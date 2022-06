Upea kokemus Lemmenjoella! Koe legendaarisen kohteen parhaat puolet

Ylä-Lapissa virtaava legendaarinen Lemmenjoki on tunnettu kullankaivuuhistoriastaan. Jokilaakson kansallispuistomaisemia voi ihailla veneen kyydistä tai rantoja seurailevaa retkeilyreittiä patikoiden.

Heinäkuinen aamu on helteinen ja pilvetön, ja Lemmenjoki virtaa ympärillä tummana ja levollisena. Vesi pärskähtelee, kun vuorovene puskee vastavirtaan. Joen molemmin puolin levittyy ylälappilaista metsää kilometri toisensa perään.

Matkaan on lähdetty Njurkulahdelta, jonne on Inarista reilun puolen tunnin ajomatka. Samalla, kun edetään syvemmälle Lemmenjoen erämaahan, Suomen suurimpaan kansallispuistoon, tuntuu että loitotaan yhä kauemmas kaikesta. Se on mukava tunne.

Osa kyydissä olijoista on sonnustautunut retkeilyvarusteisiin, niin mekin. Toiset ovat tulleet vain nauttimaan jokilaakson maisemista veneestä käsin.

80 kilometriä pitkä Lemmenjoki on tunnettu kullasta, jota kansallispuiston tunturiseudulla on kaivettu vuosikymmenet. Joki herättää myös romanttisia mielleyhtymiä, vaikka sen nimi ilmeisesti juontuukin saamenkielisestä Leammijohka-sanasta, joka tarkoittaa lämmintä jokea. Sanotaan, että jokilaaksossa on muuta seutua lämpimämpi paikallisilmasto. Ainakin sen kasvusto on ympäristöä rehevämpää ja vehmaampaa.

Vesiputouksen pauhua

Vene tyhjenee 40 minuutin jokimatkan jälkeen. Osa nousee kyydistä vain hetkeksi jaloittelemaan ja nähdäkseen jyrkiltä kallioilta alas kuohuvan kauniin vesiputouksen – mahtavasti pauhaava Ravadasköngäs on kansallispuiston tärkeimpiä nähtävyyksiä – ja jatkaa sitten matkaansa vuoroveneen päätepisteeseen Kultahaminaan. Sieltä voi palata takaisin joko samaa reittiä veneellä, tai patikoiden. Matkaa Njurkulahdelle on noin 22 kilometriä.

Ravadasköngäs on yksi Lemmenjoen kansallispuiston tunnetuimpia luontokohteita ja nähtävyyksiä.

Me helpotamme kävelyurakkaamme muutamilla kilometreillä, ja aloitamme vaelluksemme jo putouksen kohdalta. On koko päivä aikaa palailla lähtöpisteeseen. Ilma on kuuma ja matka tuntuu pitkältä, mutta kiirettä ei ole.

Harju- ja jokimaisemia

Hyvin merkitty vaellusreitti seurailee joen vartta, välillä sen vierellä ja välillä korkealla hiekkaharjun päällä. Muutamia tiukempia nousuja ja laskuja on selvitettävä, mutta jyrkkiin paikkoihin on tehty kunnon portaat. Joen ylitämme alkumatkasta vaijerin varassa liikkuvalla venelossilla.

Matkan varrella on useampia tulenteko- ja leiriytymispaikkoja. Harmi kyllä ne eivät sijaitse aivan polun vieressä, vaan vaativat pienen koukkauksen – ensin laskeudutaan harjun jyrkkää rinnettä alas taukopaikalle, ja levon jälkeen on edessä sama mäki takaisin ylös. Yhdellä tulentekopaikalla käymme uimassa ja toisessa paistamme makkaraa.

Joenvartta seuraileva patikkareitti on helppokulkuinen. Paikoin on isompia nousuja ja laskuja.

Polulla virkistävät pienet purot, jotka tuovat kirkasta vettä alas rinteiltä. Voi olla, että vesi ei ole koskaan maistunut yhtä hyvältä kuin niistä kahmaistuna.

Vain tuulen huminaa männikössä

Retkeily Lemmenjoen kansallispuistossa on ollut nousussa jo ennen pandemiaa, mutta alueen kokoon nähden kävijöitä on yhä vähän. Jokilaakso on puiston suosituinta patikointiseutua, mutta täälläkin saa ainakin todella nauttia yksinolosta ja hiljaisuudesta.

Lemmenjoen kansallispuistossa on 60 kilometriä merkittyjä retkeilypolkuja.

Koko päivän aikana kohtaamme ainoastaan muutaman muun patikoijan ja leiripaikoilla jokusen teltan, vaikka kulkemamme reitin voi vaeltaa kumpaan suuntaan tahansa.

Äänessä on vain luonto ja ympärillä ikivanhaa metsää, jylhänkomeita männiköitä.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.