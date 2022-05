Tiedätkö mitä tarkoittaa gälli tai dead head? Tällaista on lentoemäntien salainen kieli

Oletko kuullut lennolla termejä, joista et ymmärrä puoliakaan? Lentoemäntä kertoo, minkälaista kieltä ammattilaiset käyttävät.

Lentokoneen käytävällä kuuluu kieltä, josta et välttämättä tiedä mitään.

Lentomatkalla on aivan tavallista kuulla useampaa vierasta kieltä. Englannin tunnistaa jokainen, ruotsin samoin ja espanjankin monet.

Slangi vaihtelee kuitenkin lentoyhtiöittäin. Jos koko miehistö on suomenkielinen, myös termit saattavat olla suomea tai eräänlaista finglishiä, eli suomen ja englannin sekoitusta.

Lentoemäntänä työskennellyt Riina Keinonen-Mäkelä kertoo Ilta-Sanomille, minkälaista kieltä työssä käytetään.

Armaus ja cross-check

Henkilökunta huolehtii lentokoneen hätäuloskäynnin yhteydessä olevasta liukumäestä. Nousun aikana henkilökunta armaa eli varmistaa, että liukumäki on toimintavalmiudessa mahdollisen hätätilanteen varalta. Perillä kohteessa henkilökunta ottaa liukumäen pois käytöstä. Tätä kutsutaan ”finglishillä” disarmaukseksi.

Henkilökunnan jäsenet ovat vastuussa omasta ovesta, mutta kollegan tehtäväksi jää tarkistaa, että työ on hoidettu. Tätä kutsutaan matkustajillekin tutulla termillä cross-check. Henkilökunta siis tarkistaa toistensa työasemat ja varmistaa, että ovet on lukittu.

Jump seat

Jump seat, eli hyppyistuin on lentokoneessa sijaitseva pienempikokoinen istuin, jota henkilökunta käyttää nousun, laskun ja turbulenssin aikana. Istuimen nimi viittaa istuimen toimintamekanismiin. Tuoli taittuu automaattisesti ylöspäin, kun sitä ei käytä.

Jos koneessa on suomenkielinen miehistö, henkilökunta saattaa puhua myös tuttavallisesti jumpparista.

Galley

Lentohenkilökunnalla on omat vastuualueensa. Yksi tehtävistä on huolehtia, että ruoka lähtee keittiöstä ajallaan matkustajille. Keittiöllä on tietenkin oma lempinimensä, galley. Suomen kielessä käytetään myös lempinimeä gälli.

Drinkkari, sales, trolli ja Atlas-boksi

Trollilla on useita käyttötarkoituksia. Se voi tarkoittaa kärryä, jossa säilytetään pelkästään tavaroita, tai vaikkapa ruokakärryä.

Drinkkari, sales ja trolli ovat kaikki kärryjä, mutta kaikilla on omat käyttötarkoituksensa.

Drinkkari on kärry, jolla henkilökunta kuljettaa juotavia. Sales tarkoittaa puolestaan kärryä, jossa on tax free -tuotteita.

Atlas-boksi on puolestaan metallinen säilytyslaatikko, jota säilytetään keittiössä.

Chime, blinga

Chime tarkoittaa merkkiääntä, jolla voi olla lennolla eri tarkoituksia. Kyse saattaa olla vaikkapa matkustajan tai lentäjän kutsusta. Suomen kielessä puhutaan myös blingasta. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa matkustaja painaa kutsunappia ja pyytää henkilökuntaa paikalle.

Legi, sektori

Kysyitkö lentoemännältä, kuinka monta lentoa hänellä on yhden päivän aikana? Ammattilainen saattaa vastata, että legejä tai sektoreita on useampia. Legi tai sektori tarkoittaa siis lentoa.

Dead head

Dramaattisesti nimetty dead head on lempinimi lentohenkilökuntaan kuuluvasta jäsenestä, joka on siirtolennolla. Työntekijä saattaa olla pukeutunut työpaikan univormuun, mutta varsinaisia työtehtäviä siirtolennolla ei ole.

Layover

Monesti käytössä oleva termi layover tarkoittaa työvuoroa, jonka aikana henkilökunta yöpyy määränpäässä.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 12/2019.