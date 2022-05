Nauti viinilasillinen iglussa tai ota löylyt kauppakeskuksen katolla – listasimme maailman upeimmat kattobaarit, joista lähin löytyy Pirkanmaalta

Jos korkeat paikat eivät hirvitä, näillä kattoterasseilla otat haltuun suurkaupunkien siluetin. Trendikästä kotimaan tulokasta varten taas ei tarvitse matkustaa Tamperetta kauemmas.

Mumbain panoraama

Four Seasons -hotellin kattobaari Aer vaatii hissimatkan 34. kerrokseen. Merelle on on kiva katsella lasiaidan läpi 150 metrin korkeudesta.

Drinkkilista paljastaa baarimestarin luovuuden. Valitako Moscow Mulen, jossa on hollantilaista Ketel One -vodkaa, kurkkua, basilikaa, limeä ja inkivääriolutta, vai alkoholittoman zero proof -drinkin, jossa on samoja makuja? Ehkä molemmat.

Kattobaarin ikäraja on 21 vuotta, joten tuolille voi istua vailla huolta, että joku pieni energiapakkaus viskoo nokkamukinsa lasiaitaan tai yrittää kiivetä sen yli.

Tähyile Tammerkoskelle

Suomen työläiskaupunkiin trendikästä sosiaalista ruokakulttuuria. Sitä lupaa Ratinan kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa ravintola Periscope, joka avattiin vuonna 2018.

Ravintolan kattoterassilla voi tähyillä Ratinan yli Tammerkoskelle, jopa Pyhäjärvelle. Kesäisin terassilla voi kuunnella bändejä, sateella tai kolealla säällä istutaan lämmitetyssä ja katetussa osassa.

Lounge-baarin sisätiloissa voi viikonloppuisin maistella drinkkejä DJ:n soittaessa. Jos periskooppi on vielä kokematta, lisää se kesän tehtävälistalle. Ravintolaan nimittäin avautui toukokuussa saunaosastokin.

Loistakoon Shangain valot

Karaokesta tutut Shanghain valot valaisevat juomasi, kun ihastelet Pudongin taivaanrantaa Sir Elly’s Terrace -kattoterassilla. Olet The Peninsula Shanghai -hotellin 14. kerroksessa.

Hotelli sijaitsee kahden joen, Huangpun ja Suzhou Creekin, risteymässä, joten vesinäköalat ovat myös taatut. Terassilla järjestetään trendikkäitä alfresco-juhlia, suomeksi ulkoilmakekkereitä.

Jos ilma käy turhan viileäksi, voit siirtyä kerrosta alemmaksi hotellin Michelin-tähden ravintolaan syömään eurooppalaisen keittiön makuja. Suomalaisten karaoketähtien sijaan hotellissa voi törmätä Hello Kitty -hahmoon ja sen ystävään, hotellin maskottiin Pen-karhuun.

The Ready on sisustettu väljästi ja mukavasti, jotta myös kävijä tuntisi olonsa mukavaksi.

Nyt heti Nykiin

Marriott-hotelliketjun leikkisä pikkusisar Moxy Hotels piristää newyorkilaisia ja matkailijoita pop up -kattobaarillaan East Villagen kaupunginosassa. Hauska The Ready -baari on auki ainakin vielä maaliskuussa.

Värikkäällä puutarhatuolilla istuessa ja muovisia flamingokoristeita katsellessa on lupa ottaa erittäin rennosti. Lasikaton suojissa voi nauttia drinkistä ja näkymistä sateisellakin säällä.

Naposteltavaksi tarjolla on neljän euron hintaisia tacoja kana-, possu- tai avokadotäyttein. Kyytipojaksi sopii vaikkapa Bronx Breveryn Ipa-olut. Cocktaileista kiinnostavin on vodkaa, kanelia ja suklaalikööriä sisältävä Tropical Holiday Frozen Hot Chocolate.

Bloody Mary Bangkokissa

Jos kattobaarin nimi on Red Sky, siellä kannattaisi tarjota kaikki punaiset juomasekoitukset alennuksella. Centara-ketjun Bangkokin-hotelli pitää kuitenkin hinnat korkeina ja huoneiden sisustuksen täysbeigenä.

Ihmiset tulevat ilman alennuksiakin rentoutumaan drinkille ostoskatujen vilinästä ja bisnesneuvottelujen paineesta. Ulos mahtuu istumaan 60 asiakasta yhtä aikaa.

Thaimaalaiseen luksusketjuun kuuluva hotelli kutsuu kattobaariaan eurooppalaiseksi, ja onhan baarin keittiömestari ranskalainen Christian Ham. Hänen taidonnäytteensä on paikan nimikkoannos, punasävyinen, torniksi koottu Surf & Turf Tower -hummeriannos. Reiluine lisukkeineen se riittää kahdelle, hinta vain on suolainen, 190 euroa.

Lontoon kattojen yllä

Oletko haaveillut lentäväsi kuin Maija Poppanen Lontoon kattojen yllä? Tälle 10. kerroksessa sijaitsevalle kattoterassille tullaan sateenvarjon sijaan hissillä, mutta näköalat ovat vähintäänkin yhtä hyvät kuin Maijalla. Aviary sijaitsee Montcalm Royal London House -hotellin yhteydessä Finsbury Square Gardenin vieressä.

Aviaryn kattoterassilta voit varata lämmitetyn lasi-iglun, jossa saat siemailla vaikka samppanjaa tai maistella runsaita Terrace Plates -annoksia. Vaikka Poppasesta tuttu nuohooja on enää harvinainen näky, terassilta löytyy yksi jos toinenkin brittiaksenttia puhuva herrasmies ainakin ravintolan Instagramin perusteella.