Veteen vilvoittelemaan! Vasta avattu vesipuisto Keski-Suomessa ja 8 muuta vaihtoehtoa vesipedoille

Uuvuttaako helle? Näissä Suomen vesipuistoissa viilennys on taattu.

Helle hellii Suomea, mutta monille yli kolmenkymmenen asteen lämpötilat ovat liikaa. Helpotusta voi hakea Suomen monista vesipuistoista. Kokosimme yhteen uudet ja vanhat suosikit.

1. Jukupark, Turku ja Kalajoki

Turussa ja Kalajoella sijaitsevat Jukuparkit kuuluvat Suomen tuoreimpiin vesipuistotulokkaisiin.

Vuonna 2010 avatussa Jukupark Turussa sijaitsee Suomen suurin vesileikkimaailma, Merirosvosaari. Siellä altaita on kolme ja vesiliukumäkiä peräti 16. Alueella on myös erilaisia kiipeilytelineitä, pomppualueita ja beach volley -kenttä, muun muassa.

Merirosvosaari on Suomen suurin vesileikkimaailma.

Jukupark löytyy sekä Turusta että Kalajoelta.

Kalajoen Jukuparkissa vesiliukumäkiä on myös 16 kappaletta. Hurjimpia ovat Crazy Cruise ja Free Fall -vesiliukumäet, joissa lasketaan perinteisesti ilman rengasta. Matkan aikana vauhti kohoaa korkeaksi.

2. Peurungan Rantamaailma, Laukaa

Suomen uusin vesipuisto sijaitsee Peurungassa, Laukaalla. Sinne avattiin kesäkuun puolessa välissä 900 neliön kokoinen vesipuisto.

Puiston vetonaula on neljä metriä korkea kiipeilyteline Jäävuori, josta voi hypätä järveen. Vesipuistossa voi myös uida, kiipeillä, tasapainoilla ja ylittää erilaisia esteitä.

Peurungan Rantamaailmassa ja vesimaailmassa voi uida, kiipeillä, tasapainoilla ja ylittää erilaisia esteitä.

Puistoon ovat tervetulleita uimataitoiset henkilöt, ja alueella pidetään kelluntaliivejä. Alle kymmenenvuotiaat pääsevät puistoon aikuisen seurassa.

Rantamaailman yhteydessä on terassi ja saunamaailma, jossa on kaksi vuokrattavaa tynnyrisaunaa ja poreallasta.

3. Visulahti, Mikkeli

Mikkelin lahja maailmalle on Visulahti, jonka mainostunnari on jäänyt ikimuistoisesti suomalaisten mieleen. Vuonna 1995 avattu vesipuisto on yhä yksi suomalaisten suosikeista. Aktiviteettialue on nimeltään Dinosauria, ja sen hurjin liukumäki on 13 metrin korkuinen jättiliukumäki.

Visulahti sijaitsee Mikkelissä. Vesipuiston aktiviteettialue on nimeltään Dinosauria.

Vesiliukumäkien lisäksi alueella on muun muassa erilaisia huvipuistolaitteita, moottoriratoja ja pomppulinnoja. Puiston suosikkilaite on puolelta toiselle heiluva Viikinkilaiva, jota osa pitää Suomen parhaimpana.

4. Tropiclandia, Vaasa

Vaasan Tropiclandia on Pohjanmaan vanha tuttu. Kylpylän yhteydessä sijaitsee vesipuisto, jossa on vesiliukumäkiä, lastenaltaita, poreallas ja auringonottoalueita.

Tropiclandia sijaitsee Vaasassa.

Yksi puiston erikoisuuksista on Space Boat -liuku, jossa lasketaan ja pyöritään kumiveneellä suppilossa.

5. Serena, Espoo

Vuonna 1989 avattu Espoon Serena on niin ikään vesipuistoklassikko, ja Pohjoismaiden suurin ympärivuotinen vesihuvipuisto.

Half Pipe on Serenan erikoisuus.

Serenan erikoisuuksia ovat lähes pystysuoran liu’un mahdollistava vapaapudotus-liukumäki sekä harvinainen Half Pipe -liukumäki, jossa lasketaan renkaalla yli kymmenen metriä korkeaan kouruun.

Perheen pienimmät viihtyvät liukumäissä Lastenmaassa.

6. Vesiurheilukeskus Laguuni ja Keilis-vesipuisto, Espoo

Espoossa sijaitsevan vesiurheilukeskus Laguunin yhteydessä sijaitsee kelluva Keilis-vesipuisto. Yli 6-vuotiaille tarkoitetun vesipuiston voi varata myös yksityiskäyttöön.

Espoossa sijaitsee Suomen ensimmäinen kelluva vesipuisto.

Radalta löytyvät muun muassa liaani, jättiliukumäki ja Jäävuori-niminen kiipeilyteline.

7. Lappis-vesipuistot, Helsinki, Oulu, Ruka, Rovaniemi ja Joensuu

Kelluvia vesipuistoja on myös pääkaupungissa sekä Oulussa, Rukalla, Rovaniemellä ja Joensuussa. Lappis-ketjun vesipuistoissa liikutaan seikkailuratatyylisesti. Kävijät saavat päälleen kelluntaliivit. Ikäraja puistoihin on kymmenen vuotta. Alle kymmenenvuotiaat ja uimataidottomat pääsevät puistoon aikuisten kanssa.

8. Kesämaa Resort, Savonlinna

Savonlinnan vesipuisto on nimeltään Kesämaa.

Savonlinna on yksi Suomen tunnetuimmista kesäkaupungeista, mutta kaikki eivät tiedä, että siellä on myös vesipuisto. Punkaharju Resortin yhteydessä sijaitsevassa Kesämaassa on liukumäkiä, altaita ja erilaisia puuhapaikkoja. Puuhailupuiston puolelta löytyy lisäksi törmäilyveneitä, polkuautopuisto sekä kiipeilyä ja melontaa.

9. Vesipuisto Tykkimäki Aquapark, Kouvola

Aquapark sijaitsee Kouvolassa, Tykkimäen huvipuiston yhteydessä.

Vesipuisto Tykkimäki Aquapark sijaitsee Salpausselän harjun päällä Kouvolassa, Tykkimäen huvipuiston vieressä. Vesipuistossa on 25-metrinen uima-allas, useita vesiliukumäkiä ja -laitteita sekä kaksi saunaa. Aquaparkin kruununjalokiveksi kutsutaan yli satametristä rengasmäkeä Typhoon Tunnelia, jota voi laskea yksin tai kaverin kanssa.