Suomalaisten tunteman turistikohteen edustalla on saari, jonka voi varata kokonaan omaan käyttöön – listasimme maailman huikeat majakat, joissa voi myös yöpyä

Kiehtooko matka majakalle ja majoitus joko tornissa tai sen juurella? Valitse suosikkisi.

Aallot vellovat korkeina Norjan eteläisimmällä kalliolla Lindesnesin kalliolla ja aurinko paistaa usein.

Romantiikka lisukkeena

Vanhaan majakanvartijan asuntoon mahtuu kuusi majoittujaa, mutta eihän sinne niin monta matkakaveria tarvitse ottaa. Romantiikka nimittäin tulee Lindesnesin majakalla kaupan päälle. Aallot vellovat korkeina Norjan eteläisimmällä kalliolla, aurinko paistaa usein, ja Pohjanmeren myrsky se vasta komeaa katseltavaa onkin. Majoitus alkaen 95 euroa, viikonloppu 250 euroa. Lindesnesiin on hiljattain avattu maailman suurin merenalainen ravintola Under.

Idea kotiin: Kävele tuulettumaan lähimmälle kalliolle.

Luksusta merellä

Pater Noster, Isä meidän. Miksi se on majakan nimi? Siksi, että Länsi-Ruotsin vaarallisen karikkoisilla vesillä on rukoiltu apua kaikilta voimilta, jotta laiva ja henki säästyisivät. Rakennus vuodelta 1868 on hiljattain muutettu luksushotelliksi. Huone kahdelle maksaa 990 euroa, ja hintaan kuuluvat myös aamiainen, merellinen illallinen, opastus saarella ja majakassa sekä palju, ellet ui mieluummin meressä. Hyvällä onnella seuraksi mereen saa hylkeitä. Majakalle pääsee Marstrandista, alle tunnin ajomatkan päässä Göteborgista.

Idea kotiin: Ui Saimaassa saimaannorpan kanssa.

Wi-fi ja viski, kiitos

Kun saavut Skotlantiin Cantick Headin majakalle, sytytä takkatuli ja kuvittele eläväsi vuotta 1856. Silloin tämä majakanvartijan asunto oli upouusi. Ei ollut laajakaistaa eikä televisiota, vain viskipullo ja säkkipilli. Maisemat ovat silti täsmälleen samat - ikiaikaisen upea Pentland Firthin salmi näkyy ikkunasta. Viikingit valloittivat Orkneyn saaret 800-luvulla, ja alue siirtyi Skotlannin hallintaan vasta vuonna 1468. Majakalla ateriat pitää valmistaa itse, mutta se onnistuu myös ulkokeittiössä, jossa merituuli puhaltaa tiehensä kaikki käryt ja huolet. Huone alkaen 150 euroa. Orkneyn saarille pääsee lentämällä Edinburghista.

Idea kotiin: Sytytä takka tai kynttilä, tulen tuijottaminen rauhoittaa.

Erikoisuus joella

Kuinka eksoottista! Majakka seisoo niemennokassa keskellä Hudsonjokea noin 170 kilometriä New Yorkista pohjoiseen. Jokilaivat törmäilivät salakavalasti törröttävään niemeen, kunnes majakka pelasti tilanteen vuonna 1838. Majakanvartijan sievässä tiilitalossa on kaksi yksinkertaista ja siistiä huonetta, ja niitä vuokrataan yhdessä. Bed & breakfast -majoitus 2-4 hengelle maksaa noin 500 euroa yötä kohden. Paikka on ehdottomasti syrjähypyn arvoinen seuraavalla New Yorkin -lomallasi.

Idea kotiin: Tee itsellesi Lighthouse-drinkki. Tarvitset vain kahvilikööriä, kermalikööriä, rommia ja shottilasin. Liekitä rommi, kun tarjoilet juoman.

Autiosaarelle

Linnun näkökulmasta katsottuna saaresta tulee mieleen ruislimppu. Minimiaika vierailulle on kolme yötä, joten hötkyily loppuu jo laiturilla. Porerin saaren majakalla Kroatiassa voi yöpyä kaksiossa. Niitä on kaksi, ja jöötä pitää saaren vartija. 35-metrinen majakka on vuodelta 1833. Merivirtaukset ovat hurjia, joten uimaria neuvotaan pysymään lähellä laituria. Etäisyys mantereelle on 2,5 kilometriä. Huone kahdelle alkaen 70 euroa/yö.

Idea kotiin: Osta ruislimppu ja ihaile sitä hartaasti.

Juttu on julkaistu Gloriassa.