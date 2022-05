Tällainen matkakohde on Montenegro: ”Maan hienot maisemat avautuvat, kun ajelee autolla tunnin verran sisämaahan”

Balkanilla sijaitseva pieni Montenegro on maisemiltaan upea, monipuolinen matkailumaa. Rannikon pikkukaupungeista ja uimarannoilta on lyhyt ajomatka vuorille ja luonnonsuojelualueille.

Vaikka Montenegroa kiertelisi ristiin rastiin, parhaiten saattavat jäädä mieleen juuri nämä näkymät: auringossa säteilevä Adrianmeri, merestä kohoavat jyrkät vuoret sekä kapealle rantakaistaleelle ujuttautuneet vanhat kaupungit ja kylät.

Ollaan Montenegron lounaisosassa, lähellä Kroatian rajaa, jossa vuonomainen Kotorinlahti mutkittelee vuoristoisten niemien ja salmien lomassa.

Lahden rantoja myötäilevä, pikkupaikkakuntien ja kesähuviloiden ohi vievä autotie on hieno maisemareitti. Paikoin on pieniä kivikkorantoja tai laitureita, joissa otetaan aurinkoa ja pulahdetaan uimaan.

Kaunis linnoituskaupunki upealla paikalla

Kotorinlahden viimeisestä perukasta – sieltä, missä vuoret kohoavat jylhimpinä – löytyy korkeiden muurien piilottama vanha Kotor, Unescon maailmanperintökohde ja Montenegron viehättävin kaupunki.

Autoilta suljettu pieni sokkeloinen kaupunkimiljöö ihastuttaa keskiajalta juontuvilla, hyvin säilyneillä puitteillaan. On vihreiden ikkunaluukkujen ja ruukkukukkien koristamia kivitaloja, kivettyjä kujia ja aluetta 1400–1700-luvuilla hallinneiden venetsialaisten palatseja. Paikoin näkyy seinälaattoja, joissa on siivekäs leijona, muinaisen valtakunnan symboli. Yksi komeilee heti pääportin kupeessa.

Budvassa ja sen ympäristössä on useita uimarantoja, yksi heti vanhankaupungin muurien kupeessa.

Kotorin kujilla voi poikkeilla puoteihin ja aukioilla kirkkoihin. Terassiravintoloita ja -baareja on tiuhassa. Monesta kahvilasta saa seudun erikoisuutta, herkullista kirsikkastruudelia.

Jos haluaa ihastella näköaloja, kannattaa nousta jyrkkää rinnettä kaupungin taakse, San Giovannin linnoitusraunioille. Ylös johtaa 1 350 porrasta.

Ylös vuorelle, josta maa sai nimensä

Kotorin kauneudella on varjopuolensa, sillä kesäkuukausina se pullistelee risteilyvieraista ja muista turisteista päiväsaikaan. Varhain aamulla ja illalla ilmapiiri on kuitenkin aivan toinen. Silloin kujat täyttyvät kissojen nau’unnasta ja kirkonkellojen kuminasta sekä ruokien tuoksuista ja tunnelmallisista valoista.

Parhaiten Kotorista nauttiikin yöpymällä muurien sisällä ja lähtemällä vilkkaimmiksi tunneiksi muualle.

San Giovannin linnoitusraunioilta aukeaa hieno näköala Kotorin kaupungin yli Kotorinlahdelle.

Maan hienot maisemat avautuvat uudesta kulmasta, kun ajelee autolla tunnin verran sisämaahan. Puolet matkasta on yhä ylemmäs viettävää kiharaista vuoristotietä, sitten alkaa pieni kansallispuisto. Omakotitalojen pihamailla ja tienvarsikojuissa kaupataan ilmakuivattua kinkkua ja juustoa, joista seutu on kuuluisa.

Lovcén-vuorelle rakennetun ruhtinaspiispa Njegošin mausoleumin lähellä on hieno maisemapaikka. Yhdessä suunnassa vuorten takana aukenee meri, toisessa erottuu sisämaan järvi.

Sveti Stefanin kuvaksellisen hotellisaaren edustalla levittyy sekä maksullinen yksityisranta että ilmainen julkinen uimaranta.

Tie vie tummanpuhuvalle Lovcén-vuorelle. Venetsialaiset kutsuivat sitä Monte Negroksi eli Mustaksi vuoreksi, josta koko maa sai nimensä. Yhdelle sen huipuista, reilun puolentoista kilometrin korkeudelle, pitkän portaikon päähän, on rakennettu paikallisen kansallissankarin, Njegošin, monumentaalinen mausoleumi. Vuorenharjanteella tuuli viuhuu ja panoraama avautuu kauas joka suuntaan.

Pelikaanien järvi

Tunnin automatkan päässä Kotorista on toinenkin kaunis kansallispuisto, vihreiden kukkuloiden rajaama Skutarijärvi, jossa voi käydä päiväseltään.

Osittain Albanian puolelle ulottuva Skutari on Balkanin suurin järvi ja Euroopan tärkeimpiä vesilintujen pesintäseutuja – eri lajeja on bongattu lähes kolmesataa. Jos on hyvä tuuri, voi Virpazarin kylästä lähtevillä vene- tai kanoottiretkillä nähdä myös uhanalaisia Dalmatian pelikaaneja.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.

Koe Montenegrossa myös nämä: 1. Rantalekottelua: Budvassa on soma vanhakaupunki, vilkas yöelämä ja useita suosittuja uimarantoja. Veneellä pääsee lähisaaren väljemmälle rannalle. Rantalomaa vietetään myös viereisessä Bečićissä ja hieman etelämpänä, rauhallisessa Petrovacissa. Maan pittoreskeimmat rantamaisemat löytyvät Sveti Stefanista; idyllisen ja ylellisen hotelli- ja ravintolasaaren edustalla levittyy julkinen pikkukiviranta. 2. Toimintaa: Durmitorin kansallispuistossa, Tara-joen komeassa kanjonissa, pääsee laskemaan koskia kumiveneellä tai kajakilla. Päiväretkiä järjestetään rannikon kaupungeista. 3. Nähtävää: Maan pyhin paikka, Ostrogin luostarikirkko, sijaitsee vaikuttavalla paikalla vuorenseinämän syvennyksessä, miltei kilometrin korkeudella. Rakennelmaan kuuluu useita pikkukirkkoja, kuten mystisen tunnelmallinen luolakappeli.