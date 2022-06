Hauskemmat muistot ja 3 muuta syytä, miksi paras lomamatka ei ole täydellistä nähnytkään

Viimeistään tänä kesänä kannattaisi unohtaa ajatus täydellisestä lomamatkasta. Epätäydellinen versio on paljon parempi.

Täydellinen lomamatka, millainen se olisi? Ehkä sellainen, jossa matkakohde paljastuisi perillä tismalleen toiveiden mukaiseksi ja hotelli jopa odotukset ylittäväksi. Kaikki sujuisi ajallaan, sujuvasti ja ongelmitta. Sää olisi loistava ja jokainen ateria menestys.

Täydellisellä lomamatkalla olisi aikaa juuri sopivasti. Kaikki tärkeä tulisi tehtyä, nähtyä ja koettua, mutta ei mitään turhaa tai epämieluisaa. Ehtisi myös vain olla ja rentoutua. Koko lomaseurueessa vallitsisi joka hetki rikkumaton harmonia ja yhteisymmärrys, lomatunnelma olisi katossa ja olo onnellinen 24/7.

Tuollaista matkaa ei kaiketi ole olemassakaan. Kauan odotettua ja suunniteltua lomareissua hekumoidessa se silti helposti unohtuu.

Odotukset ja toiveet paisuvat huomaamatta ylisuuriksi tai aivan kohtuuttomiksi, ja samoin paineet. Lomastressiä pukkaa. Kaikki rentous unohtuu.

Kenties kannattaisikin toivoa mieluummin lomamatkaa, jossa kaikki menisi vain jotakuinkin sinne päin, sillä…

1. Ainoastaan epätäydelliset matkat ovat totta

Täydellisiä matkoja on todellakin vain haaveissa, sosiaaliseen mediaan tuupatuissa valokuvissa ja lehtien matkajutuissa. Kaikilla muilla reissuilla tulee vastaan monenlaista, joka rikkoo idyllin.

On ajoittaista kehnoa säätä, fiilistä ja ravintola-annosta. On kinaa ja väsymystä, vatsapöpöä ja auringonpolttamaa ihoa. On töykeää palvelua, kaameita jonoja ja ruuhkia, eksymisiä, myöhästymisiä ja odottelua.

Mistään maailmassa ei löydy sellaista paratiisirantaa, johon mikään katala ei ulottuisi.

2. Tulee enemmän muistoja

Kaikki, mikä rikkoo harmonian ja odotukset, painuu paremmin mieleen kuin sellainen, joka sopii odotuksiin saumatta. Voi siis hyvin toivoa yllätyksiä ja kommelluksia, pieniä vastoinkäymisiä ja pettymyksiä – muistaapahan jälkeenpäin matkasta paljon enemmän. Hyvään reissuun kuuluu ainakin pieni annos kahnausta ja seikkailua sekä tunne: huh, selvittiinpäs!

Lomamatka voi olla todella hieno ja onnistunut, vaikka joka hetki ei tekisikään mieli kippistellä.

3. Saa hauskempia muistoja

Voi olla, että reissurutiinit ovat viime aikoina päässeet ruostumaan. Mokailtua ehkä tulee. Mitä enemmän jokin asia matkalla nolottaa ja mitä kiusallisemmalta oma moka tuntuu, sitä varmemmin se naurattaa joskus myöhemmin – ellei itseä, niin ainakin muita. Kannattaa siis sählätä ja säätää huoleti.

4. Tuo rentoutta

Epätäydelliset reissut opettavat luovimaan ja laskemaan rimaa sekä ennen kaikkea nauttimaan niistä ohikiitävistä hetkistä, jolloin asiat sujuvat juuri niin kuin pitääkin.

Lomareissullakaan ei tarvitse olla koko ajan mahtavaa. Eikä matkan tarvitse näyttää ihanalta ja houkuttelevalta edes muiden silmissä. Siitä ei ole mikään pakko kertoa muille mitään, ei ainoallakaan sosiaaliseen mediaan postatulla kuvalla.

Siitä huolimatta, tai juuri siksi, matka voi olla oikein hieno ja onnistunut.

Joskus myöhemmin, kun pikkujutut ovat jo unohtuneet ja mieleen ovat jääneet vain muistamisen arvoiset asiat, tehty matka tuntuu joka tapauksessa ihan täydelliseltä.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.