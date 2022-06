Oletko nähnyt mitään näin kaunista? Tanskalle kuuluvilla saarilla odottavat jylhät maisemat ja rikkumaton luonnonrauha

Merilintuja ja lampaita, vuoria ja puuttomia viheriöitä – Tanskalle kuuluvien Färsaarten rauhallisia näkymiä voi ihailla autoillen ja patikoiden, veneen tai jopa helikopterin kyydistä.

Tanskalle kuuluva, lähes kahdestakymmenestä saaresta muodostuva Färsaarten saariryhmä on vuoristoinen, miltei puuton ja harvaan asuttu. Sen jylhiä maisemia voi ihailla monella tavalla.

1. Maisematie vie vuorten syliin

Färsaarilla autoillessa tuntuu, että jokainen tie on maisematie, niin hienolta kaikkialla näyttää.

Erityisen kauniit osuudet on merkitty tieopasteisiin ja karttoihin leinikkisymbolilla. Sellainen tie johtaa myös suurimmalla saarella, Streymoyn luoteisrannikon tuntumassa olevaan pikkuruiseen, vuorten halaamaan Saksuniin.

Saksunin kylän vanhat mökit toimivat museona, mutta valkoinen kirkko on yhä käytössä.

Kylää ympäröiviltä nurmi- ja kalliorinteiltä laskettelevat alas purot ja pienet vesiputoukset. Hevoset laiduntavat niityllä, jonka edustalla avautuu suojaisa, matala vuorovesilaguuni. Olemme poikenneet saarilla jo moneen kylään, mutta juuri tämä miljöö on yksi hienoimmista.

Kylän keskellä on ulkoilmamuseona toimiva vanha maatila; tummanpuhuvien turvekattoisten mökkien rykelmä, joista vanhimmat ovat kolmensadan vuoden takaa. Ruoho viheriöi myös valkoisen pikkukirkon katolla.

2. Patikoiden järven rantaa

Heinikkoisen polun pielessä määkivät pörröturkkiset lampaat, joita saarilla riittää. Laineet loiskahtelevat Färsaarten isoimman järven, Sørvágsvatnin, pienille hiekka- ja kivikkorannoille. Saaristo on tunnettu hienoista patikkareiteistään, ja tämä parin tunnin lenkki järven ympäristössä on yksi leppoisimmista.

Maisemat vain kohenevat, kun polku alkaa kivuta rinteeseen ja ylös kukkulan päälle. Kääntöpaikalta näkee yhdellä silmäyksellä sekä meren että jyrkänteiden päällä lepäävän järven. Jos katsoo järveä tietystä kulmasta, vaikuttaa miltei siltä kuin se leijuisi ilmassa.

Färsaarten suurimman järven, Sørvágsvatnin, ympäristössä kulkee kaunis patikkareitti.

Paikassa puhuttelee myös historia. Selän takana tippuu mereen Trælanípan-jyrkänne, Orjakallio, josta viikinkien sanotaan tuupanneen orjansa alas.

3. Veneellä lintukallioille ja luolille

Ilma on täynnä Atlantin suolaisia pärskeitä ja merilintujen kimeitä kirkaisuja. Vestmannan satamasta lähtenyt retkiveneemme tuntuu kovin pieneltä mahtipontisten maisemien äärellä. Vieressä kohoavat pystysuorat jyrkänteet lähes kuudensadan metrin korkuisina. Huiput ovat synkkien pilvien kätköissä. Näyttää maagisen hienolta.

Näillä Vestmannan kallioilla pesivät kesäaikaan tuhannet lunnit ja riskilät, pikkukajavat ja myrskylinnut. Niiden tarkkailuun tarvittaisiin kuitenkin kunnolliset kiikarit.

Paljaalla silmälläkin erottuvat kallioseinämiin syntyneet tunnelit ja onkalot, joihin meri tunkeutuu sisälle. Veneemme pujahtaa muutamaan ahtaaseen luolaan. Niiden katoista tihkuvat pisarat niskaan.

4. Helikopterilla lunnien saarelle

Helikopteri nousee ilmaan Vágarin lentokentältä niin pehmeästi, että sitä tuskin huomaa. Saman tien ollaan meren yllä. Lennämme matalalla rannikkoa seuraillen. Alhaalla vaahtopäät pärskähtelevät basalttikallioihin.

Kymmenen minuuttia myöhemmin tömähdämme Mýkinesin pieneen kylään, autottomalle saarelle, jonne ei pääse kuin ilman halki tai matkustajaveneellä.

Monia saaria yhdistävät sillat tai merenalaiset tunnelit. Mykinesille pääsee vain veneellä tai helikopterilla.

Eristäytyneellä saarella asuu vain kymmenkunta ihmistä, mutta paljon lampaita ja kesäkuukausina valtavasti merilintuja. Kirjavanokkaiset lunnit taapertavat nurmen peittämillä jyrkänteillä. Täällä niitä on helppo ihailla ilman kiikareita.

Mýkinesille tullaan lintujen bongailun ohella patikoimaan. Suosituin polku johtaa saaren päässä olevalle majakalle, jonne on kylästä parin tunnin yhdensuuntainen taival. Vaikka samantapaisia tuulen tuivertamia majakoita ja jylhiä, puuttomia jyrkännemaisemia on Färsaarilla monella saarella, saattaa olla, että juuri tämä paikka on kaikista vaikuttavin.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.