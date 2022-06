Pärnuun pääsee Helsingistä nyt 40 minuutissa – parhaat vinkit kesälomalle

Älä unohda näitä

Pärnun vanhimman rakennuksen, Punaisen tornin, yläkerrassa on nyt moderni panoraamateatteri.

1. Hiljainen kylpylä

Kylpylässä rentoutuminen on kuulunut Pärnun vetonauloihin jo vuodesta 1838, jolloin kaupunkiin avattiin ensimmäinen kylpylaitos. Historiallisessa mutakylpylän rakennuksessa toimiva Hedon Spa & Hotel on kehitellyt asiakkailleen kattavan kylpyläelämyksen, Hiljaisen kylpylän, jonka läpikäymiseen kannattaa varata suosiolla 2–3 tuntia.

Kylpylärituaalissa rentoudutaan erilaisissa saunoissa ja altaissa numeroidun ”reitin” mukaisesti, mutta halutessaan sen voi käydä läpi myös vapaavalintaisessa järjestyksessä. Hiljainen kylpylä on tarkoitettu yli 14-vuotiaille asiakkaille.

2. Donitsibaari Sõõriku Baar

Vanhassakaupungissa sijaitsevan Sõõriku Baarin tuoreita ja rapeita donitseja on vaikea jättää yhteen. Niitä on valmistettu Pühavaimu-kadulla sijaitsevassa kahvilassa jo 70 vuoden ajan. Tarjolla on myös valikoima muita herkkuja, sekä suolaisia että makeita.

3. Armollinen ja armoton historia

Pärnun vanhin rakennus Punainen torni rakennettiin 1400-luvulla Uus-Pärnun hansakaupungin puolustus- ja vankilatorniksi. Nykyään tornissa toimii myös Pärnun museon haaraosasto. Sen vakionäyttelyä täydentää tänä kesänä uutuutena Pärnun historiaa esittelevä animaatioelokuva Armollinen ja armoton historia – Punaisessa tornissa halki 15 000 vuoden.

Tornin modernissa panoraamaelokuvateatterissa esitettävä 10-minuuttinen animaatio kuljettaa katsojan jääkauden ajoilta nykyhetkeen samalla paikalla, jolla Punainen torni edelleen seisoo.