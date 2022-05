Lähellä Suomea sijaitsee kiehtova matkakohde, joka on täydellinen viikonloppulomailijalle

Seitsemän vuoren ja meren väliin levittyneessä Bergenissä Atlantti tuoksuu joka hengenvedolla.

Norjan toiseksi suurin kaupunki on tunnelmallinen ja helposti lähestyttävä sekä viikonloppulomailijalle kätevän kompakti.

Bergenin vilkkaimmassa kohtauspaikassa, satamassa, kasvoille puhaltavat Atlantin raikkaat tuulet. Lokit kirkuvat herkeämättä. Tuoksuu rantakadun kioskissa paistetuille vohveleille ja sataman pohjukassa olevan kalatorin antimille.

Kun astuu punaisten, keltaisten ja valkoisten puutalojen väliin, kengän alla narahtelevat hansakorttelin lankkukujat ja ilmassa tuoksuu terva. Alue on historiallinen Bryggen, kaupungin päänähtävyys ja Unescon suojelukohde, muisto paikkakunnan menneisyydestä hansakaupunkina 1300–1700-luvuilla.

Sataman kupeessa sijaitseva hansakortteli Bryggen on Bergenin suosituin nähtävyys.

Kauppiastalot ovat tuhoutuneet tulipaloissa ja rakennettu uudestaan moneen kertaan. Nyt niissä on kahviloita ja ravintoloita, artesaanien liikkeitä ja matkamuistokauppoja. Yksi toimii museona, jossa näkee, millaiselta taloissa näytti ennen vanhaan.

Ruusuköynnöksiä ja mukulakivikujia

Bergen on Norjan toiseksi suurin kaupunki, asukkaita on vajaat 300 000. Tietyllä tavalla se tuntuu pienemmältä: keskusta-alue on miellyttävän tiivis ja tunnelma leppoisa. On nättiä ja viihtyisää. Joka paikkaan voi kävellä.

Keskustaa reunustavilla asuinalueilla on mukava kävellä ja ihastella taloja.

Ympäriinsä kuljeskelu onkin kaupungin parhaita huveja. Ydinkeskustaa reunustavat idylliset asuinalueet kapeine katuineen ja kaiken värisine omakotitaloineen.

Somimmat mukulakivikujat kaartelevat sataman lähettyvillä, rinteessä Øvregaten ja Lille Øvregaten -katujen yläpuolella. Kesällä taloja koristavat ruukku- ja köynnöskasvit – ja ruusut kukkivat seinustoilla. Ikkunalaudoille on tehty asetelmia kivistä ja koriste-esineistä.

Lähellä on pari kivaa kahvilaa: Det Lille Kaffe Kompaniet ja Kaffemisjönen.

Näköaloja ja luontopolkuja

Kaupungin parhaalle näköalapaikalle, Fløyen-vuoren päälle, pääsee kävellen tai funikulaarilla. Ylhäällä tajuaa, miten mahtavalla paikalla Bergen sijaitsee. Ympärillä näkyy vain vehreitä kukkuloita ja vuoria sekä saarten, risteilylaivojen ja veneiden laikuttama meri.

Luonto on Bergenissä lähellä ja helposti saavutettavissa. Fløyen-vuoren laeltakin löytyy näköalapaikan lisäksi myös suosittuja kävelyreittejä. Voi valita lyhyen luontopolun, muutaman tunnin lenkin tai vaikka 15 kilometrin, noin viiden tunnin, urakan seudun korkeimmalle vuorelle Ulrikenille asti.

Taidetta ja klassista musiikkia

Bergen on tunnettu oikukkaasta ja varsin sateisesta säästään. Usein kuurot tulevat ja menevät, mutta niiden varalle on hyvä suunnitella puuhaa. Mukavia kahviloita ja ravintoloita on paljon, ja museoitakin riittää.

Värikäs BarBarista on päivällä kahvila ja illalla baari. Siellä voi herkutella vohveleilla.

Pienen järven rannalla keskustassa sijaitsee neljän KODE-taidemuseon kokonaisuus. KODE 3 -museosta löytyvät Norjan tärkeimpien taidemaalarien työt, kuten laaja kokoelma Edvard Munchin teoksia.

Jos klassinen musiikki kiinnostaa, kannattaa tehdä pieni retki keskustan ulkopuolelle, Bergenissä syntyneen Edvard Griegin kotimuseona ja musiikkikeskuksena toimivaan Troldhaugeniin. Lähettyville pääsee lentokentällekin vievällä raitiovaunulla.

Norjan kansallissäveltäjän vanha asuintalo sijaitsee meren rannalla luonnonkauniilla paikalla. 1800-luvulla rakennun huvilan alakerran huoneet ovat auki vierailijoille ja rannassa on mökki, jossa Grieg sävelsi. Modernissa konserttisalissa pidetään kesäpäivinä puolen tunnin pianokonsertti lounasaikaan. Tiloissa järjestetään toisinaan myös kunnon konsertteja.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.