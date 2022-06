Laura ja Janne muuttivat lasten kanssa toiselle puolelle Suomea ja perustivat unelmiensa hotelli-kahvilan: ”Tässä on kaikki pelissä”

Janne Ollila ja hänen vaimonsa Laura Ullman toteuttivat unelmansa ja avasivat boutique-hotelli-kahvila Ullman’s Villan Taalintehtaalle Kemiönsaareen. Janne kertoo, miten kaikki tapahtui.

”Tämä on ollut kymmenen vuotta suunnitelma, boutique-hotelli ja kakkulinja. Olemme käyneet eri puolilla katsomassa vastaavia paikkoja, ja tämä oli ainoa jossa oli järkeä: rakennus, sen ympäristö, maantieteellinen sijainti ja suunta mihin kylä on menossa.

Emme tunteneet seutua ollenkaan. Meillä oli kolme kahvilaa Tampereella, Cafe La Famille, Wanha Vanilja ja Bistro Pannu & Huone, mutta ne kaikki on myyty pois. Aika Tamperetta tuli täyteen. Siellä kasvoi kolme lasta, ja nyt toukokuussa syntyi neljäs. Kutsumme häntä Leonardoksi.”

Ullman’s Villa sijaitsee Taalintehtaan ytimessä mäellä puiston vieressä, lähellä rannan makasiineja ja Strandhotelletin yläpuolella.

Talo on entinen tehtaanjohtajan asunto ja päätyi Wärtsilälle edustustilaksi. Alun perin rakennus oli pitsihuvilatyyppinen ja siinä oli torni, mutta se on rapattu funkkistyyliseksi.

Taalintehdas on kuin se pieni gallialainen kylä Asterixista. Kun kylään saapuu, vanhan tehtaan seinässä on on vuosiluku 1686, se kertoo paljon. On ollut nousuja ja laskuja, mutta tämä pysyy. Ihmiset ovat sitkeitä.

”Ostimme tämän 1. heinäkuuta, ja sitten alkoi remontti. Talo oli hyvin pidetty, ollut Wärtsilän edustustila. Tämä on rakennettu kai 1860-luvulla tehtaanjohtajan asunnoksi. Huonekalut ja astiat ovat lähinnä meiltä kotoa Orivedeltä. Ne on hankittu pitkän ajan kuluessa. Tuoleja oli talon vintillä ja paljon vanhoja tarjoiluastioita. Olemme keränneet näitä.

Janne Ollila hotellin sviitin kylpyhuoneessa. Tuolissa voi keskustella kylpijän kanssa – perhepiirissä se on havaittu hyväksi tavaksi.

Lauran kanssa olemme pitkään tehneet töitä tämän unelman eteen. Ei tiedetty, missä ja miten se tapahtuu, mutta asiat on keskusteltu ja pääkohdat on tiedetty. Että sinä päivänä, kun se tulee eteen, päätöksen voi tehdä nopeasti, kun se loksahtaa kohdalle. Tämä se oli, vaikka se ei ole sen näköinen kuin Laura ajatteli.

Sisustuksesta ja ruoasta vastaa Laura. Tämä on Lauran näkemys. Monet sanovat, että on kuin olisi tullut satumaailmaan. Täällä rauhoittuu. Ympäristössä ei ole mitään rumaan. Ihmisiin tarttuu täällä vanhan ajan käyttäytyminen, usein huomaa että ihmiset alkavat puhua pöydissä ristiin.

Laura ja Janne ovat pitäneet Tampereella suosittuja kahviloita, ja kakkutarjonta on sen mukainen.

Tämän nimi on Ullman’s Villa. Suomessa on yhdeksän Ullmania ja heistä viisi asuu täällä.

Meillä on kahdeksan huonetta, hinta yöltä 200 euron molemmilla puolin. Haluamme välttää luksusta ja fine diningia. Haluamme että ihmiset tulevat viihtymään ja nauttimaan.

Kahvilahommissa huomaa, että omalle idealle ja unelmalle pitää pysyä uskollisena. Tässä on kaikki pelissä, ei ole yhtään varmistelua.

Tämä on meille mieletön riski ja satsaus. Mutta Suomessa se on mahdollista, meidän tapaiset tyypitkin saa kokeilla. Jos on hyvä bisnesidea ja pankkisuhde ja toiminta herättää luottamusta, saa mahdollisuuden.”

Laura ja Janne olivat keränneet tavaraa vuosia, mutta tämä kaappi hankittiin nimenomaan tänne.

Hotelli-ravintola-kahvila Ullman’s Villa Taalintehtaalla Huvilatie 1. Aukioloajat Instagramissa ja Facebookissa.