Suomalainen turistinähtävyys kiinnitti brittitabloidin huomion.

Brittilehti The Sun huomioi näyttävästi Etelä-Karjalassa Parikkalan kunnassa sijaitsevan turistinähtävyyden sivuillaan.

– Onko tässä maailman karmivin turistinähtävyys, lehti kysyy artikkelinsa otsikossa.

Suurilevikkisen The Sunin kauhistelema nähtävyys on kansantaiteilija Veijo Rönkkösen teoksia sisältävä Parikkalan patsaspuisto. Patsaspuistosta löytyy Rönkkösen tekemiä betoniveistoksia.

Patsaspuisto sijaitsee Rönkkösen lapsuudenkodin pihassa. Rönkkönen menehtyi vuonna 2010.

Monet puiston veistoksista on tehty lukuisiin eri jooga-asentoihin, mikä voi saada patsaiden asennot näyttämään tavallisen tallaajan silmään luonnottomilta. Brittilehteä kuitenkin kauhistuttaa eniten se, että osalla patsaista on oikeita ihmisen hampaita suussaan.

Lisäksi patsaiden aavemaiset silmät saattavat herättää kauhistusta.

Rönkkösen tekemien patsaiden silmiä pidetään pelottavina.

The Sun huomioi kuitenkin myös sen, että puisto on suhteellisen suosittu nähtävyys. Vuodessa jopa 25 000 ihmistä käy katsomassa betoniveistoksia. Puisto on ilmainen, mutta vierailijat voivat halutessaan maksaa lahjoitusmaksun.

Brittilehden mukaan patsaspuisto on saanut vaihtelevia arvosteluita TripAdvisor-sivustolla, jossa voi antaa arvioita erilaisille matkakohteille.

– Tarpeeksi aiheuttaakseen sinulle painajaisia. Oikean ihmisen hampaita, kylmiä, lasisia silmiä sekä puolialastomia patsaita jokaisessa mahdollisessa asennossa, yksi vierailija oli kirjoittanut sivustolla.

– Yksittäiset patsaat olivat yksinkertaisesti pelottavia. Kaikkinensa aavemainen paikka positiivisella luovalla hulluudella höystettynä, toinen vierailija tunnelmoi.

– Jotkut voivat pitää sitä vähän outona, mutta se on pysähtymisen arvoinen, kolmas vierailija oli todennut.

The Sunin artikkelista uutisoi myös Yle.

Tiedätkö erikoisia turistinähtävyyksiä Suomessa? Lähetä vinkkisi Ilta-Sanomien toimitukselle sähköpostilla osoitteeseen uutiset@is.fi tai WhatsAppilla numeroon 0406609019. Voit lähettää myös kuvan tai videon.