomalaisturistien suosikkikohde. Tarton ydinkeskustasta on Riia- ja Kastani-katujen kulmaukseen vartin kävely, ja ympärillä on viehättäviä vanhoja puutaloja, joista on tullut haluttuja asuinpaikkoja, kuin Kalamaja pääkaupungissa.

Aparaaditehas on saanut kylkeensä muraalin.

Fahrenheit 451 raamatutuba on piskuinen kirjakauppa Aparaaditehaalla.

Tarina kertoo, että tehtaassa valmistettiin neuvostoaikana jopa osia sukellusveneisiin mutta silmänlumeeksi sateenvarjoja ja vetoketjuja. 1970-luvulla siellä työskenteli lähes 1 500 ihmistä.

Vuonna 2006 vanhan tehtaan osti kiinteistösijoittaja, ja vuodesta 2014 sitä on kehitetty kulttuurikeskukseksi. Vuokralaisia on tällä hetkellä 130, sanoo projektinjohtaja Karmen Otu.

Lopputulos on hipsterin taivas.

Aparaaditehaan käytävän maalaukseen on ikuistettu rakennuksessa asustava kissa Johannes Gutenberg.

Rakennuksessa on useita ravintoloita ja kahviloita palvelemaan niin lounastajia kuin iltavirkkuja.

On kahvilaa, ravintoloita, jäätelöä, kirpputoria, gallerioita, designia, hurmaava kirjadivari, sisäpiha hengailuun, jopa alueen oma kissa Johannes Gutenberg, joka toisinaan kunnioittaa vierailijoita läsnäolollaan. Galleria tARTupood on iltaisin cocktailbaari.

Isossa rakennuksessa työskentelee kymmeniä luovien alojen yrittäjiä, joista moni haluaa toimia kestävästi ja vastuullisesti.

Esimerkkinä tästä Otu esittelee suunnittelija Kairi Lentsiuksen, joka Lentsius-brändin alla tekee Aparaaditehaalla vaatteita ja muita tekstiliejä sekä koruja.

Kairi Lentsius lanseerasi brändinsä Lentsiuksen vuonna 2013. Hän tekee vaatteita ja muita tekstiilejä sekä koruja kierrätysmateriaalista.

Lentsiuksen Herba-takki on tehty vanhasta armeijan teltasta.

– Jokaisen tuotteen periaatteena on kestävä kehitys ja ”less-is-more” Lentsius kertoo.

Hän käyttää vaatteidensa materiaalina muun muassa armeijan vanhoja telttoja. Koruja valmistetaan kierrätysteräksestä.

Rakennuksen pohjakerroksessa toimii muun muassa pieni painotalo, joka käyttää ympäristöystävällisiä kemikaaleja. Tiloihin avattiin keväällä verstas, jonne voi mennä korjaamaan tavaroitaan polkupyöristä vaatteisiin ja sähkölaitteisiin talon työkaluilla ja tarvittaessa osaajan opastuksella.

Aparaaditehaan ensimmäinen vuokralainen oli paino- ja paperitaidekeskus Typa, joka sittemmin on muuttanut ytimestä rakennuksen toiselle puolelle vanhaan saapastehtaaseen.

Typa esittelee paperin ja painamisen historiaa kokemuksellisesti. Sinne on koottu monipuolinen kokoelma vanhoja painokoneita, joista monella painetaan yhä.

Kolm tilli -ravintola Aparaaditehaalla on auki aamusta 22:een tai 23:een, jopa 1:een päivästä riippuen.

Vanhassa tehdasrakennuksessa on useita gallerioita.

Kävijä pääsee tekemään oman paperinlehden, hipelöimään ladontakirjaimia ja painamaan oman kortin.

Lapsillekin sopivaa puuhaa, jos tiedekeskus Ahhaan, Lounakeskuksen sisäseikkailupuiston, neljässä metrissä huitelevan ulkoseikkailupuiston ja Aura-vesipuiston lisäksi kaipaa historiallista sivistystä.

EU jalkauttaa ekotavoitteitaan

Kulttuuripääkaupunki Tartossa järjestetään vuonna 2024 satoja ellei tuhansia tapahtumia, joihin odotetaan miljoonaa kävijää, kertovat järjestäjät. Hankkeessa on mukana myös 19 pienempää Etelä-Viron kuntaa.

Tavoite on vieläkin kunnianhimoisempi.

– Haluamme aloittaa vallankumouksen ja muuttaa maailmaa ympäristöystävällisen kulttuurituottamisen kautta, ennen ja jälkeen vuoden 2024, määritteli taiteellinen johtaja Kati Ilves Tartossa Kulttuurifoorumi-tapahtumassa huhtikuun lopussa.

Pierre Raatihuoneentorin reunassa on klassikko.

Raatihuoneen edessä on Suutelevat ylioppilaat -patsas, joka on kaupungin symboleja.Rakennuksessa on myös turisti-info.

Paino- ja paperitaidekeskus Typa on sekä käsityöläinen painotalo että elämyksellinen museo, jossa kävijä pääsee tekemään paperia ja painamaan itse.

Painotuksesta kertoo sekin, että Tartu2024-hankkeen kolmesta linjajohtajasta yksi on kestävän kehityksen eli Tartto ja Maa -ohjelman johtaja, Triin Pikk.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin joka päivä nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Jokainen askeleemme vaikuttaa ympäristöömme ja planeettaamme, Pikk sanoi.

EU on nimennyt Tarton sadan eurooppalaisen kaupungin joukkoon, jotka pyrkivät ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Kulttuuripääkaupunkihanke on määritellyt tapahtumille ympäristövaatimukset, joita sovelletaan myös kaupungin muissa tapahtumissa. Esimerkiksi koristeluiden tulee olla uudelleenkäytettäviä, hävikkiruoka on hyödynnettävä ja jätteiden kierrätys hoitaa.

Toomemägin tähtitorni on tunnelmallinen. Siellä on yksi Struven geodeettisen ketjun mittauspisteistä.

Tartupood toimii sekä galleriana että drinkkibaarina.

Toomemägillä vanhassa tuomiokirkossa on yliopistomuseo, jossa on Foucault’n heiluri.

Tampere Majassa on 7 huonetta, joissa yhteensä 24 makuusijaa.

Kulttuuripääkaupungit ovat yksi tapa, jolla EU jalkauttaa tavoitteitaan jäsenmaihin.

Kestävä kehitys ja vihreys ovat EU:n agendalla korkealla mm. Green dealin eli vihreän kehityksen ohjelman kautta.

Kulttuuripääkaupungit valitsevan EU:n asiantuntijapaneelin jäsen Else Christensen-Redzepovic sanoo, että EU:ssa valmistellaan uutta kulttuurisektorin strategista ohjelmaa.

– Kestävä kehitys tulee olemaan siinä isossa osassa, hän sanoi.

Kun EU:ssa pohditaan, mille hankkeille annetaan rahoitusta erilaisien ohjelmien kautta, vihreys ja paikallistasoille vaikuttaminen ovat yksi tärkeä valintaperuste. EU:n politiikkaa toteutetaan ohjelmien kautta.

Näyttää selvältä, että Tartto kukisti kulttuuripääkaupunkikilpailijansa ainakin osittain siksi, että hankkeen vetäjät olivat laatineet hakemukseen näin kunnianhimoisen ympäristösuunnitelman.

– Kaikissa ohjelmissa on porkkana. Ne vievät oikeaan suuntaan, jos haluat hankkeellesi rahaa, Else Christensen-Redzepovic summasi.